रायपूर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरुद्त रायपूरमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला. शनिवारी रायपूरमधील माना पोलीस ठाण्यात प्रथम तक्रार दाखल करण्यात आली. तक्रारदार गोपाल सामन्थो आणि अंजना गैन यांच्या तक्रारीवरून महुआ मोईत्रा यांच्याविरुद्ध हा एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
महुआ मोईत्रा यांचं विधान चिथावणीखोर आहे, असे तक्रारदार गोपाल सामन्थो आणि अंजना गैन यांनी शनिवारी माध्यमांशी बोलताना म्हटलं होतं. महुआ मोईत्रा यांचं चिथावणीखोर विधान ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. म्हणून, आम्ही माना पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे, असे त्यांनी सांगितलं.
तक्रारीत काय म्हटलं आहे?एखाद्या खासदारानं असे विधान करणं म्हणजे केवळ लोकशाहीच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचत नाही तर ते समाजात अराजकता, अशांतता आणि असामाजिक घटकांना प्रोत्साहन देण्याचं काम करतं. खासदार महुआ मोईत्रा यांचे हे विधान देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी गंभीर धोका आहे. त्यामुळे देशातील नागरिकांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. त्यांची विधाने संविधान आणि लोकशाहीच्या मूल्यांविरुद्ध आहेत. त्यांच्या वादग्रस्त विधानाची दखल घेतली पाहिजे. महुआ मोईत्रा यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम १९६, १९७ आणि १०९ अंतर्गत गुन्हा दाखल करावा. याशिवाय, त्यांच्याविरुद्ध इतर संबंधित कलमांखाली एफआयआर नोंदवून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदार गोपाल सामन्थो यांनी केली.
१९६ अंतर्गत गुन्हा दाखल - रायपूरच्या माना पोलीस ठाण्यात गुन्हा भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम १९६ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. धर्म, जात, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा इत्यादी आधारावर वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करण्याच्या प्रकरणांमध्ये हे कलम लागू केलं जातं. याशिवाय, BNS चे कलम १९७ देखील त्यात जोडलं गेलं आहे.
महुआ मोईत्रा यांच्यावर काय आरोप आहे?: जर अमित शाह बांगलादेशातून होणारी घुसखोरी रोखण्यात अपयशी ठरले तर सर्वप्रथम तुम्ही अमित शाहांचे डोके कापून तुमच्या टेबलावर ठेवा, असे वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. हे वक्तव्य गुरुवारी पश्चिम बंगालच्या नादिया जिल्ह्यात एका कार्यक्रमादरम्यान पत्रकारांशी बोलताना केलं होतं.