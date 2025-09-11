ETV Bharat / bharat

पाकिस्तानशी संबंध असलेल्या ५ दहशतवाद्यांना दिल्ली पोलिसांकडून अटक; शक्तीशाली स्फोट करण्याचा होता डाव?

दिल्ली पोलिसांच्या स्पेश सेलनं आणखी तीन संशयितांना अटक केली. इतर दोन संशयितांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली आहे. अटकेतील दहशतवाद्यांचे पाकिस्तान कनेक्शन उघड झालं आहे.

five terrorists arrested by Delhi Police
प्रतिकात्मक- (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 11, 2025 at 12:20 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली: दहशतवादाविरुद्ध सुरू असलेल्या कारवाईत दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलला आणखी मोठं यश मिळालं आहे. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलनं देशातील विविध राज्यांमधून पाच दहशतवाद्यांना अटक केली आहे. या आरोपींकडून आयईडी बनवण्यासाठी वापरले जाणारे साहित्य जप्त केले आहे.

दिल्ली आणि रांची येथून अलीकडेच अटक करण्यात आलेल्या दोन दहशतवादी आणि सहा संशयितांच्या चौकशीच्या आधारे पोलिसांनी मोठी कारवाई केली. दहशतवाद्यांचं संपूर्ण नेटवर्क उद्धवस्त करण्यासाठी पोलीस आणि गुप्तचर संस्थांकडून देशभरात मोहीम राबविण्यात येत आहे.

दिल्ली पोलिसांची स्पेशल सेल, झारखंड एटीएस आणि रांची पोलिसांसोबत संयुक्त कारवाई केली होती. या दरम्यान, आयसिसशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाणारे दोन दहशतवादी आफताब आणि रांची येथून दानिश उर्फ ​​अशर दानिश यांना अटक करण्यात आली. याशिवाय, देशाच्या विविध भागातून आणखी ६ संशयितांना ताब्यात घेण्यात आलं. अटक करण्यात आलेला दानिश हा बोकारोचा रहिवासी आहे. हा दहशतवादी दिल्ली पोलिसांना काही गुन्ह्यात हवा होता. या दोन्ही दहशतवाद्यांचा इसिसशी संपर्क झाल्यानंतर ते एजंट म्हणून काम करत असल्याचे तपासात समोर आले.

चौकशीनंतर नवीन कारवाई- पोलीस सूत्रानं दिलेल्या माहितीनुसार आफताब, दानिश आणि ताब्यात घेतलेल्या इतर संशयितांच्या चौकशीदरम्यान अनेक महत्त्वाचे पुरावे सापडले आहेत. त्या माहितीच्या आधारे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये छापे टाकून आणखी पाच दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दहशतवाद्यांकडून आयईडीचे काही महत्त्वाचे साहित्य केलं आहे. त्यामुळे हे दहशतवादी मोठ्या शक्तीशाली स्फोटाचा कट रचत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. दहशतवादी नेटवर्क कोणत्या राज्यात काम करत होते, याचा सुरक्षा यंत्रणांकडून तपास करण्यात येत आहे.

संपूर्ण दहशतवादी नेटवर्क संपविण्याकरिता प्रयत्न सुरू - अटकेतील दहशतवाद्यांचे इसिसशी संबंध असल्यानं तपास यंत्रणांकडून सखोल तपास केला जात आहे. देशभरातील पोलीस आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा एकत्रितपणे हे दहशतवाद्यांचे संपूर्ण नेटवर्क उद्धवस्त करण्यासाठी काम करत आहेत. चौकशीदरम्यान आणखी अनेक नावे समोर येऊ शकतात. त्या आधारे येत्या काळात आणखी दहशतवाद्यांना अटक होऊ शकते, असे मानले जात आहे.

DELHI POLICE SPECIAL CELLPAK LINKS IN TERROR MODULEदिल्ली स्पेशल सेल दहशतवादी अटकIED MAKING MATERIAL SEIZETERRORIST ARREST IN DELHI

