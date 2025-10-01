ETV Bharat / bharat

डॉल्फिन हॉटेल्सचा 28 वा वर्धापन दिन साजरा; 8 ग्रॅम सोन्याचं नाणं देऊन कर्मचाऱ्यांचा केला सत्कार

रामोजी ग्रुपच्या डॉल्फिन हॉटेल्सने रामोजी फिल्म सिटीमध्ये कर्मचाऱ्यांचा सत्कार, पुरस्कार आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमासह 28 वा वर्धापन दिन साजरा केला.

Dolphin Hotels 28th Anniversary
डॉल्फिन हॉटेल्सचा 28 वा वर्धापन दिन साजरा (ETV Bharat)
Published : October 1, 2025 at 5:26 PM IST

हैदराबाद : रामोजी ग्रुपची कंपनी असलेल्या डॉल्फिन हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेडनं गेल्या सोमवारी रामोजी फिल्म सिटी इथं आपला 28 वा वर्धापन दिन साजरा केला. यावेळी डॉल्फिन हॉटेल्सच्या व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) चेरुकुरी विजयेश्वरी प्रमुख पाहुण्या म्हणून उपस्थित होत्या. चेरुकुरी विजयेश्वरी या रामोजी फिल्म सिटीच्या देखील व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. त्यांनी सांगितलं की, "डॉल्फिन हॉटेल ग्रुप रामोजी ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष रामोजी राव यांच्या दृष्टिकोनानुसार प्रगती करत आहे." दरम्यान, या कार्यक्रमाला रामोजी राव यांचे नातू सुजय, डॉल्फिन हॉटेल्सचे उपाध्यक्ष विपिन सिंघल, सल्लागार थिमय्या, जीएम श्रीनिवास आणि विविध युनिट्समधील कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी केक कापण्याचा समारंभ देखील आयोजित करण्यात आला होता.

कर्मचाऱ्यांनी केलं अभिनंदन : हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात डॉल्फिन हॉटेल्सला एक बेंचमार्क बनवण्यासाठी आपण कर्मचाऱ्यांसोबत जवळून काम करत आहेत, असं कार्यक्रमात एमडी चेरुकुरी विजयेश्वरी म्हणाल्या. तसंच हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात त्यांच्या उत्कृष्ट योगदानाबद्दल एफएचआरएआयच्या वतीनं कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडून पुरस्कार मिळाल्याबद्दल कर्मचाऱ्यांनी त्यांचं अभिनंदन केलं. दरम्यान, या कार्यक्रमात भाषणादरम्यान सुजय यांनी सांगितलं की, "हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात परस्पर समजूतदारपणा, सहकार्य किंवा परस्पर सहकार्याचा अभाव आहे. खरी ओळख तेव्हाच मिळते, जेव्हा सेवा समर्पण आणि आनंदाने दिली जाते."

कर्मचाऱ्यांचा सन्मान : डॉल्फिन हॉटेल्सच्या 28 व्या वर्धापनदिनानिमित्त कर्मचाऱ्यांच्या समर्पणाचा आणि कामगिरीचा सन्मान करण्यात आला. लॉयल्टी पुरस्कारासाठी निवडलेल्या डॉल्फिन हॉटेल्सच्या पंधरा कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी 8 ग्रॅम सोन्याचं नाणं देऊन सन्मानित करण्यात आलं.

इतर पुरस्कारांमध्ये 'हे' समाविष्ट होते

  • 53 अचिवमेंट्स पुरस्कार
  • 7 बेस्ट एक्जिक्युटिक पुरस्कार
  • 2 मॅनेजरियल एक्सिलंस पुरस्कार
  • 10 परफॉर्मेंस एक्सिलंस पुरस्कार
  • 8 ब्राइट बिगिनर पुरस्कार
  • 4 महिला कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष पुरस्कार

25 वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाचा सन्मान : याशिवाय, युनिट आणि ग्रुप-लेव्हल क्विझमधील विजेत्यांना बक्षीसं देण्यात आली. 25 वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या 18 कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही सन्मानित करण्यात आलं. या खासप्रसंगी, डॉल्फिन हॉटेल्सच्या एमडी चेरुकुरी विजयेश्वरी यांनी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसह बटुकम्मा उत्सवात भाग घेतला, कंपनीच्या व्यावसायिक उत्कृष्टता आणि सांस्कृतिक परंपरांप्रती असलेल्या वचनबद्धतेवर भर दिला. या वर्धापनदिनानिमित्त, डॉल्फिन हॉटेल्सने कर्मचाऱ्यांचा आदर, टीमवर्क आणि रामोजी ग्रुपची मूल्ये आणि दृष्टिकोन राखण्यावर भर दिला.

