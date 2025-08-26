नवी दिल्ली : दिल्लीत भाजपाच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम आदमी पक्षाच्या अडचणी सातत्यानं वाढत आहेत. रुग्णालय बांधकाम घोटाळ्याप्रकरणी मंगळवारी सकाळी ईडीनं आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे माजी आरोग्य मंत्री सौरभ भारद्वाज यांच्या घरावर छापा टाकला. याशिवाय, बांधकामाशी संबंधित इतर 13 ठिकाणी ईडीचे छापे सुरू आहेत.
आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांविरोधात आरोप : आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या काळात झालेल्या तीन वेगवेगळ्या घोटाळ्यांमध्ये ईडीनं मनी लाँड्रिंगचे गुन्हे दाखल केले होते. या घोटाळ्यांमध्ये रुग्णालय बांधकाम, सीसीटीव्ही आणि निवारा गृह घोटाळे यांचा समावेश आहे. ईडीनं या घोटाळ्यांबाबत गुन्हे दाखल केले होते. रुग्णालय घोटाळ्यासंदर्भात ईडीनं सौरभ भारद्वाज यांच्या घरावर छापा टाकला आहे.
Delhi | AAP National Convenor Arvind Kejriwal tweets, " the ed raid at saurabh bharadwaj's house is another case of the modi government misusing agencies... the way "aap" is being targeted has never been done to any party in history. "aap" is being targeted because it is the most… pic.twitter.com/0a5JXioAps— ANI (@ANI) August 26, 2025
मोदी सरकार आम आदमी पक्षाच्या मागं : "मोदी सरकार आम आदमी पक्षाच्या मागे लागलं आहे. आम आदमी पक्षाला लक्ष्य केलं जातंय," असं म्हणत दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी प्रतिक्रिया दिलीय.
आम आदमी पक्षानं दिल्लीत भ्रष्टाचार केलाय, भाजपाचा आरोप : "मंगळवारी आम आदमी पक्षाचे माजी मंत्री आणि नेते सौरभ भारद्वाज यांच्या घरावर ईडीचा छापा सुरू आहे. आम्ही पहिल्या दिवसापासून सांगत आहोत की आम आदमी पक्षानं दिल्लीत भ्रष्टाचार केला आहे," असा आरोप दिल्ली भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, आमदार हरीश खुराणा आणि खासदार प्रवीण खंडेलवाल केलाय.
VIDEO | Delhi: ED raids AAP leader Saurabh Bharadwaj, others in money laundering case.— Press Trust of India (@PTI_News) August 26, 2025
BJP MP Praveen Khandelwal says, “AAP leaders who have done scams will not be spared. As PM Modi has said, those who have looted will have to pay back, no matter how high the position they… pic.twitter.com/lyNxSQ8Zii
रुग्णालयांमधील घोटाळ्यांची ईडी चौकशी करणार : "आम आदमी पक्षानं दिल्लीतील प्रत्येक विभागात भ्रष्टाचार केला आहे. त्यामुळं ईडीनं ही कारवाई केली आहे. आम आदमी पक्षातील नेत्यांनी आरोग्य विभागात घोटाळा कसा केला? त्याबाबत ईडी चौकशी करत आहे," असं म्हणत भाजपा आमदार हरीश खुराणा यांनी या प्रकरणाबाबत प्रतिक्रिया दिलीय. तर "आम आदमी पक्ष आणि अरविंद केजरीवाल यांनी रुग्णालयात घोटाळा कसा केला? याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत," असं भाजपा खासदार प्रवीण खंडेलवाल यांनी म्हटलंय.
#WATCH | On ED raids against AAP leader Saurabh Bharadwaj, former Delhi Deputy CM and AAP leader Manish Sisodia says, " the only reason behind the ed raid at saurabh bharadwaj's house is that yesterday a big revelation was made about the prime minister's degree. it came to the… pic.twitter.com/6WJEXazX7c— ANI (@ANI) August 26, 2025
मोदींच्या पदवीवरून लक्ष हटवण्यासाठी सौरभ भारद्वाज यांच्या घरावर छापा : सौरभ भारद्वाज यांच्यावरील छाप्याबाबत 'आम आदमी पक्षा'नं प्रतिक्रिया दिलीय. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीवरून लक्ष हटवण्यासाठी सौरभ भारद्वाज यांच्या घरी छापा टाकला," अशी प्रतिक्रिया आम आदमी पक्षानं दिलीय. "ज्या वेळी हा खटला दाखल करण्यात आला, तेव्हा सौरभ भारद्वाज मंत्रीही नव्हते. हे संपूर्ण प्रकरण खोटं आहे. सत्येंद्र जैन यांच्या खटल्यावरून हे स्पष्ट होतं की, आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांवर खोटे खटले दाखल करण्यात आले होते", असं आम आदमी पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :