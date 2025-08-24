ETV Bharat / bharat

भारताची हवाई सुरक्षा आणखी मजबूत, IADWS ची पहिली उड्डाण चाचणी यशस्वी!

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या कामगिरीबद्दल डीआरडीओ, सशस्त्र दल आणि उद्योग क्षेत्राचं अभिनंदन केलं आहे.

DRDO conducts maiden flight tests of IADWS off Odisha coast
IADWS ची पहिली उड्डाण चाचणी यशस्वी! (@rajnathsingh)
Published : August 24, 2025 at 3:15 PM IST

ओडिशा : संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेनं (DRDO) ओडिशाच्या किनाऱ्यावर एकात्मिक हवाई संरक्षण शस्त्र प्रणालीची (IADWS) पहिली उड्डाण चाचणी यशस्वीरित्या पूर्ण केली. ही चाचणी शनिवारी (23 ऑगस्ट) दुपारी 12:30 वाजता घेण्यात आली. यासंदर्भातील माहिती संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेनं रविवारी (24 ऑगस्ट) दिली आहे. दरम्यान, भारताच्या स्वदेशी बहुस्तरीय हवाई संरक्षण कवचच्या विकासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

IADWS ची वैशिष्ट्ये :

  • क्यूआरएसएएम (QRSAM): मध्यम पल्ल्याच्या लक्ष्यांना नष्ट करण्यासाठी.
  • VSHORADS : जवळच्या हवेतील धोक्यांना रोखण्यासाठी.
  • हाय-एनर्जी लेसर-आधारित DEW : भविष्यातील कमी-उड्डाण करणाऱ्या धोक्यांना नष्ट करण्यासाठी.

दरम्यान, ही प्रणाली लढाऊ विमानं, यूएव्ही, क्रूझ क्षेपणास्त्रं आणि अचूक-मार्गदर्शित शस्त्रं यासारख्या हवाई धोक्यांना तोंड देण्यासाठी डिझाइन करण्यात आलीय.

राजनाथ सिंह यांनी केलं अभिनंदन : संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या कामगिरीबद्दल डीआरडीओ, सशस्त्र दल आणि उद्योग क्षेत्राचं अभिनंदन केलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, " ही उड्डाण चाचणी भारताच्या बहुस्तरीय हवाई संरक्षण क्षमतेला सिद्ध करते. तसंच या चाचणीमुळं शत्रूच्या हवाई धोक्यांपासून देशातील महत्त्वाच्या आस्थापनांची सुरक्षा आणखी मजबूत होईल." दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी जाहीर केलेल्या "मिशन सुदर्शन चक्र" प्रणालीनंतर लगेचच ही चाचणी घेण्यात आली. या प्रणालीची प्रेरणा भगवान श्रीकृष्णाच्या पौराणिक शस्त्रापासून घेतली आहे.

याचा उद्देश काय?

  • आयात केलेल्या तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करणं.
  • पाकिस्तान आणि चीन सारख्या शत्रूंकडून येणाऱ्या धोक्यांना निर्णायक प्रतिसाद देणं.
  • एक स्वावलंबी संरक्षण परिसंस्था तयार करणं.
  • संरक्षण आत्मनिर्भरतेवर भारताचा भर.

यावर्षी भारतानं अनेक पावले उचलली आहेत

  • देशांतर्गत प्लॅटफॉर्मवरून ऑपरेशन सिंदूर हल्ल्यांचे यशस्वी आयोजन.
  • आता IADWS आणि "मिशन सुदर्शन चक्र" सारखी कामगिरी.

स्वदेशी जेट इंजिन विकासावर भर : 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वदेशी जेट इंजिन विकासावर भर दिला होता. भारतानं धोरणात्मक स्वायत्ततेसाठी विदेशी पुरवठादारांवरील निर्भरता कमी केली पाहिजे, असं त्यांनी म्हटलं होतं. दरम्यान, हे विधान HAL-GE इंजिन भागीदारी आणि कावेरी इंजिन प्रकल्पातील विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर आलं होतं, ज्यावर 1989 पासून काम सुरू आहे आणि 2,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे, परंतु अद्याप पूर्ण झालेलं नाही.

