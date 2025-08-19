ETV Bharat / bharat

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी यांना इंडिया ब्लॉकच्या उपराष्ट्रपती पदाची उमेदवारी जाहीर - VICE PRESIDENT CANDIDATE

न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी यांनी २००७ ते २०११ दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम पाहिलं. त्यापूर्वी त्यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिलं.

बी सुदर्शन रेड्डी
बी सुदर्शन रेड्डी (संग्रहित)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 19, 2025 at 3:05 PM IST

1 Min Read

नवी दिल्ली - एनडीएनं महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर दोन दिवसांनी विरोधी इंडिया ब्लॉकने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांना उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केलं आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांचे संयुक्त उमेदवार म्हणून रेड्डी यांचे नाव जाहीर केलं.

"सर्व इंडिया ब्लॉक पक्षांनी एक उमेदवार देण्याचा निर्णय घेतला आहे; हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला आहे. सर्व विरोधी पक्षांनी एकाच नावावर सहमती दर्शवली आहे याचा मला आनंद आहे. लोकशाहीसाठी ही एक मोठी उपलब्धी आहे," असं या घोषणेनंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सांगितलं.

कोण आहेत न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी - न्यायमूर्ती रेड्डी यांची १२ जानेवारी २००७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि ते ८ जुलै २०११ रोजी निवृत्त झाले. ८ जुलै १९४६ रोजी जन्मलेल्या रेड्डी यांनी २७ डिसेंबर १९७१ रोजी हैदराबाद येथे आंध्र प्रदेश बार कौन्सिलमध्ये नोंद करुन वकिलीला सुरुवात केली होती. त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात लेखा आणि दिवाणी बाबींमध्ये प्रॅक्टिस केली आहे आणि १९८८-९० दरम्यान उच्च न्यायालयात सरकारी वकील म्हणून काम केलं आहे. १९९० मध्ये त्यांनी सहा महिने केंद्र सरकारसाठी अतिरिक्त स्थायी वकील म्हणूनही काम केलं. त्यांनी उस्मानिया विद्यापीठासाठी कायदेशीर सल्लागार आणि वकील म्हणून काम केलं. २ मे १९९५ रोजी त्यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. ५ डिसेंबर २००५ रोजी त्यांची गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.

