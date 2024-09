ETV Bharat / bharat

जादूटोण्याच्या संशयावरून एकाच कुटुंबातील पाच जणांची हत्या; पाच आरोपींना अटक - Mass Murder In Sukma

सुकमा Mass Murder In Sukma : बस्तरच्या सुकमा येथे एकाच वेळी पाच जणांची हत्या (Five Killed in Sukma) करण्यात आली आहे. ही संपूर्ण घटना सुकमाच्या कोंटा येथे घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जादूटोण्याच्या संशयावरून एकाच कुटुंबातील पाच जणांची हत्या करण्यात आली आहे. मृतांमध्ये तीन महिला आणि दोन पुरुषांचा समावेश आहे. हत्येनंतर संपूर्ण गावात शोककळा पसरली आहे. कोंटा येथील एतकल येथे ही घटना घडली. पोलिसांनी पाचही आरोपींना अटक केली आहे.

रविवारी सकाळी घडली घटना : ही संपूर्ण घटना रविवारी सकाळी घडली आहे. सुकमाच्या कोंटा अंतर्गत एतकल गावात पाच जणांना बेदम मारहाण करण्यात आली. ही मारहाण एवढी जबर होती की त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. जादूटोण्याच्या संशयावरून एकाच कुटुंबातील पाच जणांना काठीनं बेदम मारहाण करण्यात आल्याची माहिती, किरण चव्हाण यांनी दिली.