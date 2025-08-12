नवी दिल्ली- भटक्या कुत्र्यांना दिल्लीतून काढून निवारागृहात ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर माजी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांनी नाराजी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा रागामध्ये घेतलेला असून अव्यवहारिक असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
माजी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी हे वृत्तसंसस्थेशी बोलताना म्हणाल्या, "सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश अव्यवहारी आहेत. हा अत्यंत विचित्र निर्णय आहे. कदाचित हे आदेश रागानं दिले आहेत. रागानं घेतलेले निर्णय कधीच समजुतदारपणाचे नसतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना दळवळण (लॉजिस्टिक), आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर आव्हानांना तोंड द्यावं लागणार आहे. कुत्र्यांसाठी कोणतही सरकारी निवासस्थान उपलब्ध नाही. तसेच अत्यंत कमी वेळेत हजारो निवारागृहे (Sheltor) सुरू करणं सोपे नाही".
#WATCH | Delhi | On SC order to send all stray dogs in Delhi-NCR to shelters within 8 weeks, Animal Rights Activist and BJP leader Maneka Gandhi says, "It is not a doable order... This is a very strange judgment given by someone who is in anger. Angry judgments are never… pic.twitter.com/F0wCnJipsK— ANI (@ANI) August 12, 2025
मेनका गांधी यांनी म्हटलं, "दिल्लीमध्ये एकही सरकारी निवारागृह नाही. तीन लाख कुत्र्यांना कुठं ठेवावं? एकही ठिकाण नाही. निवारागृहे बनविण्यासाटी ३०० नवीन जागा शोधाव्या लागणार आहेत. त्या जागी कोणी राहत नसेल, अशा जागा हव्यात. त्यासाठी कमीत कमी १५ हजार कोटी रुपये खर्च लागणार आहेत. निवारागृहांसाठी दीड लाख सफाई कर्मचारी ठेवावे लागणार आहेत. त्यासाठी करोडो रुपये खर्च येईल.
#WATCH | Delhi: On SC order to send all stray dogs in Delhi-NCR to shelters within 8 weeks, PETA India Advocacy Associate, Shaurya Agrawal says, "This particular order is impractical, illogical and according to the animal birth control rules, also illegal. The Delhi government… pic.twitter.com/T5BLFWy8kQ— ANI (@ANI) August 12, 2025
प्रत्येक गल्लीत वाद होण्याची शक्यता- जर भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याकरिता प्रयत्न झाले तर स्थानिक लोक आणि भटक्या कुत्र्यांना अन्न खाऊ घालणाऱ्यांकडून त्याचा विरोध करणार आहेत. त्यामुळे प्रत्येक गल्लीत मोठे वाद होऊ शकतात. जर कुत्र्यांना पकडण्याकरिता प्रत्येक गल्लीत जाणार असाल तर प्राणीप्रेमी जाऊ देणार नाहीत. जर दिल्लीमधील कुत्रे हटविले तर दुसऱ्या राज्यातील कुत्रे येथे येतील. कारण, येथे जास्त खाण्याकरिता मिळेल. त्यानंतर काय करणार? दुसऱ्यांदा नसबंदी मोहिम सुरू करून शेकडो कोटी रुपये खर्च करणार का, असा प्रश्न मनेका गांधी यांनी उपस्थित केले.
पेटा या संस्थेनं काय दिली प्रतिक्रिया? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर पेटा या संस्थेनं प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी आदेशात म्हटलं, " हा विशिष्ट आदेश अव्यवहार्य, अतार्किक आणि प्राणी जन्म नियंत्रण नियमांनुसार बेकायदेशीरदेखील आहे. दिल्ली सरकारकडे हे नसबंदी कार्यक्रम लागू करण्यासाठी २४ वर्षे होती. दिल्लीत १० लाख कुत्रे असून त्यापैकी फक्त अर्धेच नसबंदी आहेत. त्यांना आश्रयस्थानात ठेवणं अव्यवहार्य आणि खूप कठीण आहे. यामुळे अराजकता आणि समस्या निर्माण होणार आहेत. कुत्र्यांना काढून टाकणं क्रूरता आहे. आश्रयस्थानांमधील परिस्थिती खूप वाईट होणार आहे. आम्ही आमचे सर्व कायदेशीर मार्ग शोधत आहोत. यापूर्वी याबाबत आम्ही दिल्ली सरकारला विनंती केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयानं काय दिलेत आदेश? सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्लीतील सर्व परिसर भटक्या कुत्र्यांपासून मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत कोणतीही तडतोड करू नये, असे आदेशात नमूद केलं आहे. जर कोणतीही संघटना प्रक्रियेत अडथळा आणत असेल तर न्यायलयाचा अवमान समजून कारवाई केली जाणार असल्याचा न्यायालयानं इशारा दिला आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयानं कुत्र्यांसाठी निवारागृहे निर्माण करण्याचे आणि कुत्र्यांची नसबंदी आणि लसीकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. एनसीटी दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, एमसीडी आणि एमडीसीनं भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याकरिता त्वरित मोहिम सुरू करावी. विशेषत: संवेदनशील भागामध्ये ही मोहिम राबवावी. त्यासाठी पुरेसं मनुष्यबळ तैनात करावं. ही कारवाई कोणत्याही परिस्थितीत सुरू करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयानं आदेशात नमूद केलं आहे.
हेही वाचा-
- भटक्या कुत्र्यानंतर बृहन्मुंबई महापालिकेचा मोर्चा आता भटक्या मांजरींकडे, नसबंदीकरिता आणखी चार संस्थांची नियुक्ती
- ठाण्यात सात वर्षांपासून भटक्या कुत्र्यांचं निर्बीजीकरण बंद; पालिका कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीच नाही
- कबुतरखान्यांबाबत कोणताही दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; पक्षीप्रेमींना उच्च न्यायालयातच दाद मागण्याचे निर्देश