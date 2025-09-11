एकच घर महाराष्ट्रासह गुजरातमध्ये येत असताना महिलेचे २० वर्षे हाल, ईटीव्ही भारतच्या वृत्तामुळे मिळाली वीजजोडणी
महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमारेषेवर असलेल्या घरात राहणाऱ्या विधवा महिलेला २० वर्षानंतर प्रशासनानं वीजजोडणी दिली. हा ईटीव्ही भारतच्या वृत्ताचा परिणाम आहे.
Published : September 11, 2025 at 9:37 AM IST
तापी (अहमदाबाद)- तुम्ही कधी ऐकलंय का की एक व्यक्ती गुजरातमध्ये कंदिलाच्या उजेडात जेवण बनवते. काही पावले चालून महाराष्ट्रात जेवते. खरं वाटतंय नाही ना? गुजरात आणि महाराष्ट्र दोन्ही राज्यात येणाऱ्या सोनगड तालुक्यातील गासावर गावातील महिला असा रोज अनुभव घेते. हे घर महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवर येत असल्यानं वृद्ध महिलेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र, वर्षानुवर्षे सुरू असलेला हा त्रास आता संपला आहे.
महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या सीमारेषेवर असलेल्या घरात राहणाऱ्या विधवा महिलेला २० वर्षानंतर प्रशासनाकडून दिलासा मिळाला. प्रशासनानं वीजजोडणी दिल्यानं महिलेला घरात वीजेचा प्रकाश पाहायला मिळाला. वीज पुरवठा होत नसल्यानं या महिलेच्या होणाऱ्या त्रासाला ईटीव्ही भारतनं तीन महिन्यांपूर्वी वाचा फोडली होती. अखेर प्रशासनानं कार्यवाही करून तिच्या घराला वीजपुरवठा उपलब्ध करून दिला आहे.
७० वर्षाच्या मगनीबेन पतीच्या निधनानंतर घरात एकट्याच राहतात. त्यांचं घर हे सोनगढ तालुक्यातील गसावर गावात आहे. या घरातील स्वयंपाकघर हे गुजरातमध्ये आहे. तर घराची दुसरी बाजू महाराष्ट्रात आहे. एकच घर दोन राज्यात विभागलेले असतानाही घरात वीज नसल्यानं त्यांचे अतोनात हाल सुरू होते. यावर ईटीव्ही भारतनं तीन महिन्यापूर्वी सविस्तर वृत्त दिलं होतं. ईटीव्हीच्या वृत्ताची प्रशासनानं गांभीर्यानं दखल घेतली आहे.
ईटीव्ही भारतच्या वृत्ताचा परिणाम-घरात वीज नसल्यानं मगनीबेन यांना कंदिलाच्या प्रकाशात स्वयंपाक करावा लागत होता. गुजरातमध्ये येणाऱ्या स्वयंपाकघरात स्वयंपाक करणं आणि महाराष्ट्रात येणाऱ्या घराच्या दुसऱ्या भागात जेवणं असा महिलेचा रोजचा दिनक्रम होता. गावाचे सरपंच आणि पादरी युसूफ गामित यांनी वृद्ध महिलेला होणाऱ्या त्रासाबाबत ईटीव्ही भारतला माहिती दिली होती. त्यावर ३० मे रोजी ईटीव्ही भारतनं सविस्तर वृत्त दिलं होतं. या वृत्ताची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा झाल्यानंतर गुजरातच्या विविध विभागांनी दखल घेत लोकांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून वृद्ध महिलेच्या घरात २० वर्षानंतर वीज आली.
२० वर्षानंतर घरात प्रकाश- दक्षिण गुजरात वीज कंपनीचे अधिकारी महिलेच्या घरी पोहोचले. महिलेच्या घरी वीजपुरवठा जोडणी देण्यात आली. २० वर्षानंतर घरात वीजेचा बल्ब सुरू झाल्याचं पाहून मगनीबेन यांना खूप आनंद झाला. नागरिकांनी माध्यमांसह सरकारी अधिकाऱ्यापर्यंत पीडित लोकांच्या समस्या पोहोचविल्या तर त्यावर उपाय मिळू शकतो, हे यावरून दिसून आलंय. दोन राज्यांमध्ये घर असूनही वीजपुरवठा नसल्यानं होणाऱ्या त्रासापासून महिलेची सुटका झाली. तिच्या घरात प्रकाश आल्यानं जीवनात आशेची तिरीपदेखील आल्याचं चित्र दिसत आहे.