मुलीनं वडिलांच्या डोक्यात तवा घालून केला खून; दिल्ली हादरली - DAUGHTER KILLED FATHER IN DELHI

घरतल्या किरकोळ कारणावरुन झालेल्या वादात मुलीनं वडिलांची हत्या केली. ही घटना दिल्लीतील शाहदरा इथं घडली असून मारेकरी मुलीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.

Daughter Killed Father In Delhi
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2025 at 4:58 PM IST

नवी दिल्ली : किरकोळ वादातून मुलीनं जन्मदात्या वडिलांच्या डोक्यात तवा घालून खून केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. ही घटना दिल्लीतील शाहदरा परिसरात घडली आहे. या घटनेनंतर शाहदरा परिसरात दहशत पसरली. विशेष म्हणजे ही मुलगी अविवाहित असून तिचा वडिलांशी वाद झाल्यानंतर तिनं तव्यानं त्यांच्यावर अनेक वार केले. टेकचंद गोयल असं मृत वडिलांचं नाव आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळावर धाव घेत मारेकरी मुलीला ताब्यात घेतलं आहे.

मुलीनं तव्यानं केले वार : शाहदरा इथल्या मुलीनं किरकोळ कारणातून वडिलांवर तव्यानं वार केले. यावेळी तिचे वडील गंभीर जखमी झाले. त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी बोलताना पोलीस उपायुक्त प्रशांत गौतम यांनी सांगितलं की, "शाहदरा इथल्या घटनेची माहिती 6 ऑगस्टला दुपारी 03.56 वाजता जीबीटी रुग्णालयातून पोलिसांना देण्यात आली. रुग्णालया प्रशासनानं सांगितलं की एका व्यक्तीला गंभीर जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. मात्र त्यांना थोड्या वेळात मृत घोषित करण्यात आलं. मृताची ओळख टेकचंद गोयल अशी आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळावर धाव घेतली."

काय आहे संपूर्ण प्रकरण ? : पोलिसांनी सांगितलं की, मुलगा शिवमच्या म्हणण्यानुसार त्याची पत्नी प्रियानं सांगितलं की, त्याच्या वडिलांवर त्याच्या बहिणीनं हल्ला केला. प्राथमिक तपासात असं दिसून आलं आहे की मुलगी अविवाहित आहे. ती तिच्या पालकांसोबत राहत होती. काही कारणावरून त्यांच्यात घरगुती वाद झाला. त्यानंतर रागाच्या भरात मुलीनं स्वयंपाक घरातील तव्यानं तिच्या वडिलांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात वडील जखमी झाले. त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल केलं असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलं.

मारेकरी मुलगी पोलिसांच्या ताब्यात : पोलिसांनी आरोपी मुलीला ताब्यात घेतलं आहे. तिच्याविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करत आहे. मृतदेहाचं शवविच्छेदन करण्यात आलं आहे. पोलीस कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि हत्येच्या कारणांचा सखोल तपास करत आहेत, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.

