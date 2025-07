ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद विमान अपघात : इंजिनला इंधन पुरवणारे स्विच झाले बंद अन् मग. . ; एएआयबीचा धक्कादायक अहवाल - AHMEDABAD FLIGHT ACCIDENT REPORT

विमान अपघाताचे संग्रहित छायाचित्र ( ETV Bharat )

Published : July 12, 2025 at 9:26 AM IST | Updated : July 12, 2025 at 11:25 AM IST

नवी दिल्ली : एअर इंडियाचं विमान कोसळल्यानं मोठी जीवितहानी झाली होती. याप्रकरणी एएआयबीचा अहवाल आता समोर आला आहे. या विमानाच्या दोन्ही इंजिनांना इंधन पुरवणारे दोन्ही स्विच बंद पडले आणि त्यानंतर वैमानिकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला, असं अहमदाबाद विमान अपघाताच्या पहिल्या तपास अहवालात उघड झालं आहे. विमान अपघाताचे संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat) इंधन पुरवणारा स्विच बंद झाल्यानं घडला अपघात : या अहवालात असं नमूद करण्यात आलं आहे की, "एका वैमानिकानं दुसऱ्याला विचारलं की त्यानं इंधन का बंद केलं. तर दुसऱ्यानं दुसऱ्यानं उत्तर दिलं की त्यांनी बंद केलं नाही." त्यानंतर काही सेकंदातचं हा अपघात झाल्याचं उघड झालं आहे. अहमदाबाद विमानतळावरुन इंग्लंडला जाणाऱ्या विमानाचा 12 जूनला भीषण अपघात झाला. या अपघातात विमानातील 241 प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. हे विमान अहमदाबाद इथल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीवर कोसळल्यानं इमारतीमधील काहीजणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे एकून 260 जणांनी अहमदाबाद विमान अपघातात आपला जीव गमावला आहे. एएआयबीचा अहवाल आला समोर : अहमदाबाद विमान अपघाताचा तपास करणाऱ्या एएआयबीचा प्राथमिक अहवाल जाहीर करण्यात आला. या अहवालात बोईंग 787-8 विमानांच्या ऑपरेटर्सवर सध्या कोणतीही कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आलेली नाही. उड्डाणानंतर ३० सेकंदांनच हा अपघात झाला आहे. विमान अपघाताच्या अहवालात एएआयबीनं असं नमूद केलं आहे की, "विमानात इंधन भरण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बोअर्स आणि टँकमधून घेतलेल्या इंधनाचे नमुने नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय ( डीजीसीए ) प्रयोगशाळेत तपासण्यात आले असून ते समाधानकारक आढळले आहेत.

