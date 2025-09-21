दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई, दोन बांगलादेशी नागरिकांना घेतलं ताब्यात; 11 वर्षांपूर्वी आले होते भारतात
या दोघांचेही मोबाईल फोन आणि सोशल मीडिया अकाउंट तपासल्यानंतर पोलीस पथकानं त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधला.
Published : September 21, 2025 at 1:36 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्ली पोलिसांच्या दक्षिण-पश्चिम जिल्ह्यातील ऑपरेशन्स सेलनं एका कारवाईदरम्यान दोन बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांना ताब्यात घेतलं आहे. या ताब्यात घेतलेल्या नागरिकांची ओळख पटली आहे. गाजीपूर जिल्ह्यातील धनुन गावातील 35 वर्षीय शिशिर हुबर्ट रोझारियो आणि कॉक्स बाजार जिल्ह्यातील खोंडोकर पारा गावातील 33 वर्षीय मोहम्मद तौहिदुर रहमान, अशी या बांगलादेशी नागरिकांची नावं आहेत. या दोघांचेही मोबाईल फोन आणि सोशल मीडिया अकाउंट तपासल्यानंतर पोलीस पथकानं त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधला. तसंच त्यांच्याकडे बांगलादेशी ओळखपत्रे देखील पोलीस पथकाला सापडली आहेत.
11 वर्षांहून अधिक काळ राहत होते भारतात : दरम्यान, महिपालपूरमध्ये राहणाऱ्या काही बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची गुप्त माहिती पोलिसांच्या पथकाला मिळाली होती. या माहितीवरून तातडीनं कारवाई करत, पोलीस पथकानं संशयितांशी संपर्क साधला. तसचं त्यांची ओळखपत्रे मागितली आणि सखोल चौकशी केली. यावेळी या दोन्ही बेकायदेशीर स्थलांतरितांनी कोणतीही वैध कागदपत्रे दाखवली नाहीत. याशिवाय, त्यांनी कबूल केलं की, ते बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरित होते. दोघंही 11 वर्षांपूर्वी भारतात आले होते आणि त्यांच्या व्हिसाची मुदत आता संपली आहे.
कापशेरा परिसरातून चार बेकायदेशीर बांगलादेशींना ताब्यात : कसून पडताळणी आणि चौकशी केल्यानंतर, आवश्यक कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर नवी दिल्लीतील परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालय (FRRO) द्वारे त्यांच्या हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दरम्यान, गेल्या 11 सप्टेंबरला ऑपरेशन सेलच्या दिल्ली पथकानं कापशेरा परिसरातून तीन महिलांसह चार बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांना ताब्यात घेतलं होतं. या ताब्यात घेतलेल्या स्थलांतरितांची ओळख पटली आहे. ढाका येथील रहिवासी फरजाना अख्तर, जेसोर येथील रहिवासी नजमा बेगम, पालपारा येथील रहिवासी रेशमा अख्तर आणि कोतवाली जेसोर येथील रहिवासी ओरको खान अशी ओळख पटली आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, हेड कॉन्स्टेबल (एचसी) सुंदर सिंग यांना कापशेरा परिसरात काही बेकायदेशीर बांगलादेशी महिला स्थलांतरित फिरत असल्याची माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली.
