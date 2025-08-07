Essay Contest 2025

निवडणुका आयोगाने "दिग्दर्शित" केल्याचा राहुल गांधी यांचा आरोप, आकडेवारी देऊन आयोगाची पोलखोल करण्याचा प्रयत्न, मतचोरीचा पुनरुच्चार - ELECTIONS ARE CHOREOGRAPHED

राहुल गांधी यांनी निवडणुका या आयोगाच्या तालावर होत असल्याचा आज पुन्हा आरोप केला. त्यांनी आकडेवारी देत पोलखोल करण्याचा प्रयत्न केला.

राहुल गांधी आकडेवारी देताना
राहुल गांधी आकडेवारी देताना (ANI)
Published : August 7, 2025 at 3:32 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 3:40 PM IST

नवी दिल्ली - काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी भारतीय निवडणूक आयोगावर (ईसीआय) सडकून टीका केली. राहुल गांधी थेट म्हणाले की, निवडणुका या "दिग्दर्शित" असतात. त्यांनी निवडणूक आयोगाला जसं हवं आहे तसे निवडणुकीचे निकाल लागतात असा आरोप केला.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत बनावट मतदारांवरील आपल्या दाव्यांचा पुनरुच्चार करताना राहुल गांधी यांनी आरोप केला की, निवडणुकीच्या आधीच्या पाच महिन्यांत यादीत समाविष्ट झालेल्या मतदारांची संख्या गेल्या पाच वर्षांत यादीत जोडलेल्या लोकांपेक्षा जास्त होती. "महाराष्ट्रात, आम्ही त्यामागील तर्क सांगू शकत नाही. महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये, आम्ही हे आमच्या डोळ्यासमोर घडताना पाहिलं. आम्ही ही बाब जाहीरपणे सांगितली आणि निवडणूक आयोगालाही कळवली की, महाराष्ट्रात पाच वर्षांत एवढे जास्त मतदार जोडले गेले की, महाराष्ट्राच्या संपूर्ण लोकसंख्येपेक्षा जास्त मतदारांची संख्या झाली. याचबरोबर मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर मतदानात मोठी वाढ झाल्याचं दाखवलं जातं. एकीकडे लोकसभेत आमच्या आघाडीचा मोठा विजय झाला तर युतीचा पराभव झाला. दुसरीकडे राज्य पातळीवर, लोकसभा आणि विधानसभेदरम्यान, एक कोटी मतदार जास्त झाले," असा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला.

महाराष्ट्र विधानसभा "निवडणुकीत हेराफेरी" झाल्याच्या आरोपांबाबत राहुल गांधी यांनी जूनमध्ये लिहिलेल्या पत्राला अद्याप उत्तर दिले नसल्याचा दावा केल्यानंतर राहुल गांधी यांची ही प्रतिक्रिया आली आहे. निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे की, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी त्यांना पाठवलेल्या अधिकृत निमंत्रणाला उत्तर दिलं नाही.

कर्नाटकातील महादेवपुरा विधानसभेतील मतदानाबाबत काँग्रेसनं केलेला अभ्यास सादर करताना राहुल गांधी यांनी १,००,२५० मतांची "मत चोरी" असल्याचा आरोप केला. पत्रकार परिषदेत बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, काँग्रेसनं इतर जागा जिंकल्या तर महादेवपुरा भाजपाने जिंकली. "निवडणुका 'कोरिओग्राफ' केल्या आहेत... आमच्या अंतर्गत सर्वेक्षणात आमचा अंदाज होता की आम्ही कर्नाटकात १६ जागा जिंकू; मात्र आम्ही फक्त नऊ जागा जिंकल्या. त्यानंतर आम्ही सात अनपेक्षित पराभवांवर लक्ष केंद्रित केलं. आम्ही एक लोकसभा निवडली आणि आमच्या टीमने ठरवलं की, आम्ही फक्त एका विधानसभेवर लक्ष केंद्रित करून अभ्यास करू. म्हणून आम्ही महादेवपुरावर लक्ष केंद्रित केलं. येथे व्यापक गणित आहे. हा सर्व डेटा निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या २०२४ च्या डेटाचा आधार धरुन तयार केला आहे.

लोकसभेत एकूण मतदान ६.२६ लाख होते. भाजपाने ६,५८,९१५ ने विजय मिळवला, ३२,७०७ च्या फरकाने हा विजय मिळवला. पण मग महादेवपुराच्या निकालाकडे पाहिले असता, जिथे काँग्रेसने १,१५,५८६ आणि भाजपाने २,२९,६३२ मते जिंकली. काँग्रेसने या जागेशिवाय सर्व विधानसभा जिंकल्या. "आम्हाला १,००,२५० मते चोरीला गेलेली आढळली. पाच वेगवेगळ्या प्रकारे मतांची चोरी झाली. डुप्लिकेट मतदार, बनावट आणि अवैध पत्ते तसंच एकाच पत्त्यावर मोठ्या प्रमाणात मतदार नोंद, ५०-६० लोक राहत असलेल्या इमारतीचे पत्ते त्यात होते. पण जेव्हा आम्ही तिथे प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी गेलो तेव्हा तिथे राहणारे लोक प्रत्यक्ष दिसलेच नाहीत. त्या घरात एकच कुटुंब राहात आहे," असा राहुल गांधी यांनी आरोप केला. "अवैध फोटो... मग फॉर्म ६ चा गैरवापर. फॉर्म ६ नवीन लोकांना मतदार बनण्याची परवानगी देतो," अशी माहिती त्यांनी पुढे दिली. राहुल गांधी म्हणाले की, सत्ताविरोधी भावना प्रत्येक पक्षाला प्रभावित करते. भाजपाचा यात अपवाद आहे, जे हरियाणा आणि मध्य प्रदेश निवडणुकीत दिसून आले.

राहुल गांधी म्हणाले, "प्रत्येक लोकशाहीत सत्ताविरोधी भावना (anti incumbency) प्रत्येक पक्षाला प्रभावित करते, परंतु काही कारणास्तव, भाजपा हा एकमेव पक्ष आहे जो लोकशाहीत सत्ताविरोधी भावनाग्रस्त नाही. एक्झिट पोल आणि ओपिनियन पोल एक गोष्ट सांगतात, परंतु त्याच्याउलट तुम्ही हरियाणा आणि मध्य प्रदेश निवडणुकीत पाहिले तर अचानक निकाल मोठ्या प्रमाणात वेगाने वेगळ्या दिशेने जातात हे दिसले. यामध्ये आमचे अंतर्गत मतदान देखील समाविष्ट होते, जे अत्याधुनिक आहे." अनेक टप्प्यांमध्ये झालेली मतदान आकडेवारी देताना राहुल गांधी पुढे म्हणाले, "भारतात एक काळ होता ईव्हीएमशिवाय मतदान; लोकांनी एकाच दिवशी मतदान केले. आता, उत्तर प्रदेशात मतदानाचा दिवस वेगळा आहे आणि बिहारमध्ये दुसरा दिवस आहे. मतदान महिनाभर चालते. यामुळे आम्हाला शंका आली. अचानक, हरियाणा आणि कर्नाटक निवडणुकीच्या तारखा बदलण्यात आल्या." यातूनही गैरव्यवहार झाल्याचं दिसतं असा आरोप गांधी यांनी केला.

Last Updated : August 7, 2025 at 3:40 PM IST

TAGGED:

ELECTIONS ARE CHOREOGRAPHEDराहुल गांधीनिवडणुकीत हेराफेरीमत चोरीELECTIONS ARE CHOREOGRAPHED

