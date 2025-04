ETV Bharat / bharat

कमरेला साखळी, हातात बेड्या; तहव्वुर राणाचा लेटेस्ट फोटो आला समोर - TAHAWWUR RANA FIRST PHOTO

तहव्वुर राणा फोटो ( Office of Public Affairs, US Department of Justice/ANI )

Published : April 11, 2025 at 11:27 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 11:42 AM IST

नवी दिल्ली : २६/११ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा आता भारतात आलाय. गुरुवारी रात्री उशिरा त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. त्याला १८ दिवसांच्या एनआयए कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. आता सुरक्षा एजन्सी एनआयएची टीम त्याची चौकशी करत आहे. या सगळ्यामध्ये, आज शुक्रवारी त्याचा फोटो समोर आला आहेत, कॅलिफोर्नियाच्या सेंट्रल डिस्ट्रिक्टमधील अमेरिकन मार्शलनी मंगळवारी राणा याला भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पथकाकडं सोपवलं होतं. त्यावेळचे फोटो आता समोर आलेत. तहव्वुर राणाचे लेटेस्ट फोटो : दहशतवादी तहव्वुर राणा याला अमेरिकेनं भारताकडं सोपवलं आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करतावेळी तहव्वुर राणाचे लेटेस्ट फोटो समोर आले आहेत. तहव्वुर राणाच्या कमरेला साखळी, हातात बेड्या दिसत आहेत. कॅलिफोर्नियाच्या सेंट्रल डिस्ट्रिक्टमधील अमेरिकन मार्शलनी मंगळवारी राणा याला भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पथकाकडं सोपवलं होतं. त्यावेळचे हे फोटो सार्वजनिक व्यवहार कार्यालय, यूएस न्याय विभाग यांनी समोर आणले आहेत.

