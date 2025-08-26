ETV Bharat / bharat

हातात झाडू , पण उरात स्वप्न... ओडिशाच्या सफाई कामगारानं NEET परिक्षा जिंकून गाठलं मेडिकल कॉलेज! - TRIBAL STUDENT CRACKS NEET

गरिबीनं त्याला रोजंदारीवर मजुरी करण्यास भाग पाडलं. पण शिक्षणानं पुन्हा वाटेवर आणलं. ओडिशातील आदिवासी गावचा शुभम शबर याची प्रेरणादायी गोष्ट आपण इथं जाणून घेणार आहोत.

Shubham Shabar with his mother
आईसोबत शुभम शबर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2025 at 10:29 AM IST

3 Min Read

ब्रह्मपूर/खोर्दा : त्या दिवशी जेव्हा शुभम शबर याचा फोन वाजला, तेव्हा तो आपल्या नेहमीच्या कामात गर्क होता. हातात झाडू, कपड्यांवर धूळ, आणि चेहऱ्यावरून घामाच्या धारा वाहत होत्या. बेंगळुरूतील एका इमारतीत सफाईचं काम करत असताना, त्याचा फोन वाजला आणि त्यानं तो सहज उचलला. पलीकडून आलेले शब्द ऐकून काही क्षणांसाठी त्याचा श्वासच थांबला. "शुभम, तू NEET-UG 2025 मध्ये यशस्वी झाला आहेस!"

ओडिशाच्या खोर्दा जिल्ह्यातील मुदुलिदिया या छोट्याशा आदिवासी गावचा हा मुलगा. ज्याचं बालपण गरिबीत गेलं, शिक्षणासाठी झगडावं लागलं, आणि जेवढं शक्य होईल तेवढं करत तो आपलं डॉक्टर होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगत होता. फोनवरील तो आवाज ऐकून त्याला विश्वासच बसत नव्हता. कामात व्यग्र असताना एकेदिवशी अचानक आयुष्याची दिशा बदलून टाकणारा असा फोन कॉल येईल, असा विचार त्यानं केला नव्हता. पण प्रत्यक्षात तो फोन कॉल त्याच्यासाठी आशेचा एक नवा किरण घेऊन आला होता.

Shubham Shabar
शुभम शबर (ETV Bharat)

"मला मिठाई द्या!" फोन करणाऱ्यानं उत्साहात म्हटलं. शुभमला काहीच समजलं नाही, म्हणून त्यानं कारण विचारलं. तेव्हा उत्तर आलं, "तू NEET परीक्षा उत्तम रँकनं उत्तीर्ण झाला आहेस." हे ऐकून शुभम काही क्षण थक्क झाला. तरीही, त्यानं मोठ्या उत्साहात आपली शिफ्ट पूर्ण केली आणि मग शक्य तितक्या लवकर ब्रह्मपूरला पोहोचण्याचा बेत आखत घरी परतला.

Shubham Shabar
शुभम शबरचं घर (ETV Bharat)

गरीब घरचा शुभम 19व्या वर्षी बेंगळुरू येथे सफाई कामगार म्हणून काम करण्यासाठी आला. तो महिन्याला 15,000 रुपये कमावतो. यातील काही पैसे तो घर चालवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या आपल्या आई-वडिलांनाही पाठवत असे. शुभम हा सहदेव आणि रंगी शबर यांचा एकुलता एक मुलगा. दोघेही आयुष्यभर आपल्या छोट्याशा जमिनीच्या तुकड्यावर शेती करून उदरनिर्वाह करत आले आहेत. त्यांनी शुभमला चांगलं शिक्षण मिळावं, यासाठी सातत्यानं प्रयत्न केले. याच कारणामुळे त्यांनी त्याला गावाजवळील निलाद्रीप्रसाद येथील शाळेत दाखल केलं. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर शुभमनं 12 वीसाठी भुवनेश्वरमधील बीजेबी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. आर्थिक अडचणी असूनही, त्याच्या पालकांनी कधीही शिक्षणाशी तडजोड केली नाही.

Shubham Shabar
शुभम शबर (ETV Bharat)

"आम्हाला ठाऊक होतं आणि विश्वास होता की, शिक्षण त्याचंच नाही तर आमचंही जीवन बदलू शकतं," त्याची आई नम्रतेनं ही गोष्ट सांगते.

शुभम सांगतो की, "मी 12 वीत असताना असताना, ब्रह्मपूर येथील शिक्षक बासुदेव महाराणा यांनी NEET परीक्षा देण्याचा सल्ला दिला होता. तोपर्यंत मी डॉक्टर होण्याचं स्वप्न कधीच पाहिलं नव्हतं. मला पोलीस सेवेत जायचं होते. पण माझ्या शिक्षकांनी माझ्यात वैद्यकीय शिक्षणाची जिद्द निर्माण केली, त्यानंतर मी तयारी करून परीक्षेला बसण्याचा निर्णय घेतला."

Shubham Shabar
शुभम शबर (ETV Bharat)

मात्र, निकालांबद्दल अनिश्चितता आणि कुटुंबावर असलेल्या आर्थिक ताणामुळे, शुभमनं मिळेल ते काम करण्याचा निर्णय घेतला. तो बेंगळुरूला गेला आणि काम शोधू लागला. "मला माहित नव्हतं की पुढे शिक्षण घेता येईल की नाही. पण निकाल लागेपर्यंत, किंवा पुढे काय करायचं? ते ठरेपर्यंत, मी किमान माझ्या फॅमिलीसाठी काहीतरी कमावू शकेन, असं वाटायचं."

4,000 ही अखिल भारतीय रँक मिळवून शुभमला दक्षिण ओडिशाच्या प्रमुख संस्थांपैकी एक असलेल्या ब्रह्मपूर येथील एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. ही बातमी त्याच्या पालकांसाठी अत्यंत भावनिक ठरली. त्यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू आले.

"आम्ही परिवाराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शेतात कठोर परिश्रम करतो. पण तो तयारी करत असताना आम्ही त्याला त्याची जाणीव कधी होऊ दिली नाही किंवा कधी कोणत्या गोष्टीचा दबाव वाटू दिला नाही. शिवाय, शुभम जे करतो त्यात नेहमीच प्रामाणिक असतो. आम्हाला माहीत होतं की तो काहीतरी चांगलं करेल," असं त्याच्या आईनं अभिमानानं सांगितलं.

त्याचे वडीलही म्हणाले की, "पैशाची चणचण आणि चिंता नेहमीच होती, पण ती आम्ही कधीच शुभमला जाणवू दिली नाही."

आता (25 ऑगस्ट) एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश मिळालेला शुभम म्हणतो, "आता माझ्यावर मोठी जबाबदारी आहे. मला हा कोर्स पूर्ण करायचा आहे. एकदा तो पूर्ण झाला की मी लोकांची आणि माझ्या पालकांची सेवा करेन. मार्ग मोकळा आहे, पण कठीण आहे. मी त्यावर नक्कीच मात करेन."

हेही वाचा

ब्रह्मपूर/खोर्दा : त्या दिवशी जेव्हा शुभम शबर याचा फोन वाजला, तेव्हा तो आपल्या नेहमीच्या कामात गर्क होता. हातात झाडू, कपड्यांवर धूळ, आणि चेहऱ्यावरून घामाच्या धारा वाहत होत्या. बेंगळुरूतील एका इमारतीत सफाईचं काम करत असताना, त्याचा फोन वाजला आणि त्यानं तो सहज उचलला. पलीकडून आलेले शब्द ऐकून काही क्षणांसाठी त्याचा श्वासच थांबला. "शुभम, तू NEET-UG 2025 मध्ये यशस्वी झाला आहेस!"

ओडिशाच्या खोर्दा जिल्ह्यातील मुदुलिदिया या छोट्याशा आदिवासी गावचा हा मुलगा. ज्याचं बालपण गरिबीत गेलं, शिक्षणासाठी झगडावं लागलं, आणि जेवढं शक्य होईल तेवढं करत तो आपलं डॉक्टर होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगत होता. फोनवरील तो आवाज ऐकून त्याला विश्वासच बसत नव्हता. कामात व्यग्र असताना एकेदिवशी अचानक आयुष्याची दिशा बदलून टाकणारा असा फोन कॉल येईल, असा विचार त्यानं केला नव्हता. पण प्रत्यक्षात तो फोन कॉल त्याच्यासाठी आशेचा एक नवा किरण घेऊन आला होता.

Shubham Shabar
शुभम शबर (ETV Bharat)

"मला मिठाई द्या!" फोन करणाऱ्यानं उत्साहात म्हटलं. शुभमला काहीच समजलं नाही, म्हणून त्यानं कारण विचारलं. तेव्हा उत्तर आलं, "तू NEET परीक्षा उत्तम रँकनं उत्तीर्ण झाला आहेस." हे ऐकून शुभम काही क्षण थक्क झाला. तरीही, त्यानं मोठ्या उत्साहात आपली शिफ्ट पूर्ण केली आणि मग शक्य तितक्या लवकर ब्रह्मपूरला पोहोचण्याचा बेत आखत घरी परतला.

Shubham Shabar
शुभम शबरचं घर (ETV Bharat)

गरीब घरचा शुभम 19व्या वर्षी बेंगळुरू येथे सफाई कामगार म्हणून काम करण्यासाठी आला. तो महिन्याला 15,000 रुपये कमावतो. यातील काही पैसे तो घर चालवण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या आपल्या आई-वडिलांनाही पाठवत असे. शुभम हा सहदेव आणि रंगी शबर यांचा एकुलता एक मुलगा. दोघेही आयुष्यभर आपल्या छोट्याशा जमिनीच्या तुकड्यावर शेती करून उदरनिर्वाह करत आले आहेत. त्यांनी शुभमला चांगलं शिक्षण मिळावं, यासाठी सातत्यानं प्रयत्न केले. याच कारणामुळे त्यांनी त्याला गावाजवळील निलाद्रीप्रसाद येथील शाळेत दाखल केलं. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर शुभमनं 12 वीसाठी भुवनेश्वरमधील बीजेबी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. आर्थिक अडचणी असूनही, त्याच्या पालकांनी कधीही शिक्षणाशी तडजोड केली नाही.

Shubham Shabar
शुभम शबर (ETV Bharat)

"आम्हाला ठाऊक होतं आणि विश्वास होता की, शिक्षण त्याचंच नाही तर आमचंही जीवन बदलू शकतं," त्याची आई नम्रतेनं ही गोष्ट सांगते.

शुभम सांगतो की, "मी 12 वीत असताना असताना, ब्रह्मपूर येथील शिक्षक बासुदेव महाराणा यांनी NEET परीक्षा देण्याचा सल्ला दिला होता. तोपर्यंत मी डॉक्टर होण्याचं स्वप्न कधीच पाहिलं नव्हतं. मला पोलीस सेवेत जायचं होते. पण माझ्या शिक्षकांनी माझ्यात वैद्यकीय शिक्षणाची जिद्द निर्माण केली, त्यानंतर मी तयारी करून परीक्षेला बसण्याचा निर्णय घेतला."

Shubham Shabar
शुभम शबर (ETV Bharat)

मात्र, निकालांबद्दल अनिश्चितता आणि कुटुंबावर असलेल्या आर्थिक ताणामुळे, शुभमनं मिळेल ते काम करण्याचा निर्णय घेतला. तो बेंगळुरूला गेला आणि काम शोधू लागला. "मला माहित नव्हतं की पुढे शिक्षण घेता येईल की नाही. पण निकाल लागेपर्यंत, किंवा पुढे काय करायचं? ते ठरेपर्यंत, मी किमान माझ्या फॅमिलीसाठी काहीतरी कमावू शकेन, असं वाटायचं."

4,000 ही अखिल भारतीय रँक मिळवून शुभमला दक्षिण ओडिशाच्या प्रमुख संस्थांपैकी एक असलेल्या ब्रह्मपूर येथील एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. ही बातमी त्याच्या पालकांसाठी अत्यंत भावनिक ठरली. त्यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू आले.

"आम्ही परिवाराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शेतात कठोर परिश्रम करतो. पण तो तयारी करत असताना आम्ही त्याला त्याची जाणीव कधी होऊ दिली नाही किंवा कधी कोणत्या गोष्टीचा दबाव वाटू दिला नाही. शिवाय, शुभम जे करतो त्यात नेहमीच प्रामाणिक असतो. आम्हाला माहीत होतं की तो काहीतरी चांगलं करेल," असं त्याच्या आईनं अभिमानानं सांगितलं.

त्याचे वडीलही म्हणाले की, "पैशाची चणचण आणि चिंता नेहमीच होती, पण ती आम्ही कधीच शुभमला जाणवू दिली नाही."

आता (25 ऑगस्ट) एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश मिळालेला शुभम म्हणतो, "आता माझ्यावर मोठी जबाबदारी आहे. मला हा कोर्स पूर्ण करायचा आहे. एकदा तो पूर्ण झाला की मी लोकांची आणि माझ्या पालकांची सेवा करेन. मार्ग मोकळा आहे, पण कठीण आहे. मी त्यावर नक्कीच मात करेन."

हेही वाचा

For All Latest Updates

TAGGED:

NEET 2025 INSPIRATIONAL STORYBENGALURU JANITOR BECOMES DOCTORODISHA NEET SUCCESS STORYओडिशा आदिवासी सफाई कामगार NEETTRIBAL STUDENT CRACKS NEET

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.