अफजल गुरू आणि मकबूल भट्ट यांच्या कबरी तिहार कारागृहातून हटवण्याची मागणी; न्यायालयानं दिला सुनावणीस नकार

तिहार कारागृहात असलेली दहशतवादी अफजल गुरू आणि मकबूल भट्टच्या कबरी हटवण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र या याचिकेवर सुनावणी करण्यास न्यायालयानं नकार दिला.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 24, 2025 at 4:58 PM IST

नवी दिल्ली : तिहार कारागृहात संसद हल्ल्यातील दहशतवादी अफजल गुरू आणि मकबूल भट्ट यांच्या कबरी हटवण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयानं या याचिकेवर सुनावणी करण्यास बुधवारी नकार दिला. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीनुसार सरकार या प्रकरणावर निर्णय घेईल , असं मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं यावेळी स्पष्ट केलं.

अफजल गुरु आणि मकबूल भट्ट यांची कारागृहात कबर : अफजल गुरू आणि मकबूल भट्ट यांची कबर कारागृहात आहे. याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या आजच्या सुनावणीत अफजल गुरू आणि मकबूल भट्ट यांच्या कबरी पर्यटन स्थळांमध्ये बदलता येणार नाहीत, या याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादावर न्यायालयानं आपला आक्षेप व्यक्त केला. तिहार तुरुंगातील अफजल गुरू आणि मकबूल भट्ट यांच्या कबरी हटवण्याची मागणी करणारी याचिका विश्व वैदिक सनातन संघानं दाखल केली होती. कारागृहाच्या आवारात या कबरींची देखभाल बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक असल्याचं या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.

तिहार कारागृह दहशतवाद्यांच्या कबरीनं नियमांचं उल्लंघन : अफजल गुरू आणि मकबूल भट्ट यांच्या कबरीनं तिहार कारागृह दहशतवाद्यांच्या तीर्थक्षेत्रात रूपांतरित झालं. त्यामुळे दिल्ली कारागृह नियमांच्या तरतुदींचं उल्लंघन झालं आहे. दिल्ली कारागृहाच्या नियमांनुसार मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या दहशतवाद्यांच्या मृतदेहांची विल्हेवाट त्यांचा गौरव होणार नाही, अशा प्रकारे लावली पाहिजे. त्यामुळे कारागृहात शिस्त राखली जाईल. तिहार कारागृहात काही लोक या दहशतवाद्यांच्या कबरींची पूजा करण्यासाठी एकत्र येतात, असा दावा याचिकेत करण्यात आला.

कबरी कारागृहातून हटवण्याची मागणी : अफजल गुरू आणि मकबूल भट्ट यांच्या कबरी हटवण्यात याव्यात, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली. काही कारणास्तव त्या कबरी तुरुंगातून काढून टाकणं अशक्य असेल, तर त्यांच्या अस्थी अज्ञात ठिकाणी हलवाव्यात. यामागील उद्देश केवळ मृतदेह स्थलांतरित करणं नाही, तर या कबरी दहशतवादाचं गौरव करणार नाहीत, आणि तुरुंगाच्या परिसराचा गैरवापर होणार नाही, यासाठी करण्यात यावा, असं याचिकेत स्पष्ट करण्यात आलं. अफझल गुरुला 2001 च्या संसद हल्ल्याच्या खटल्यासाठी फेब्रुवारी 2013 मध्ये फासावर लटकवण्यात आलं. जेकेएलएफचा सहसंस्थापक मकबूल भट्ट याला फेब्रुवारी 1984 मध्ये भारतविरोधी दहशतवादी कारवाया केल्याबद्दल फासावर लटकवण्यात आलं होतं.

