परराष्ट्र मंत्री जयशंकर चार दिवसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार, क्वाड बैठकीत दहशतवादावरून पाकिस्तानचा पर्दाफाश करणार - INVITATION OF US SECRETARY OF STATE

परराष्ट्र मंत्री जयशंकर चार दिवसांच्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर ( Source- ETV Bharat )

By ETV Bharat Marathi Team Published : June 30, 2025 at 10:50 AM IST 2 Min Read