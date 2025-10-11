ETV Bharat / bharat

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधकामात सीएसआयआर-सीआयएमएफआरची महत्त्वाची भूमिका; शास्त्रज्ञांशी ईटीव्ही भारतची खास बातचित

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधकामात धनबादच्या शास्त्रज्ञांनी महत्त्वाची भूमिका बजावलीय. त्यांनी तेथे आलेल्या अडचणी ईटीव्ही भारतला सांगितल्या.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 11, 2025 at 10:19 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 10:33 PM IST

धनबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ ऑक्टोबर रोजी उद्घाटन केलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामात धनबादच्या केंद्रीय खाण आणि इंधन संशोधन संस्थेने (CIMFR) महत्त्वाची भूमिका बजावली. धनबादमधील CSIR-CIMFR मधील शास्त्रज्ञांच्या प्रयत्नातून हे विमानतळ बांधण्यात आलं. आव्हानात्मक भौगोलिक परिस्थिती असूनही, शास्त्रज्ञांनी ९२ मीटर उंच उलवे टेकडी सपाट करून आणि उलवे नदीचे पाणी वळवून प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण केला.

शास्त्रज्ञांशी बोलताना प्रतिनिधी नरेंद्र निषाद (ETV Bharat)

तांत्रिक आव्हानांवर मात - CIMFR चे संचालक डॉ. ए. के. मिश्रा यांनी स्पष्ट केलं की, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामात अनेक तांत्रिक अडचणी होत्या. या समस्या सोडवण्यासाठी सिडको आणि अदानी समूहाने CIMFR शास्त्रज्ञांची मदत घेतली. विमानतळाच्या जागेवर ९२ मीटर उंच उलवे टेकडी होती. ती टेकडी १.६ किमी लांब आणि १.२ किमी रुंद होती. उलवे नदीचं पाणी वळवणं देखील आवश्यक होतं. जवळपासची आठ गावं आणि सुमारे ४०० घरं, उच्च दाबाच्या लाईन्ससह, ब्लास्टिंग प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होती. कारण या लाईन्स मुंबईला वीज पुरवतात. जर स्फोटादरम्यान उच्चदाब तारांवर परिणाम झाला असता तर त्याचा उद्योगांवर विपरीत परिणाम झाला असता. यामुळे मुंबईतील सामान्य जनतेला होणारा वीजपुरवठा खंडित झाला असता आणि त्यामुळे उद्योगांवर विपरीत परिणाम झाला असता. स्फोटादरम्यान कोणतेही नुकसान होणार नाही याची विशेष काळजी घेण्यात आली होती.

सिनफर संचालक माहिती देताना (ETV Bharat)

सुपर-कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग वापरून बांधकाम - सिडकोने २०१६ मध्ये सीआयएमएफआरच्या रॉक रिसर्च इंजिनिअरिंग ग्रुपशी चर्चा केली. संस्थेच्या मागील कामाच्या आधारे, सिडकोला खात्री होती की हा प्रकल्प भारतीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून पूर्ण करता येईल. सिडकोने सीआयएमएफआरच्या रॉक रिसर्च इंजिनिअरिंग ग्रुपशी विशेष चर्चा केली. मागील कामाच्या आधारे, सिडकोला खात्री होती की सीएसआयआर-सीआयएमएफआरचे शास्त्रज्ञ सर्व अडचणींवर मात करून विमानतळाचा वैज्ञानिकदृष्ट्या विकास करू शकतात. सिडको कोणत्याही परदेशी मदतीशिवाय विमानतळ विकसित करण्यासाठी दृढनिश्चयी होती. त्यांना खात्री झाली की विमानतळ भारतीय तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसित करता येईल.

बांधकामादरम्यान नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
बांधकामादरम्यान नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (CIMFR)

विमानतळाचं बांधकाम जून २०१७ मध्ये सुरू झालं आणि शास्त्रज्ञांनी अहोरात्र ३६५ दिवस काम केलं. सुपर-कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून, ६२ दशलक्ष घनमीटर खडक काढून टाकण्यात आला. शास्त्रज्ञ डॉ. सी. सोमानिया म्हणाले, "आजूबाजूच्या गावांमुळे आणि उच्च दाब रेषांमुळे होणाऱ्या कंपनांवर नियंत्रण ठेवणे हे एक मोठं आव्हान होतं, परंतु आमच्या टीमला यश मिळालं."

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (CIMFR)

टीम आत्मविश्वास आणि अनुभव - टीम लीडर शास्त्रज्ञ डॉ. एमपी राय म्हणाले की नवी मुंबईला पहिली भेट जानेवारी २०१७ मध्ये देण्यात आली होती. "ते शहरी क्षेत्र होतं आणि त्यामुळे अनेक आव्हानं निर्माण झाली. आमच्या टीमने यापूर्वी अनेक प्रकल्पांमध्ये नियंत्रित स्फोट केले होते आणि या अनुभवाने आम्हाला आत्मविश्वास दिला." कोविड-१९ साथीच्या काळात कामाची गती मंदावली होती, परंतु ती थांबली नाही. शास्त्रज्ञ डॉ. रणजित कुमार पासवान यांनी स्पष्ट केलं की स्फोटातून उत्खनन केलेले खडक जमीन विकासासाठी वापरले जात होते, प्रत्येक स्फोटासाठी वैयक्तिक डिझाइन आवश्यक होते.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (CIMFR)

शास्त्रज्ञांचा अभिमान - शास्त्रज्ञ डॉ. विवेक कुमार हिमांशू म्हणाले, "मी २०१७ मध्ये पहिल्या स्फोट पथकाचा भाग होतो. ही माझ्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे." वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी सूरज कुमार म्हणाले की मे २०१७ मध्ये संस्थेत सामील झाल्यानंतर, त्यांना जूनमध्ये प्रकल्पाचा पहिला स्फोट करण्याची संधी मिळाली. "मी शेवटच्या स्फोटापर्यंत टीमचा भाग होतो. आजूबाजूचे लोकही आमच्या कामावर समाधानी होते." राम शंकर यादव म्हणाले की, २४ मीटर उंच बेंच हिलमधील ६०० छिद्रे बुजवणे हे चार भागांमध्ये विभागले गेले होते, जे एक मोठे काम होते.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (CIMFR)

भविष्यातील योजना - नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नोव्हेंबर २०२५ मध्ये बुकिंग सुरू करेल आणि डिसेंबरपासून हवाई प्रवास शक्य होईल. सीआयएमएफआरकडे एअरो सिटीच्या विकासाची जबाबदारी देखील सोपवण्यात आली आहे, ज्यासाठी जून २०२६ पर्यंत ३०-३५ मीटर उंच टेकड्यांचे सपाटीकरण पूर्ण केले जाईल. ही कामगिरी केवळ धनबादसाठीच नाही तर संपूर्ण देशासाठी अभिमानाची आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (CIMFR)

