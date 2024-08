ETV Bharat / bharat

डॉक्टर तरुणी खून प्रकरण : पीडितेला न्याय मिळण्यासाठी आज मार्ड डॉक्टरांचा संप, सीबीआय चौकशीची मागणी - Kolkata Doctor Rape Murder Case

By ETV Bharat Marathi Team

मार्ड डॉक्टरांनी दिली बंदची हाक : कोलकाता इथल्या आर जी कार वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात एका 31 वर्षीय डॉक्टर तरुणीचा मृतदेह आढळून आल्यानं मोठा संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणी मार्ड संघटनेनं आज राज्यभर बंदची हाक दिली आहे. मार्डचे सरचिटणीस डॉ अक्षय डोंगरदिवे यांनी याबाबत वृत्तसंस्थेला माहिती दिली आहे. "कोलकाता इथल्या आर जी कार वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या अत्याचार आणि खून प्रकरणातील पीडितेला न्याय मिळावा. या घटनेतील दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे, यासाठी आमची राष्ट्रीय पातळीवर मोहीम सुरू झाली आहे. आज देशभरात सकाळी 9 वाजतापासून डॉक्टरांच्या विविध संघटनांनी संप पुकारला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व डॉक्टर सकाळी 9 वाजतापासून संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील ओपीडी बंद राहणार आहेत. या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी कराण्यात येऊन पीडितेला न्याय देण्यात यावा," अशी आमची मागणी आहे, असं त्यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितलं.

डॉक्टरांचा आज देशव्यापी संप : कोलकाता इथल्या डॉक्टर तरुणीवर झालेल्या अत्याचार आणि खून प्रकरणामुळे डॉक्टरांच्या संघटनांनी देशव्यापी संप पुकारला आहे. डॉक्टरांच्या The Federation of All India Medical Association (FAIMA) या संघटनेनं देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. या घटनेतील पीडितेला न्याय देण्यात यावा, यासाठी राज्यातील डॉक्टरही आज संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील आरोग्य व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

