गडचिरोलीतील जहाल महिला नक्षलवाद्याचं छत्तीसगडमध्ये आत्मसमर्पण, 20 वर्ष नक्षल चळवळीत सक्रिय

Gadchiroli based female Naxalite Jansi surrenders
महिला नक्षलवादी जानसी आत्मसमर्पण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2025 at 5:56 PM IST

1 Min Read
गरियाबंद : गरियाबंद, धमतरी आणि नुआपारा परिसरात सक्रिय नक्षलवाद्यांवर सुरक्षा दलांची कारवाई सुरूच आहे. नक्षलवादाविरुद्ध दलाचे नक्षलवादी ऑपरेशन धडक देत आहे. मैनपूर नक्षलवादी चकमकीतील यशानंतर आता नक्षलवादी आत्मसमर्पण करत आहेत.

११ सप्टेंबर रोजी सुरक्षा दलाने एका चकमकीत १० नक्षलवाद्यांना ठार मारलं होतं. त्यानंतर, १५ सप्टेंबर रोजी, नक्षलवादी नागरी समितीची सचिव जानसी हिनं गरियाबंद एसपींसमोर आत्मसमर्पण केलं.

माहिती देताना अधिकारी (ETV Bharat)

२० वर्षांपासून नक्षल संघटनेत सक्रिय : नक्षलवादी जानसीचा २० हून अधिक नक्षल घटनांमध्ये सहभागी आहे. ती सुमारे २० वर्षांपासून नक्षल संघटनेत सक्रिय आहे. सुरक्षा दलांकडून सुरू असलेल्या नक्षलविरोधी कारवाया आणि चकमकींमुळे चिंतेत असलेल्या जानसीने आत्मसमर्पण करण्याचा विचार केला.

माहिती देताना अधिकारी (ETV Bharat)

गडचिरोलीची रहिवासी : गरियाबंदचे एसपी निखिल राखेचा म्हणाले की, "जानसी ही कुख्यात नक्षलवादी सत्यम गावडेची पत्नी आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये नक्षलवादी चकमकीत सत्यम गावडे मारला गेला होता. महिला नक्षलवादी महाराष्ट्रातील गडचिरोलीची रहिवासी आहे. ती २० वर्षांपासून नक्षलवादी संघटनेत सक्रिय आहे. सरकारच्या पुनर्वसन धोरणाने प्रभावित होऊन आणि वारंवार होणाऱ्या चकमकींच्या भीतीने तिने आत्मसमर्पण केले.

