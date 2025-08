ETV Bharat / bharat

अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता; ईडीनं चौकशीसाठी धाडलं समन्स - ED SUMMONED ANIL AMBANI

फाईल फोटो - उद्योगपती अनिल अंबानी ( IANS )

Published : August 1, 2025 at 9:08 AM IST | Updated : August 1, 2025 at 9:39 AM IST

नवी दिल्ली : उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. 17 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळा प्रकरणी ईडीनं अनिल अंबानी यांना चौकशीसाठी नवी दिल्लीतील ईडीच्या कार्यालयात बोलावलं आहे. त्यासाठीचा समन्स ईडीनं जारी केलाय. चौकशीसाठी 5 ऑगस्टला बोलावलं : 17 हजार कोटी रुपयांच्या कथित कर्ज घोटाळ्याच्या चौकशीचा भाग म्हणून अंमलबजावणी संचालनालयानं (ईडी) अनिल अंबानींना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. त्यांना 5 ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील ईडी मुख्यालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबतचे वृत्त 'एएनआय'नं दिलंय. नवी दिल्लीतील ईडी कार्यालयात हौणार चौकशी : काही दिवसांपूर्वी याप्रकरणी ईडीनं मुंबईतील 35 पेक्षा जास्त ठिकाणी छापेमारी केली होती. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने दोन एफआयआर दाखल केल्यानंतर ईडीनं ही छापेमारी केली होती. ईडीनं छापेमारी दरम्यान अनेक ठिकाणांहून मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रं आणि उपकरणं जप्त केली होती. त्यानंतर लगेचच ईडीनं चौकशीसाठी अनिल अंबानी यांना समन्स जारी केलाय. नवी दिल्लीतील ईडीच्या कार्यालयात ही चौकशी होणार आहे. चौकशीतून काय समोर येणार? : 17 हजार कोटी रुपयांच्या कथित कर्ज घोटाळ्याच्या प्रकरणी ईडीनं हा समन्स अनिल अंबानी यांना पाठवला आहे. आता अनिल अंबानी यांना ईडीच्या दिल्लीतील कार्यालयामध्ये 5 ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी उपस्थित राहावं लागणार आहे. ईडीच्या चौकशीत पुढं काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तपास यंत्रणांचा आरोप काय? : कर्जाची रक्कम कथितपणे इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आली आणि मनी लाँड्रिंगच्या कक्षेत येणाऱ्या विहित उद्देशाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वापरली गेली, असा तपास यंत्रणांचा आरोप आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेचा आरोप आहे की, रिलायन्स ग्रुपच्या अनेक कंपन्यांनी येस बँकेकडून कोणतीही पुरेशी हमी न घेता मोठे कर्जे घेतले आणि शेल कंपन्यांद्वारे पैसे इतर कामांवर खर्च केले गेले. यापूर्वी, या प्रकरणात सीबीआयने दोन एफआयआर दाखल केले होते, त्यानंतर ईडीने तपास सुरू केला. हेही वाचा - मुकेश अंबानींच्या अँटिलिया जमीन व्यवहाराविरुद्धची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळली

Last Updated : August 1, 2025 at 9:39 AM IST