हैदराबाद- ईनाडु टेलिव्हिजननं (ETV) मंगळवारी रामोजी फिल्म सिटीमधील कॉर्पोरेट कार्यालयात ३० वा वर्धापन दिन साजरा केला. प्रादेशिक प्रसारण वाहिनी असलेल्या ईटीव्हीनं २७ ऑगस्ट १९९५ मध्ये सुरुवात केल्यानंतर अनेक प्रसिद्ध कार्यक्रमांमधून प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले. तसेच लोकप्रिय कार्यक्रमामधून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं.
रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) चेरुकरी किरण यांच्या अध्यक्षतेखाली ईनाडु टेलिव्हिजनच्या वर्धापनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. त्यांच्यासोबत दिवंगत रामोजी राव यांचे नातू सुजय आणि दिविजा उपस्थित राहिले. या सर्वांनी ईनाडु टेलिव्हिजनच्या ३० व्या वर्धापनदिनाचा केक एकत्रितपणे कापला. सुजय यांनी ईटीव्ही प्रेक्षकांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यांनी चॅनेल म्हणजे प्रेम आणि वचनबद्धतेचा वारसा असल्याचं सांगितलं.
'प्रेक्षकांसाठी सतत मनोरंजनाकरिता वचनबद्धता'- तेलुगू प्रेक्षकांना सातत्यानं मनोरंजनाचं वचन देत सुजय म्हणाले, "माझे वडील नेहमीच ईटीव्हीला त्यांची मोठी मुलगी मानत असत. जरी ते आता आपल्यात नसले तरी, कर्मचाऱ्यांनी त्यांचं स्वप्न त्यांच्या दृष्टीकोनातून उत्कटतेनं आणि उत्साहानं पुढे नेलं आहे. माझ्या वडिलांच्या स्वप्नांच्या पलीकडे ईटीव्हीला घेऊन जाणाऱ्या समर्पित कर्मचाऱ्यांचा मी सन्मान करतो."
- सीएमडी किरण यांनी नेटवर्कच्या तीन दशकांच्या प्रवासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या विभाग प्रमुखांना आणि दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना समारंभात पुरस्कार प्रदान केले.
कार्यक्रमात कोण उपस्थित होते?- उपस्थित मान्यवरांमध्ये रामोजी फिल्म सिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक विजयेश्वरी, ईटीव्हीचे सीईओ बापीनीडु कोनेरू, मानव संसाधनचे प्रमुख गोपाल राव, ईनाडू आंध्र प्रदेशचे संपादक एम नागेश्वर राव, ईनाडू तेलंगणाचे संपादक डीएन प्रसाद, ईटीव्ही भारतचे सीईओ जोन्नालगड्डा श्रीनिवास उपस्थित राहिले. त्याचबरोबर काही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहिले. यामध्ये शिवरामकृष्ण, एवी राव, आय व्यंकट, अजय शांति, शैलजा आणि रवि चंद्रशेखर यांचा समावेश आहे.
ईटीव्हीमुळे प्रादेशिक टेलिव्हिजनमध्ये आमुलाग्र क्रांती- १९९५ मध्ये लाँच झालेल्या ईटीव्हीनं तेलगू, बंगाली, मराठी, कन्नड, उर्दू, गुजराती, ओडिया आणि इतर बऱ्याच भारतीय भाषांमध्ये प्रसार वाहिन्या उपग्रह चॅनेलच्या माध्यमातून प्रसारित करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे प्रादेशिक टेलिव्हिजनमध्ये आमुलाग्र क्रांती झाली.
