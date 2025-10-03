देवरगट्टू बन्नी उत्सवादरम्यान काठ्यांच्या लढाईत दोन ठार, 100 हून अधिक जखमी
देवरगट्टू बन्नी उत्सवादरम्यान दोन भाविकांच्या गटात मोठा हिंसाचार झाला. या हिंसाचारात दोन जणांचा मृत्यू तर 100 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत.
Published : October 3, 2025 at 4:53 PM IST
कुरनूल (अमरावती)- आंध्र प्रदेशातील कुरनूल जिल्ह्यात शेकडा वर्षांची परंपरा असलेल्या देवरगट्टू बन्नी उत्सवादरम्यान मोठी दुर्घटना घडली. दसऱ्याच्या मध्यरात्री होणाऱ्या पारंपारिक काठीनं खेळणाऱ्या जाणाऱ्या लढाईला हिंसक वळण लागलं. यात दोन जणांचा मृत्यू झाला. तर 100 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. जिल्हा प्रशासनानं मोठी व्यवस्था आणि तगडा पोलीस बंदोबस्त करूनही हिंसाचार रोखता आला नाही.
दसऱ्याच्या मध्यरात्री दरवर्षी अलुरु मंडळातील देवरगट्टूजवळील टेकडीवर असलेले प्रसिद्ध माला मल्लेश्वर स्वामी मंदिर उत्सवाचे केंद्र बनते. मल्लम्मा आणि मल्लेश्वर स्वामी या देवतांचा दिव्य विवाह साजरा केला जातो. त्यानंतर पडलगट्टू, राक्षपाद, शमी वृक्ष आणि एदुरुबासवन्न मंदिर अशा भागात दिवे आणि भक्तीगीतांमध्ये मूर्तींची भव्य मिरवणूक काढली जाते. या कार्यक्रमाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे स्थानिक लोकांच्या गटांमध्ये होणारी काठी लढाई (बन्नी उत्सव) असते. ही लढाई मूर्ती ताब्यात घेण्यासाठी असते. धार्मिक संघर्षातून सुरू होणारी लढाई अनेकदा हिंसक होते. या लढाईमध्ये काठ्या आणि रॉडचा शस्त्र म्हणून वापर केला जातो.
दोन्ही गटामध्ये संघर्ष -दरवर्षी दोन गावातील गट आमनेसामने येतात. या वर्षीही काठ्या घेऊन सशस्त्र गावकरी मूर्ती ताब्यात घेण्याच्या स्पर्धेसाठी दोन गटात विभागले गेले आहेत.पहिल्या गटात नेरानिकी, नेरानिकी तांडा आणि कोट्टापेटा गावातील गावकरी होते. तर दुसऱ्या गटात अरीकेरा, सुलुवाई, एल्लार्टी, बिलेहल, निद्रावती आणि अलुरु गावातील ग्रामस्थ होते. मूर्ती मिरवणुकीत काढत असताना दोन्ही गटामध्ये संघर्ष सुरू झाला. स्थानिक लोक शतकानुशतके जुनी परंपरा मानतात. पण, संघर्षाचे रूपांतर नेहमीच हिंसाचारात होते. धार्मिक परंपरेत सहभागी झालेल्या लोकांनी एकमेकांवर काठ्यांनी हल्ला केला. यावेळी अनेकांची डोके फोडण्यात आले. तर हिंसाचारात जमीन रक्ताने माखली.
उत्सवादरम्यान दोन जण ठार, जखमी-भीषण संघर्षात दोन जण ठार झाले असून सुमारे 100 जण जखमी झाले. जखमींपैकी किमान पाच जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती आहे. जखमींना तातडीनं अदोनी सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. या दुःखद निकालामुळे बन्नी उत्सवाची हिंसक बाजू पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली आहे.
भाविकांचा संघर्ष सुरू असताना पोलीस हतबल-पोलीस आणि अधिकारी धार्मिक कार्यक्रमातील हिंसाचार रोखण्यात अपयशी ठरले आहेत. हा कार्यक्रम शांततेत पार पाडण्याचं वारंवार आवाहन करूनही गेल्या काही वर्षांपासून रक्तपात होत आहे. यावर्षी जिल्हा प्रशासनानं सुव्यवस्था राखण्यासाठी 700 पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता अधिकाऱ्यांनी देवरगट्टूभोवती सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ड्रोन पाळत ठेवली. तरीही, हिंसाचार रोखण्यासाठीचे सर्व प्रयत्न फोल झाले आहेत. हजारो भाविकांचा संघर्ष सुरू असताना पोलीस हतबल झाले होते.
अनेकांनी पाहिला रक्तपात-बन्नी उत्सवासाठी केवळ आंध्र प्रदेशातूनच नव्हे तर शेजारच्या कर्नाटकातूनही भाविक येतात. यंदा मध्यरात्रीच्या विधी पाहण्यासाठी हजारो भाविक देवरगट्टूला आले होते. परंतु भाविकांच्या दोन गटातील काठ्यांच्या लढाई झाल्यानं उत्सवी वातावरणाला गालबोट लागले. सगळीकडं गोंधळ, रक्तपात आणि जीवितहानी झाली.
काय आहे देवरगट्टू बन्नी उत्सवाचा इतिहास- बन्नी उत्सवाच्या लढाईची परंपरा पौराणिक कथांमध्ये असल्याचे मानले जाते. पौराणिक कथेनुसार, मल्लम्मा आणि मल्लेश्वर स्वामी यांनी या प्रदेशात राक्षसांचा वध केला. त्यानंतर स्थानिक ग्रामस्थांनी शौर्याचे प्रतीक म्हणून देवतांवर नियंत्रण मिळवण्याकरिता ण्काठ्यांनी लढण्याची परंपरा सुरू केली. गेल्या काही दशकांपासून धार्मिक विधीला हिंसाचाराचे स्वरुप प्राप्त झालं आहे. स्थानिक लोक काठ्यांची लढाई पवित्र प्रथा मानत असले तरी ही एक धोकादायक परंपरा झाली आहे. दरवर्षी भाविकांचा मृत्यू होतो.
सुरक्षा उपायांबद्दल प्रश्न उपस्थित-दरवर्षी अधिकारी शांततापूर्ण उत्सवासाठी व्यवस्था केल्याचा दावा करतात. परंतु वारंवार रक्तपात होत असल्यानं अधिक प्रभावी उपाययोजनांची गरज निर्माण झाली आहे. देवरगट्टू बन्नी उत्सव हा भक्ती, परंपरा आणि हिंसाचाराचे एक अद्भुत मिश्रण आहे. स्थानिक ग्रामस्थांसाठी हा त्यांच्या सांस्कृतिक ओळखीचा अविभाज्य ठरला आहे. परंतु आधुनिक काळात असे उत्सव साजरे व्हावेत का, असा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.