जम्मू-काश्मीरमधील कुलगाममध्ये सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक, दहशतवादी ठार, 3 जवान जखमी

श्रीनगर: जम्मू-काश्मीरमधील कुलगाममधील गुड्डर भागात सोमवारी सकाळपासून सुरक्षा दल आणि दहशतवाद्यांमध्ये चकमक सुरू आहे. सुरक्षा दलांनी परिसराला वेढा घातला आहे. शोध मोहिमेदरम्यान दहशतवाद्यांनी गोळीबार सुरू केल्यानं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, परिसरात 3 ते 4 दहशतवादी लपले असण्याची शक्यता आहे.
एका कमिशन्ड ऑफिसरसह 3 जवान जखमी : भारतीय लष्कराच्या चिनार कॉर्प्सनं दिलेल्या माहितीनुसार, सीमा सुरक्षा दलांनी केलेल्या प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या गोळीबारात एक दहशतवादी ठार झालाय. तसेच एका कमिशन्ड ऑफिसरसह 3 जवान जखमी झालेत. सध्या दहशतवाद्यांसाठी शोध मोहीम जोरात सुरू आहे. सुरक्षा दलांनीही प्रत्युत्तर दिलंय. सर्व जखमींना जवळच्या रुग्णालयात पाठवण्यात आलंय. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दहशतवाद्यांच्या उपस्थितीची माहिती मिळाल्यानंतर सुरक्षा दलांच्या संयुक्त पथकांनी CASO (कॉर्डन अँड सर्च ऑपरेशन) सुरू केले. ते म्हणाले की, संयुक्त दल जवळ येताच लपलेल्या दहशतवाद्यांनी त्यांच्यावर गोळीबार सुरू केला.
सीमेवरून एक पाकिस्तानी नागरिक ताब्यात : गुड्डर परिसरात घेरलेले दहशतवादी लष्कर-ए-तय्यबा संघटनेचे आहेत. तसेच बीएसएफने जम्मूच्या आरएस पुरा सेक्टरमधून आंतरराष्ट्रीय सीमेवरून एका पाकिस्तानी नागरिकाला ताब्यात घेतलंय. रविवारी रात्री उशिरा बीएसएफ जवानांना सीमेजवळ काही तरी हालचाल दिसली. त्यानंतर शोध मोहीम सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये या पाकिस्तानी नागरिकाला पकडण्यात आलंय. सीमा सुरक्षा दलाचे जवान अजूनही त्याची चौकशी करीत आहेत. केंद्रशासित प्रदेशातील दहशतवादाचे जाळे नष्ट करण्यासाठी केवळ बंदूकधारी दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजेच, शिवाय दहशतवाद टिकवून ठेवण्यास मदत करणाऱ्यांवरही लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. ऑपरेशन सिंदूरपासून नियंत्रण रेषेच्या (एलओसी) पाकिस्तानी भागातून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये घुसखोरी करण्याचे दहशतवाद्यांनी प्रयत्न केले आहेत.
जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 240 किमीची आंतरराष्ट्रीय सीमा : नियंत्रण रेषेव्यतिरिक्त जम्मू, सांबा आणि कठुआ जिल्ह्यांमध्ये सुमारे 240 किमीची आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे, ज्याचे रक्षण बीएसएफकडून देखील केले जाते. पाकिस्तानच्या मदतीने दहशतवादी संघटना विशेषतः आंतरराष्ट्रीय सीमेवर ड्रोनचा वापर करून दहशतवाद्यांसाठी शस्त्रे, ड्रग्ज आणि रोख रक्कम भारतीय हद्दीत टाकत आहेत. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवाद कायम ठेवण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये बसलेल्या दहशतवाद्यांना ड्रोनचा वापर करण्यापासून रोखण्यासाठी बीएसएफ विशेष ड्रोनविरोधी तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहे. तसेच ड्रग्ज तस्करदेखील सुरक्षा दलांच्या रडारवर आहेत, कारण असे मानले जाते की, ड्रग्ज तस्करी आणि हवाला मनी रॅकेटमधून मिळणारा पैसा दहशतवाद कायम ठेवण्यासाठी वापरला जातो. अशा बहुतेक प्रकरणांमध्ये ड्रग्ज तस्करी आणि हवाला मनी रॅकेटची पाळंमुळं पाकिस्तान आणि तेथे असलेल्या दहशतवादी संघटनांच्या संचालकांशी जोडलेली आहेत.
