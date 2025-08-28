ETV Bharat / bharat

कोंबडीनं दिलेलं निळं अंडे पाहण्याकरिता लोकांची गर्दी; कशामुळे रंगात बदल झाला असेल? - BLUE EGG KARNATAKA

कर्नाटकातील कोंबडीनं निळे अंडे दिल्याचा फोटो व्हायरल झाला आहे. ही घटना दुर्मीळ असून त्यामागे पशुतज्ञांनी अंदाज व्यक्त केले आहेत.

Davanagere Desi Hen lays blue Egg
कोंबडीनं दिलं निळ्या रंगाचं अंडे (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 28, 2025 at 4:41 PM IST

1 Min Read

दावणगेरे (बंगळुरू) - कर्नाटकमध्ये कोंबडीनं चक्क निळ्या रंगाचं अंडे दिलं आहे. ही घटना दावणगेरे जिल्ह्यातील चन्नगिरी तालुक्यात नाल्लूर गावात घडली आहे. नेहमी पांढऱ्या रंगांचं अंडे देणाऱ्या कोंबडीनं निळ्या रंगाचं अंडे दिल्यानं कुक्कुटपालन करणारे शेतकरीदेखील चक्रावून गेले आहेत.

कुक्कुटपालन व्यवसाय करणारे सईद नूर यांनी सांगितंल, अचानक निळ्या रंगाचं अंडे दिसल्यानं सुरुवातीला आश्चर्य वाटलं. या घटनेची स्थानिक आणि विभागीय अधिकाऱ्यांना माहिती दिल्यानंतर त्यांनाही आश्चर्य वाटलं. निळ्या रंगाचं अंडे हे पांढऱ्या रंगाच्या अंड्याप्रमाणं आहे. पण, हे दुर्मीळ अंडे पाहण्याकरिता लोकांनी गर्दी केली आहे.

  • सईद नूर म्हणाले, मी 10 कोंबड्या पाळतोय. त्यांना मी वेगळं असे काही खाऊ घालत नाही. कोंबडीनं पांढऱ्या रंगाचं किंवा पिवळ्या रंगाचं अंडे दिलेलं आजवर पाहिलं आहे. प्रथमच कोंबडीनं निळ्या रंगाचं अंडे दिलेलं पाहिलं आहे.

कशामुळे कोंबडीनं निळ्या रंगाचे अंडे दिले असावे?याबाबत पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पशुसंवर्धन विभागाचे सहायक संचालक डॉ. अशोक म्हणाले, मीदेखील आजवर केवळ पांढरे किंवा पिवळ्या रंगांची अंडी पाहिली आहेत. अनुवंशिक समस्येमुळे किंवा आहारातील काही बदलामुळे कोंबडीनं निळ्या रंगाचे अंडे दिलं असावं. पक्षीतज्ञांच्या मते निळ्या अंड्यांचा रंग हा पक्ष्यांच्या जीनमध्ये एक विशिष्ट म्युटेशनमुळे असतो. त्या पक्ष्यांमध्ये बिलीव्हर्डिन नावाचा रंगद्रव्य तयार होतो. हा रंगद्रव्य अंड्याच्या कवचावर जाऊन निळा रंग आणतो. हे जीन खास काही प्रजातींमध्ये आढळतात. यामध्ये आरोउकाना, अमेरॉकाना आणि ईस्टर एगरचा समावेश आहे.

अंड्याचा रंग आश्चर्यकारक- नूरचे मित्र हाफीज म्हणाले, ही कोंबडी दररोज पांढऱ्या रंगाचे अंडी देत होती. नूर यांनी दोन वर्षांपूर्वी एका व्यापाऱ्याकडून ही कोंबडी 20 रुपयाला विकत घेतली होती. दोन दिवसांपूर्वी कोंबडीनं निळे अंडे दिलं. अंड्याचा रंग आश्चर्यकारक आहे. मी माझ्या आयुष्यात कधीही निळे अंडे पाहिले किंवा ऐकले नाही.

  • कर्नाटकातील कोंबडीनं निळे अंडे दिल्याचा सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. सय्यद नूर यांनी निळ्या अंड्यासोबत एक फोटो काढला होता. आता ते सर्व माध्यमामध्ये येत आहे. ते कसे घडले हे मला माहित नाही, असे त्यांनी सांगितलं.

दावणगेरे (बंगळुरू) - कर्नाटकमध्ये कोंबडीनं चक्क निळ्या रंगाचं अंडे दिलं आहे. ही घटना दावणगेरे जिल्ह्यातील चन्नगिरी तालुक्यात नाल्लूर गावात घडली आहे. नेहमी पांढऱ्या रंगांचं अंडे देणाऱ्या कोंबडीनं निळ्या रंगाचं अंडे दिल्यानं कुक्कुटपालन करणारे शेतकरीदेखील चक्रावून गेले आहेत.

कुक्कुटपालन व्यवसाय करणारे सईद नूर यांनी सांगितंल, अचानक निळ्या रंगाचं अंडे दिसल्यानं सुरुवातीला आश्चर्य वाटलं. या घटनेची स्थानिक आणि विभागीय अधिकाऱ्यांना माहिती दिल्यानंतर त्यांनाही आश्चर्य वाटलं. निळ्या रंगाचं अंडे हे पांढऱ्या रंगाच्या अंड्याप्रमाणं आहे. पण, हे दुर्मीळ अंडे पाहण्याकरिता लोकांनी गर्दी केली आहे.

  • सईद नूर म्हणाले, मी 10 कोंबड्या पाळतोय. त्यांना मी वेगळं असे काही खाऊ घालत नाही. कोंबडीनं पांढऱ्या रंगाचं किंवा पिवळ्या रंगाचं अंडे दिलेलं आजवर पाहिलं आहे. प्रथमच कोंबडीनं निळ्या रंगाचं अंडे दिलेलं पाहिलं आहे.

कशामुळे कोंबडीनं निळ्या रंगाचे अंडे दिले असावे?याबाबत पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. पशुसंवर्धन विभागाचे सहायक संचालक डॉ. अशोक म्हणाले, मीदेखील आजवर केवळ पांढरे किंवा पिवळ्या रंगांची अंडी पाहिली आहेत. अनुवंशिक समस्येमुळे किंवा आहारातील काही बदलामुळे कोंबडीनं निळ्या रंगाचे अंडे दिलं असावं. पक्षीतज्ञांच्या मते निळ्या अंड्यांचा रंग हा पक्ष्यांच्या जीनमध्ये एक विशिष्ट म्युटेशनमुळे असतो. त्या पक्ष्यांमध्ये बिलीव्हर्डिन नावाचा रंगद्रव्य तयार होतो. हा रंगद्रव्य अंड्याच्या कवचावर जाऊन निळा रंग आणतो. हे जीन खास काही प्रजातींमध्ये आढळतात. यामध्ये आरोउकाना, अमेरॉकाना आणि ईस्टर एगरचा समावेश आहे.

अंड्याचा रंग आश्चर्यकारक- नूरचे मित्र हाफीज म्हणाले, ही कोंबडी दररोज पांढऱ्या रंगाचे अंडी देत होती. नूर यांनी दोन वर्षांपूर्वी एका व्यापाऱ्याकडून ही कोंबडी 20 रुपयाला विकत घेतली होती. दोन दिवसांपूर्वी कोंबडीनं निळे अंडे दिलं. अंड्याचा रंग आश्चर्यकारक आहे. मी माझ्या आयुष्यात कधीही निळे अंडे पाहिले किंवा ऐकले नाही.

  • कर्नाटकातील कोंबडीनं निळे अंडे दिल्याचा सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. सय्यद नूर यांनी निळ्या अंड्यासोबत एक फोटो काढला होता. आता ते सर्व माध्यमामध्ये येत आहे. ते कसे घडले हे मला माहित नाही, असे त्यांनी सांगितलं.

For All Latest Updates

TAGGED:

DAVANAGERE BLUE EGGWHY BLUE EGG SCIENTIFIC REASONकोंबडीनं दिले निळं अंडेBLUE EGG NEWSBLUE EGG KARNATAKA

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.