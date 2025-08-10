नवी दिल्ली : काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) आरोपपत्र दाखल केलं आहे. या आरोपपत्रात रॉबर्ट वाड्रा यांच्यावर बेकायदेशीररित्या 58 कोटी रुपये कमावल्याचा आरोप आहे. ही रक्कम दोन कंपन्यांद्वारे मिळवल्याचंही म्हटलं आहे. ईडीच्या मते, रॉबर्ट वाड्रा यांनी ही रक्कम मालमत्ता खरेदी करण्याशिवाय गुंतवणूक करण्यासाठी आणि आपल्या कंपन्यांचं कर्ज फेडण्यासाठी वापरली.
कंपन्या रॉबर्ट वाड्रा यांच्या व्यवसाय नेटवर्कशी संबंधित : ईडीच्या म्हणण्यानुसार, 58 कोटी रुपयांपैकी 5 कोटी रुपये रॉबर्ट वाड्रा यांना ब्लू ब्रीझ ट्रेडिंग प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे (BBTPL) आणि 53 कोटी रुपये स्काय लाईट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे (SLHPL) मिळाले. दरम्यान, दोन्ही कंपन्या रॉबर्ट वाड्रा यांच्या व्यवसाय नेटवर्कशी जोडल्या गेल्याचं सांगितलं जातं. तसंच ही रक्कम बेकायदेशीररित्या, म्हणजेच अशा स्रोताकडून मिळाली होती, ज्याला आधीच बेकायदेशीर घोषित करण्यात आलं आहे, असं ईडीनं म्हटलं आहे.
The investigation precisely quantified the Proceeds of Crime (PoC) generated from the alleged criminal activities. Robert Vadra was found to have received PoC amounting to Rs 58 crores. This amount was received through two channels. The PoC amounting to Rs 5 crores were routed…— ANI (@ANI) August 10, 2025
...तर होऊ शकते शिक्षा : इतकंच नाही तर आरोपपत्रात असं म्हटलं आहे की, रॉबर्ट वाड्रा यांनी ही रक्कम अनेक प्रकारे वापरली. यामध्ये रिअल इस्टेट खरेदी करणं, वेगवेगळ्या क्षेत्रात गुंतवणूक करणं, कंपन्यांना कर्ज देणं आणि ग्रुप कंपन्यांची थकबाकी भरणं इत्यादी कामांसाठी ही रक्कम वापरल्याचा म्हटलं आहे. ईडीनं न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केलं आहे आणि आता त्यावर सुनावणी होणार आहे. जर न्यायालयानं आरोप निश्चित केले तर रॉबर्ट वाड्रा यांना मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PMLA) शिक्षा होऊ शकते. दरम्यान, रॉबर्ट वाड्रा यांनी यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
28 ऑगस्ट रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश : दरम्यान, ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मनी लाँड्रिंग प्रकरणात दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टानं रॉबर्ट वाड्रा यांना समन्स जारी केलं आहे. यामध्ये विशेष न्यायाधीश सुशांत चांगोत्रा यांनी रॉबर्ट वाड्रा यांना 28 ऑगस्ट रोजी कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, रॉबर्ट वाड्रा यांना समन्स जारी करण्याच्या मुद्द्यावर कोर्टानं 24 जुलै रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
हेही वाचा :