ऑनलाईन ट्रेडिंगचा नाद लय बेकार! हैदराबादच्या निवृत्त कर्मचाऱ्याला 6.8 कोटी रुपयांना लुबाडलं, असा आहे संपूर्ण घटनाक्रम

हैदराबादमधील एका 61 वर्षीय निवृत्त कर्मचाऱ्याची 6.8 कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा प्रकार समोर आला. शेअर बाजारातील बनावट ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारांनी ही फसवणूक केली.

प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 16, 2025 at 2:00 PM IST

हैदराबाद : तेलंगणाची राजधानी असलेल्या हैदराबादमध्ये एका निवृत्त कर्मचाऱ्याची तब्बल 6.8 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. ही फसवणूक शेअर बाजारात ट्रेडिंग करून जास्त परतावा मिळवून देण्याच्या अमिषानं करण्यात आली. पीडित व्यक्तीनं या प्रकरणाची तक्रार दिल्यानंतर, तेलंगणा सायबर सिक्युरिटी ब्युरो (TGCSB) ने सोमवारी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.

सायबर गुन्ह्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्यानं, सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. TGCSB आणि इतर संबंधित यंत्रणा सोशल मिडिया, कार्यशाळा आणि जनसंवादाच्या माध्यमातून नागरिकांना सायबर फसवणूक ओळखण्याचं आणि त्यापासून स्वतःचं संरक्षण करण्याचं प्रशिक्षण देत आहेत. नागरिकांनी अशा गुंतवणुकीसंबंधी प्रस्तावांवर विश्वास ठेवण्याआधी त्याची सत्यता तपासणं, अधिकृत स्रोतांकडून खात्री करणं आणि संशयास्पद व्यवहार त्वरित पोलिसांना कळवावेत, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

नेमकी घटना काय? : हैदराबादमधील हैदरनगर येथे राहणाऱ्या 61 वर्षीय निवृत्त कर्मचाऱ्याची तब्बल 6.8 कोटी रुपयांची फसवणूक सायबर गुन्हेगारांनी शेअर बाजारातील बनावट ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून केली. पीडित व्यक्तीला ‘VIP A37 Stock Market Success Strategic Group’ या नावाच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये अनोळखी व्यक्तींनी जोडलं, ज्यातून संपूर्ण फसवणुकीची सुरूवात झाली.

या ग्रुपमध्ये ‘करीम वर्मा’ नावाच्या एका व्यक्तीनं अमेरिकन व भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक सल्ला देणाऱ्या लिंक्स आणि पोस्ट सतत शेअर केल्या. तसेच, ग्रुपमधील सदस्यांनी नफा झाल्याचे स्क्रिनशॉट टाकत या योजनेला बनावट विश्वासार्हता मिळवून दिली.

यानंतर क्रिस्टीन नावाच्या एका महिलेनं थेट या निवृत्त कर्मचाऱ्याला संपर्क साधला. तिच्या खोट्या दाव्यांवर विश्वास ठेवून, 11 ऑगस्ट रोजी पीडित व्यक्तीनं सुरुवातीला 50 हजार रुपयांची गुंतवणूक केली. संबंधित अ‍ॅपवर लगेच 15 हजार रुपयांचा बनावट नफा दाखवण्यात आला, ज्यामुळे त्याचा आत्मविश्वास वाढला. यानंतर, गुंतवणुकीचा ओघ सुरूच राहिला. फसवणूक करणाऱ्यांनी वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये हप्त्यांहप्त्यांने एकूण 6.8 कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्यास कर्मचाऱ्याला प्रवृत्त केलं. बनावट प्लॅटफॉर्मवर 14.78 कोटी रुपयांचा बनावट नफाही दाखवण्यात आला. मात्र, नफा काढण्याचा प्रयत्न करताच अडचणी निर्माण करण्यात आल्या आणि अखेर फसवणुकीचा उलगडा झाला.

हा प्रकार 12 सप्टेंबर रोजी उघडकीस आला, जेव्हा निवृत्त कर्मचाऱ्यानं 1.5 कोटी रुपये काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यावेळी, क्रिस्टीन नावाच्या महिलेनं त्याला सांगितलं की, पैसे काढण्यासाठी आधी 2.२१ कोटी रुपयांचा कर भरावा लागेल. या मागणीमुळे त्याला शंका आली आणि अखेर फसवणुकीची जाणीव होताच त्यानं तातडीनं तेलंगणा सायबर सिक्युरिटी ब्युरो (TGCSB) शी संपर्क साधला.

गुन्हा नोंदवून तपास सुरू : TGCSB च्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. सायबर गुन्हेगारांची ओळख पटवण्यासाठी, तसेच त्यांना पकडण्यासाठी डिजिटल ट्रेल्स, आर्थिक व्यवहार, आणि वापरलेले प्लॅटफॉर्म्स यांची बारकाईने तपासणी केली जात आहे.

TGCSB चा नागरिकांना इशारा : अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना इशारा दिला आहे की, व्हॉट्सअॅप ग्रुप्स, सोशल मीडियावर मिळणाऱ्या अनपेक्षित गुंतवणूक ऑफरपासून सावध राहा. खासकरून 'जलद नफा' देण्याच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवू नका. तसेच, फक्त अधिकृत, मान्यताप्राप्त प्लॅटफॉर्म्सवरूनच गुंतवणूक करा.

ही घटना सायबर गुन्हेगार कशा प्रकारे विश्वासाचा गैरवापर करून, विशेषतः निवृत्त आणि ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करतात, याचे गंभीर उदाहरण आहे. सायबर जागरूकता आणि सतर्कता हीच अशा फसवणुकीपासून बचावाची प्रभावी साधनं आहेत, असं TGCSB नं स्पष्ट केलं आहे.

