आयपीएस अधिकारी आत्महत्या प्रकरण: आयएएस पत्नीच्या तक्रारीवरुन डीजीपी, पोलीस अधीक्षकांविरोधात गुन्हा
हरियाणातील आयपीएस अधिकारी वाय पूरण कुमार यांनी आत्महत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यांच्या आत्महत्येप्रकरणी हरियाणाचे डीजीपी आणि पोलीस अधीक्षकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
Published : October 10, 2025 at 10:36 AM IST|
Updated : October 10, 2025 at 12:23 PM IST
चंदीगड : हरियाणातील आयपीएस अधिकारी आत्महत्या प्रकरणात धक्कादायक वळण घेतलं आहे. आयपीएस अधिकारी वाय पूरण कुमार यांच्या आत्महत्या प्रकरणात सुसाईड नोटमध्ये अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची नावं असल्याचं उघड झालं. त्यांच्या सुसाईड नोटच्या आधारे हरियाणाचे डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर आणि रोहतकचे पोलीस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आयपीएस अधिकारी वाय पूरण कुमार यांच्या आयएएस पत्नीनं दिलेल्या तक्रारीनुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आयएएस अधिकारी अमनित पी. कुमार यांनी गुरुवारी चंदीगड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. यावेळी त्यांनी आयपीएस अधिकारी वाय पूरण कुमार यांची सुसाईड नोटही सादर केली.
चंदीगड पोलिसांनी दाखल केला एफआयआर : हरियाणातील आयपीएस अधिकारी असलेल्या वाय पूरण कुमार यांनी आत्महत्या केल्यानं देशभरात खळबळ उडाली. त्यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांची सुसाईड नोट समोर आली. त्यामुळे त्यांच्या आयएएस अधिकारी असलेल्या पत्नी अमनित पी. कुमार यांनी चंदीगड पोलिसांकडं तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीवरुन चंदीगड पोलिसांनी वाय. पूरण कुमार यांच्या आत्महत्येप्रकरणी एफआयआर नोंदवला आहे. चंदीगड पोलिसांनी सांगितलं की, "वाय. पूरण कुमार यांच्या सुसाईड नोटमध्ये नाव असलेल्या आरोपीविरुद्ध अनुसूचित जाती जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 108 आरडब्ल्यू 3(5) बीएनएस आणि 3(1)(आर) अंतर्गत चंदीगड इथल्या सेक्टर 11 पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. पुढील तपास सुरू असून प्रकरणातील तथ्यं तपासली जात आहेत. तपास पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल," असं चंदीगड पोलिसांच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं आहे.
डीजीपी, रोहतकच्या एसपी विरोधात तक्रार : आयपीएस अधिकारी वाय. पूरण कुमार यांच्या आयएएस पत्नी अमनीत पी. कुमार यांनी बुधवारी चंदीगडच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत त्यांनी हरियाणाचे डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर आणि रोहतकचे पोलीस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया यांच्यावर पती वाय. पूरण कुमार यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला. यावेळी त्यांनी आयपीएस अधिकारी असलेल्या वाय पूरण कुमार यांनी लिहिलेल्या आठ पानांच्या सुसाईड नोटचा हवाला दिला. यात आयएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार यांनी पती वाय पूरण कुमार यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी जातीय भेदभावातून छळ केल्याचा आरोप केला. इतकच नाही, तर त्यांना खोट्या प्रकरणात अडकवण्याचा कट रचल्याचाही आरोप केला. या तक्रारीत त्यांनी सीआरपीसी आणि अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 108 अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्याची मागणीही केली.
FIR No. 156 under Sections 108 read with 3(5) of BNS and 3(1)(r) of the POA (SC/ST) Act has been registered at Police Station Sector 11, UT Chandigarh, against the accused mentioned in the Final Note. Further investigation is underway— IANS (@ians_india) October 9, 2025
पतीविरुद्ध रचला कट, आयएएस अधिकारी पत्नीचा आरोप : आयएएस अधिकारी असलेल्या अमनीत पी. कुमार यांनी त्यांच्या तक्रारीत याबाबत विविध आरोप केले आहेत. यात त्यांनी नमूद केलं आहे की "जेव्हा त्या मुख्यमंत्र्यांसोबत जपान दौऱ्यावरून घरी परतल्या, तेव्हा त्यांना त्यांच्या पतीच्या कपाटातील लॅपटॉप बॅगमध्ये आठ पानांच्या सुसाईड नोटची दुसरी प्रत सापडली. यामध्ये वाय पूरण कुमार यांनी त्यांचा कसा छळ करण्यात आला, याचं वर्णन केलं आहे. वाय पूरण कुमार यांना जातीवाचक शिवीगाळ करुन सार्वजनिकरित्या अपमानित करण्यात आलं. ते मागासवर्गीय होते, त्यामुळे त्यांचा छळ करण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या पतीच्या मृत्यूपूर्वी, डीजीपी शत्रुजीत सिंग कपूर यांच्या आदेशानुसार, रोहतक पोलीस अधीक्षक नरेंद्र बिजार्निया यांनी रोहतकमधील अर्बन इस्टेट पोलीस ठाण्यात त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर क्रमांक 0319/2025 हा खोटा गुन्हा दाखल केला. तो जाणूनबुजून रचलेला कट होता. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर, त्यांच्या पतीने डीजीपी शत्रुजीत सिंग कपूर आणि रोहतक एसपी नरेंद्र बिजार्निया यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी या विषयावर चर्चा करण्यास नकार दिला. यामुळे त्यांच्या पतीला प्रचंड त्रास झाल्यानं त्यांनी आत्महत्या केली."
