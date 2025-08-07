Essay Contest 2025

"अर्थव्यवस्था आयसीयूमध्ये आहे", डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या 50 टक्के टॅरिफवरून अभिषेक बॅनर्जी यांचा सरकारवर निशाणा - ABHISHEK BANERJEE

गुरुवारी कोलकाता विमानतळावर अभिषेक बॅनर्जी यांनी पत्रकारांसोबत संवाद साधला.

abhishek banerjee
अभिषेक बॅनर्जी (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2025 at 5:00 PM IST

कोलकाता : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला दणका दिला आहे. अमेरिकेनं भारतीय वस्तूंवर 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ वाढवण्याची घोषणा केली आहे. यामुळं राजकीय वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. अशात तृणमूल काँग्रेसचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत भाजपावर (BJP) निशाणा साधला. गुरुवारी कोलकाता विमानतळावर अभिषेक बॅनर्जी यांनी पत्रकारांसोबत संवाद साधला. यावेळी टॅरिफच्या मुद्द्यावरून त्यांनी भाजपा नेतृत्वाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम : सध्याची परिस्थिती आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरण आणि राजनैतिक अपयशांचा परिणाम आहे, असा आरोप अभिषेक बॅनर्जी यांनी केला. कोणाचंही नाव न घेता अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले की, "हे प्रश्न ज्यांचे डोनाल्ड ट्रम्पसोबत फोटो आहेत, ज्यांनी टेक्सासला जाऊन ट्रम्पसाठी प्रचार केला आणि ज्यांच्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प भारतात आले. त्यांना विचारले पाहिजेत, त्यांनीच उत्तर दिलं पाहिजे." याचबरोबर, "भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावण्यात आला आहे. या टॅरिफचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होईल. याचा परिणाम विशेषतः माहिती आणि तंत्रज्ञान, वस्त्रोद्योग आणि त्यांच्याशी संबंधित एकूण वस्तू आणि सेवा या तीन क्षेत्रांवर होईल. तसंच याचा परिणाम रोजगारावरही होईल."

सरकारनं याविरोधात तात्काळ कारवाई करावी : पुढं अभिषेक बॅनर्जी यांनी म्हटलं की, "हे एक राजनैतिक अपयश आहे. सरकारनं याविरोधात तात्काळ कारवाई केली पाहिजे. जे भारतावर दबाव आणू इच्छितात, ते भारताला अपमानित करू इच्छितात. याचा भारतानं ठामपणे सामना करावा. तसंच सत्तेत असूनही अचानक 56 इंचाची छाती असल्याचा दावा करणारे सरकार आज विविध देशांच्या रक्तपाताला सामोरे जात आहे," असंही अभिषेक बॅनर्जी यांनी सांगितलं. याशिवाय, पहलगाम हल्ल्याचा संदर्भ देताना अभिषेक बॅनर्जी यांनी म्हटलं की,"मी एका परदेशी शिष्टमंडळाचा भाग म्हणून पाच देशांमध्ये गेलो आहे, परंतु अद्याप कोणत्याही देशानं पहलगाम घटनेचा निषेध केलेला नाही. मात्र, ज्यांनी ट्रम्प यांच्यासाठी प्रचार केला आणि ज्यांच्याशी ट्रम्प यांनी कोरोनापूर्वी जवळीक दाखवली तेच अमेरिकेनं हा टॅरिफ का लावला? हे उत्तम प्रकारे सांगू शकतात."

अर्थव्यवस्था आता आयसीयूमध्ये आहे : "ट्रम्प स्वतः म्हणाले की, भारताची अर्थव्यवस्था मृतावस्थेत आहे. मी याच्याशी असहमत आहे, मी म्हणेन की अर्थव्यवस्था आता आयसीयूमध्ये आहे," असं अभिषेक बॅनर्जी यांनी सांगितलं. याचबरोबर, "पाकिस्तानव्याप्त काश्मीर पुनर्संचयित करण्याबद्दल सतत बोलणाऱ्यांना विचारले पाहिजे की, त्यांनी आजपर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत. काल मी ऐकलं की बिहारच्या मतदार यादीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नावानं निवास प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलंय. कदाचित पुढच्या निवडणुकीत ते मतदान करण्यासाठी येतील. त्यामुळं अमेरिकेनं भारतावर 50 टक्के टॅरिफ का लावला, ते सांगावं," असं म्हणत अभिषेक बॅनर्जी यांनी भाजपावर निशाणा साधला.

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी; गुन्हेगार मोकाटच, काय सांगतो कायदा? वाचा स्पेशल Explainer

अहमदाबाद हादरलं! एकाच घरात आढळले 5 मृतदेह, मृतांमध्ये पती-पत्नी आणि तीन चिमुकल्यांचा समावेश

