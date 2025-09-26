सहा दशकांनंतर MiG-21 सेवेतून निवृत्त, पाकिस्तानला भरवली होती धडकी
भारतीय हवाई दलात सुमारे ६३ वर्षे सेवा केल्यानंतर मिग-२१ शुक्रवारी निवृत्त झालं.
Published : September 26, 2025 at 1:24 PM IST
नवी दिल्ली : भारतीय हवाई दलात सुमारे 63 वर्षे सेवा केल्यानंतर मिग-21 शुक्रवारी निवृत्त झालं. चंदीगडमध्ये मिग-21 चा निरोप समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सीओएएस जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सीएनएस अॅडमिरल दिनेश आणि एअर चीफ मार्शल एपी सिंग हे देखील उपस्थित होते.
भारतीय हवाई दलाचा भक्कम कणा मिग 21 लढाऊ विमान तब्बल सहा दशकांच्या उत्कृष्ट सेवेनंतर 26 सप्टेंबरला सेवानिवृत्त झालं. तज्ज्ञांच्या नजरेतून मिग 21 हे भारताचे एक उत्तम लढाऊ विमान होते. या विमानाने फक्त वेळोवेळी पाकिस्तानी हवाई दलाचे पितळ उघडे पाडले नाही, तर भारतीय हवाई दलाच्या वैमानिकांना जगातील सर्वोत्तम वैमानिक बनण्यामध्ये मोलाची कामगिरी बजावल्याचे मत तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.