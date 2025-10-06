केदारनाथमध्ये हंगामातील पहिली बर्फवृष्टी, भाविक घेतायेत आनंद, पाहा व्हिडिओ अन् फोटो
केदारनाथमध्ये झालेल्या बर्फवृष्टीमुळे हवेत थंडावा निर्माण झाला आहे. अचानक बर्फाचे तुकडे पडू लागल्याने भाविकांना खूप आनंद झाला.
Published : October 6, 2025 at 5:07 PM IST
रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड) : जगप्रसिद्ध केदारनाथ मंदिरात या हंगामातील पहिली बर्फवृष्टी झाली आहे. बर्फवृष्टीमुळे मंदिरातील थंडीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. भारत आणि परदेशातील यात्रेकरू हिमवृष्टीचा आनंद घेत आहेत. हिमवृष्टीमुळे दुपारनंतर हेलिकॉप्टर सेवा देखील सुरू होऊ शकली नाही.
केदारनाथमध्ये पहिली बर्फवृष्टी : केदारनाथमधील हवामान सध्या खराब आहे. ऑक्टोबरमध्ये केदारनाथ मंदिरात बर्फवृष्टी सुरू झाली आहे. मंदिरात हंगामातील ही पहिली बर्फवृष्टी आहे. काही दिवसांपूर्वी केदारनाथच्या टेकड्यांवरही बर्फवृष्टी झाली होती. केदारनाथमध्ये आलेले भाविक आकाशातून पडणाऱ्या बर्फाच्या तुकड्यांचा आनंद घेत आहेत. हिमवर्षावानंतर केदारनाथमध्ये थंडीही लक्षणीय वाढली आहे.
यात्रेकरूंसाठी शेकोटीची व्यवस्था : प्रशासनाने यात्रेकरूंसाठी शेकोटीची व्यवस्था केली आहे. हिमवृष्टी असूनही, भाविक दर्शनासाठी रांगेत उभे राहून बर्फवृष्टीचा आनंद घेत असल्याचे दिसून आले. केदारनाथमध्ये या हंगामातील पहिली बर्फवृष्टी झाली आहे, ज्यामुळे मंदिरात थंडावा निर्माण झाला आहे. बर्फवृष्टीमुळे केदारनाथ मंदिर खूपच सुंदर दिसत आहे.
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनचे आवाहन : हवामान खात्याने ६ आणि ७ ऑक्टोबर रोजी उत्तराखंडमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसासह उंचावरील भागात बर्फवृष्टीचा अंदाज वर्तवला आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी नंदन सिंह राजवार यांनी प्रवाशांना उबदार कपडे आणि इतर आवश्यक वस्तू सोबत आणण्याचे आवाहन केले आहे.
बाबाच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी : केदारनाथ यात्रेच्या शेवटच्या टप्प्याला पुन्हा एकदा वेग आला आहे. मंदिरात येणाऱ्या यात्रेकरूंची संख्या दररोज दहा हजार पेक्षा जास्त आहे. आतापर्यंत १६.४५ दशलक्षाहून अधिक भाविकांनी बाबा केदारनाथला भेट दिली आहे. बाबांच्या मंदिरात भाविकांच्या लांब रांगा लागल्या आहेत. गर्दी असूनही, भाविक अजूनही मंदिराच्या गर्भगृहात प्रवेश करू शकतात आणि दर्शन घेऊ शकतात.
हेही वाचा - चारधाम मार्गावर 40 दिवसांत 5 हेलिकॉप्टर अपघात, अपघातांमध्ये चूक कोणाची?