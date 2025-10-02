पाकिस्ताननं आक्रमक वृत्ती दाखविली तर इतिहासासह भूगोल बदलेल-राजनाथ सिंह यांचा इशारा
विजयदशमीला सैन्यदलाच्या तळावर शस्त्रपूजेपूर्वी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानला इशारा दिला. यावेळी त्यांनी ऑपरेशन सिंदूर सुरुच राहील, असेदेखील म्हटलं.
Published : October 2, 2025 at 5:15 PM IST
भुज (गुजरात): केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी गुरुवारी दसऱ्यानिमित्त गुजरातला भेट दिली. कच्छ जिल्ह्यातील भुज येथील सैन्यदलाच्या तळावरील कार्यक्रमात शस्त्र पूजा करण्यापूर्वी सैनिकांना संबोधित केले. सर क्रीक परिसरातील सीमा वादाबद्दल सिंह यांनी पाकिस्तानला आज इशारा दिला.
संरक्षण मंत्री म्हणाले, सर क्रीक परिसरातील पाकिस्ताननं अलीकडेच सैन्यदलाच्या पायाभूत सुविधांच्या विस्तारावरून त्याचे हेतू दिसून येतात. जर पाकिस्ताननं सर क्रीक परिसरात कोणतीही आक्रमक कृती केली तर त्याला योग्य प्रत्युत्तर भारताकडून मिळेल. त्यामुळे, इतिहास आणि भूगोल दोन्ही बदलतील, असा इशारा राजनाथसिंह यांनी पाकिस्तानला दिला.
संरक्षण मंत्र्यांनी भारत-पाकिस्तानच्या सीमेजवळ असलेल्या भूजजवळील सैन्यदलाच्या तळावर सैनिकांसोबत दसरा साजरा केला. त्यांनी शस्त्र पूजा केली. केंद्रीय सरक्षंण मंत्री म्हणाले, भारतीय सैन्यानं ऑपरेशन सिंदूरची सर्व उद्दिष्टे यशस्वीरित्या साध्य केली. परंतु, यामागे पाकिस्तानशी युद्ध सुरू करणे, हा हेतू नव्हता. १९६५ च्या युद्धात भारतीय सैन्यानं लाहोरपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता दाखवली. आज २०२५ मध्ये, पाकिस्तानने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की कराचीला जाणारा एक मार्ग खाडीतून जातो."
राजनाथ सिंह म्हणाले, "स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही, सर क्रीक परिसरातील सीमावाद मिटलेला नाही. भारतानं वारंवार संवादाद्वारे हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु पाकिस्तानचे हेतू सदोष आणि अस्पष्ट आहेत." भारतीय सैन्य आणि सीमा सुरक्षा दल भारताच्या सीमांचे सतर्कतेने रक्षण करत आहेत. सीमापार दहशतवादाविरुद्ध भारताची लढाई सुरूच राहील," असे संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले.
ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, लेह ते सर क्रीक पर्यंत भारताच्या संरक्षण यंत्रणेत घुसण्याचा पाकिस्ताननं अयशस्वी प्रयत्न केला. तथापि, भारतानं प्रत्युत्तर देऊन भारतीय सैन्यानं पाकिस्तानी हवाई संरक्षण यंत्रणेला पूर्णपणे उघडं पाडलं. भारतीय सैन्य कधीही आणि कुठेही पाकिस्तानचे मोठे नुकसान करू शकते, हे जगाला दाखवून दिलं आहे. राजनाथ सिंह म्हणाले, भारतानं संयम दाखवला कारण सैन्यदलाची कारवाई केवळ दहशतवादाविरुद्ध होती. युद्ध वाढवणं आणि युद्ध सुरू करणं हे ऑपरेशन सिंदूरचे उद्दिष्ट नव्हते."
केंद्रीय संरक्षण मंत्री म्हणाले, "आपल्या सशस्त्र दलांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळेच ऑपरेशन सिंदूर विक्रमी वेळेत पूर्ण झाले. ऑपरेशन सिंदूरच्या यशाबद्दल मी आपल्या शूर सैनिक आणि अधिकाऱ्यांचे विशेष अभिनंदन करू इच्छितो. मला पूर्ण विश्वास आहे की तुमच्या सर्वांचे शौर्य भारताच्या सार्वभौमत्वाचं आणि अखंडतेचं रक्षण करत राहील. जेव्हा या तिन्ही दल एकत्र काम करतात, तेव्हा आपण प्रत्येक आव्हानाला प्रभावीपणे तोंड देऊ शकतो."
- राजनाथ सिंह गेल्या अनेक वर्षांपासून दसऱ्याला 'शस्त्र पूजा' करतात. ते म्हणाले, "आमच्यासाठी शस्त्रे ही केवळ साधने नाहीत. शस्त्रे ही केवळ शक्ती प्रदर्शित करण्यासाठी नाहीत. उलट, आमचा असा विश्वास आहे की शस्त्रे ही धार्मिकता स्थापित करण्याचे साधन आहेत."
- सर क्रीक ही कच्छच्या रण आणि पाकिस्तानच्या गुजरातमधील ९६ किमी लांबीचा भरती-ओहोटीचा खाडी आहे. सागरी सीमारेषांच्या वेगवेगळ्या अर्थांमुळे दोन्ही बाजूंनी तो वादग्रस्त क्षेत्र मानला जातो. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारतानं ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर सुरू केलं. यामध्ये भारतानं पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखालील भागात दहशतवाद्यांच्या पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केलं.
