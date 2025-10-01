ईनाडु समूहाची सामाजिक बांधिलकी; तेलंगणा, आंध्र प्रदेशात तीन नव्या इमारतींच्या उभारणीस प्रारंभ
नैसर्गिक आपत्तींमुळं बाधित झालेल्या नागरिकांच्या जीवनात पुन्हा प्रकाश आणण्यासाठी रामोजी समूह सतत सक्रिय आहे. याच उपक्रमांतर्गत ईनाडु समूहानं तेलंगणा, आंध्र प्रदेशात इमारतींच्या बांधकामाचा प्रारंभ केला.
Published : October 1, 2025 at 5:29 PM IST
खम्मम/अमरावती : सोमवारी रामोजी ग्रुपनं तेलंगणामधील दोन शाळा आणि विजयवाडा येथील तरुणांसाठी बहुउद्देशीय इमारतीसह तीन इमारतींचं भूमिपूजन केलं. या प्रकल्पांसाठी निधी ईनाडू रिलीफ फंडमधून देण्यात आला. मागील वर्षी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये झालेल्या विनाशकारी पुरानंतर रामोजी ग्रुपच्या पुढाकारानं ईनाडु रिलीफ फंडची स्थापना करण्यात आली. या निधीतून अनेक सामाजिक प्रकल्पांना निधी दिला जातो.
ईनाडु रिलीफ फंडमधून मदत : मागील वर्षी ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये आलेल्या पुरामुळं कृष्णा, गुंटूर, वारंगल, खम्मम आणि नलगोंडा जिल्ह्यांसह राज्यांमधील अनेक भागांना फटका बसला होता. तसंच विजयवाडा देखील पाण्याखाली गेलं होतं. त्यावेळी, रामोजी ग्रुपनं 'ईनाडु रिलीफ फंडची' स्थापन करत पाच कोटींची देणगी जाहीर केली. यात देशातील नागरिक आणि संस्थांनी तीन कोटींपेक्षा जास्त देणगी दिली.
- ईनाडु रिलीफ फंडमध्ये नवी दिल्लीतील गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स लिमिटेड कंपनीनं एक कोटींची देणगी दिली. तर रामोजी ग्रुपच्या संचालकांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी 41.67 लाख देणगी दिली. एकूण9.44 कोटी मदत निधीसाठी जमा झाले. यातून इमारतींची बांधणी आणि कल्याणकारी प्रकल्पांसाठी वापरले जात आहेत.
खम्मममध्ये नवीन शाळेची इमारत : खम्मम जिल्ह्यातील जलगम शहरातील जिल्हा परिषद हायस्कूलच्या इमारतीचं पुरामुळं मोठं नुकसान झालं. सोमवारी तेलंगणाचे महसूल मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी यांनी ईनाडुच्या निधीतून नवीन शाळेच्या इमारतीची पायाभरणी केली. त्यांनी रामोजी ग्रुपचे सीएमडी चेरुकुरी किरण आणि कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सेवेचं कौतुक करत म्हणाले "रामोजी ग्रुपनं उदारता आणि सार्वजनिक जबाबदारीचं उदाहरण ठेवलं आहे." यावेळी खासदार रामासहायम रघुराम रेड्डी, जिल्हाधिकारी अनुदीप दुरिसेट्टी, पोलीस आयुक्त सुनील दत्त आणि ईनाडु तेलंगणाचे ब्युरो चीफ एम.एल. नरसिंह रेड्डी यावेळी उपस्थित होते.
महाबूबाबादमध्ये बांधणार शाळा : महाबूबाबाद जिल्ह्यातील नेल्लीकुदुरु मंडळातील रविराला येथील मंडळ परिषद प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेची इमारत गेल्या वर्षीच्या पावसात खराब झाली होती. ईनाडु सर्कुलेशनचे महाव्यवस्थापक सुधाकर, आमदार भुक्या मुरली नायक आणि जिल्हाधिकारी अद्वैत कुमार सिंह यांनी नवीन शाळेच्या इमारतीचा भूमिपूजन समारंभ केला. आमदार मुरली नायक यांनी ईनाडुच्या कामांचं कौतुक केलं. यावेळी ते म्हणाले "रामोजी ग्रुप समजाला कायमस्वरूपी फायदे देणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करत आहे."
विजयवाडामध्ये बहुउद्देशीय युवा केंद्र : आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा येथील सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये सरकारनं वाटप केलेल्या जमिनीवर G+2 बहुउद्देशीय इमारत बांधली जात आहे. या इमारतीत तरुणांसाठी, विशेषतः बुडामेरू प्रदेशातील पुरामुळं बाधित झालेल्यांसाठी आधुनिक कार्यक्षेत्रे आणि प्रशिक्षण केंद्रे असतील. या इमारतीत एकाच वेळी 291 लोकांची राहण्याची व्यवस्था आहे. भूमिपूजन समारंभ ईनाडु आंध्र प्रदेशचे ब्युरो चीफ कानपार्थी श्रीनिवास आणि स्थानिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी केला.
बातम्यांपलीकडे सेवा : या प्रसंगी बोलताना ईनाडुचे ब्युरो चीफ एम.एल. नरसिंह रेड्डी म्हणाले, "वृत्तपत्र हे केवळ समस्यांचं वृत्तांकन करण्यापुरतं मर्यादित नाही. तर त्यांनी मदतीचा हातही पुढं केला पाहिजे. 1976 च्या पुरापासून ते ओडिशा, गुजरात, तामिळनाडू आणि केरळमधील अलीकडील आपत्तींपर्यंत ईनाडु रिलीफ फंडातून दान केलेला प्रत्येक रुपया गरजूंपर्यंत पोहोचला आहे."
- या तीन नव्या प्रकल्पांद्वारे रामोजी समूहानं पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की त्यांची सामाजिक बांधिलकी केवळ पत्रकारितेपुरती मर्यादित नाही. रामोजी समूह आपत्तीग्रस्तांसोबत खंबीरपणं उभं राहत आणि शिक्षण व युवकांच्या विकासासाठी गुंतवणूक करत आहेत.
