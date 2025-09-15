बीएमडब्ल्यूच्या धडकेत अर्थ मंत्रालयाचे उपसचिव नवजोत सिंग यांचा मृत्यू, पत्नी गंभीर जखमी

ETV Bharat / bharat

अर्थ मंत्रालयाचे उपसचिव नवजोत सिंग यांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला आहे. नवजोत त्यांच्या पत्नीसोबत घरी परतत असताना एका बीएमडब्ल्यू कारनं त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली.

अपघातग्रस्त BMW आणि नवजोत सिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 15, 2025 at 9:35 AM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली : दिल्लीतील रिंग रोडवर रविवारी (14 सप्टेंबर) झालेल्या भीषण रस्ते अपघातात अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे (DEA) उपसचिव नवजोत सिंग यांचा मृत्यू झाला. हा अपघात दिल्ली कॅन्ट मेट्रो स्टेशनजवळ घडली. नवजोत त्यांच्या पत्नीसोबत बंगला साहिब गुरुद्वाराहून हरी नगर येथील त्यांच्या घरी परतत असताना एका बीएमडब्ल्यू कारनं त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. यामध्ये ते आणि त्यांची पत्नी दोघेही गंभीर जखमी झाले. अपघाताचं नेमकं कारण काय आहे, याचा पोलीस शोध घेत आहेत.

पीसीआरवर ट्रॅफिकची जामची तक्रार : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी धौला कुआंहून दिल्ली कॅन्ट मेट्रो स्टेशन रोडकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर मोठा जाम लागल्याची तक्रार पीसीआरवर आली. यानंतर घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिसांनी पाहिलं की, रस्त्यावर एक बीएमडब्ल्यू कार अपघातग्रस्त अवस्थेत होती. तर जवळच एक मोटारसायकल दुभाजकावर पडलेली होती. प्रत्यक्षदर्शींनी पोलिसांना सांगितलं की बीएमडब्ल्यू कार चालवणाऱ्या महिलेनं मोटारसायकलला जोरदार धडक दिली. यामुळे वाहतूक ठप्प झाली.

कारचालकही जखमी: प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, अपघातानंतर लगेचच कार चालवणारी महिला आणि तिच्या पतीनं टॅक्सी घेऊन जखमींना रुग्णालयात नेलं. नंतर रुग्णालयाकडून माहिती मिळाली की, जखमींपैकी एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे, तर दुसरा जखमी आहे. पोलिसांनी सांगितलं की बीएमडब्ल्यू कार चालवणारी महिला आणि तिचा पती देखील जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

या प्रकरणी कारवाई सुरू : मृत्यू झालेले नवजोत सिंग हे अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागात उपसचिव म्हणून कार्यरत होते. त्यांना गंभीर अवस्थेत जवळच्या रुग्णालयात पोहोचवण्यात आलं. तिथं डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं. बीएमडब्ल्यू कार आणि मोटारसायकल दोन्ही जप्त करण्यात आली आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आणि फॉरेन्सिक तपासणीनंतरच अपघाताचं कारण स्पष्ट होईल, असं पोलीस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

