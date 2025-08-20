राजकोट : दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर एका राजकोटच्या माथेफिरुनं जनसुनावणीदरम्यान हल्ला केला. या प्रकरणी पोलिसांनी हल्लेखोर नराधमाला अटक केली आहे. राजेश खिमजी सकारिया असं हल्लेखोर आरोपीचं नाव आहे. हा आरोपी पक्षीप्रेमी आणि श्वानप्रेमी असल्याची माहिती यावेळी पोलिसांनी दिली. दुसरीकडं राजेश याच्या आई भानुबेन यांनी पोलिसांना धक्कादायक माहिती दिली आहे. राजेश हा त्याच्या पत्नीला आणि मलाही मारत असून त्याची मानसिक स्थिती बरोबर नसल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
राजकोटचा रहिवासी आहे हल्लेखोर : राजेशच्या आईनं माध्यमांना सांगितलं की, "दिल्लीतील आश्रयगृहात श्वान पाठवण्याच्या मुद्द्यावरून त्यानं रागातून हे कृत्य केलं असावं. तो मानसिक आजारी आहे. मानसिक आजारासाठी औषधोपचारही घेत आहे. तो नियंत्रणात नाही. कधीकधी वाद झाला तर तो मला मारहाण करतो. इतकेच नाही, तर तो त्याच्या पत्नीलाही मारहाण करतो, असंही आरोपी राजेशची आई भानुबेन यांनी यावेळी सांगितलं.
जनसुनावणी घेताना हल्लेखोरानं केला हल्ला : दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सकाळी 8 वाजता त्यांच्या कॅम्प कार्यालयात जनसुनावणी घेत होत्या. तेव्हा अचानक राजेश सकारिया यानं त्यांच्यावर हल्ला केला. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या राजेश भाई खिमजी सकारिया हा गुजरातमधील राजकोटमधील कोठारिया गावचा रहिवासी आहे. दरम्यान राजेशची आई भानू बेन यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी सांगितलं की, "तो बॅग घेऊन आला होता आणि मला म्हणाला की तो बाहेर जात आहे. पण त्यानं तो दिल्लीला जात आहे याबाबत त्यानं मला सांगितलं नाही. त्या पुढं बोलताना म्हणाल्या की, राजेश दिवसभर धर्मादाय काम करतो. माझा मुलगा प्राणीप्रेमी आहे. त्याला श्वान खूप आवडतात, म्हणून तो गेला आहे. सध्या तो कोणतंही काम करत नाही. मीच त्याच्या पत्नी आणि मुलांची काळजी घेते."
काय सांगितलं हल्ल्याचं कारण : भानू बेन पुढं बोलताना म्हणाल्या की, दिल्लीतील आश्रयगृहांमध्ये भटक्या कुत्र्यांना ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या निर्णयामुळे संतप्त झालेल्या राजेश यांनी हे केलं असावं.
