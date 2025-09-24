निवडणुकीत ईव्हीएमच्या वापराला आव्हान; दिल्ली उच्च न्यायालयानं दिला याचिकाकर्त्याला 'झटका'
सर्वोच्च न्यायालयानं ईव्हीएम विरोधातील याचिका फेटाळून लावली होती. आता दिल्ली उच्च न्यायालयानही ईव्हीएम विरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे.
Published : September 24, 2025 at 5:48 PM IST
नवी दिल्ली : निवडणुकीत ईव्हीएमच्या वापराला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र या याचिकेला दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांच्या खंडपीठानं फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणावर आधीच अंतिम निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं अशी याचिका फेटाळली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानंही यापूर्वी ही याचिका फेटाळली आहे.
निवडणुकीत ईव्हीएमच्या वापराला आव्हान : निवडणुकीत ईव्हीएमच्या वापराला आव्हान देणारी याचिका उपेंद्र नाथ दलाई यांनी दाखल केली. निवडणुकीदरम्यान ईव्हीएमच्या वापराला आव्हान देणाऱ्या या याचिकेत सर्व निवडणुका मतपत्रिकेवर घेण्यात याव्यात अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे एएसजी चेतन शर्मा आपली बाजू मांडली.
उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला फटकारलं : उपेंद्र नाथ दलाई यांनी निवडणुकीत ईव्हीएमच्या वापराला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली. यावेळी न्यायालयानं निराधार आरोप केल्याबद्दल याचिकाकर्त्याला फटकारलं. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांच्या खंडपीठानं यावेळी असं स्पष्ट केलं की, न्यायालयाच्या वेळेचा असा अपव्यय करण्यास परवानगी देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणावर बंदी घातली आहे. न्यायालयात येण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे आदेश वाचले पाहिजेत. न्यायालयाचा इशारा असूनही याचिकाकर्ते त्यांच्या मागण्यांवर ठाम राहिले. त्यानंतर न्यायालयानं याचिका फेटाळण्याचा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली याचिका : 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली होती. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ म्हणाले की, "जेव्हा चंद्राबाबू नायडू आणि जगन मोहन रेड्डी सारखे नेते निवडणूक हरतात, तेव्हा ते ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्याचा दावा करतात, परंतु जेव्हा ते जिंकतात तेव्हा, ते काहीही बोलत नाहीत. मग, ईव्हीएममध्ये कोणत्याही त्रुटी दिसत नाहीत."
