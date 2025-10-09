खोकल्याच्या औषधामुळे १९ मुलांचे मृत्यू झाल्यानंतर श्रीसन कंपनीच्या मालकाला अटक, मध्य प्रदेशात आणण्यात येणार
देशभरात खोकल्याच्या औषधामुळे १९ मुलांचे मृत्यू झाल्याप्रकरणात पोलिसांनी औषध कंपनीच्या मालकाला बुधवारी अटक केली. आरोपीला तामिळनाडुमधून मध्य प्रदेशात आणण्यात येणार आहे.
Published : October 9, 2025 at 11:47 AM IST
चेन्नई: विषारी घटक असलेले खोकल्याचं औषध प्यायल्यानं सुमारे २० मुलांचा मृत्यू झाल्यानं देशात खळबळ उडाली आहे. मध्य प्रदेश पोलिसांनी या संदर्भात अखेर कारवाई केली आहे. मध्य प्रदेश पोलिसांनी चेन्नईमध्ये श्रीसन मेडिकल्सचे मालक एस. रंगनाथन याला अटक केली आहे.
खोकल्याच्या विषारी औषधामुळे १९ मुलांचा मृत्यू झाल्यानंतर पोलिसांनी दोन-तीन दिवसांनी कारवाई केली आहे. श्रीसन मेडिकल्स कंपनीच्या मालकाला ताब्यात घेतलं आहे. पोलिसांकडून आरोपी मालकाची चौकशी सुरू आहे. मध्य प्रदेशातील छिंदवाडाचे पोलीस अधीक्षक अजय पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार श्रीसन फार्माचे मालक एस. रंगनाथन याला बुधवारी रात्री उशिरा अटक करण्यात आली. त्याला चेन्नई (तामिळनाडू) येथील न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. त्यानंतर ट्रान्झिट रिमांड घेतल्यानंतर छिंदवाडा येथे आणलं जाणार आहे.
- अनेक लहान मुलांचा मृत्यू झाल्यानंतर देशभरात संतापाची लाट निर्माण झाली. श्रीसन मेडिकल्सच्या मालकाला लवकर अटक करण्यासाठी मध्य प्रदेश पोलिसांवर दबाव वाढला होता. आरोपींना अटक करण्यासाठी मदत करणाऱ्यांना २०,००० रुपयांचे बक्षीसही जाहीर करण्यात आले. रंगनाथनला अटक करण्यासाठी एक विशेष एसआयटीदेखील स्थापन करण्यात आलं होतं.
मध्य प्रदेशचे आरोग्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल यांनी मुलांच्या मृत्यूसाठी तामिळनाडू सरकारला जबाबदार धरले. त्यांनी सांगितलं तामिळनाडू सरकारनं अत्यंत घनघोर निष्काळजीपणा दाखवला आहे. खोकल्याच्या औषधामुळे मुलांचा मृत्यू झाल्याची घटना प्रथम मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा आणि बैतूल येथे घडली. त्यानंतर राजस्थानच्या काही जिल्ह्यांमध्येही खोकल्याच्या औषधामुळे मुलांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.
छिंदवाडा प्रशासनाच्या माहितीनुसार कोल्ड्रिफ कफ सिरप खाल्ल्यानंतर मुलांना उलट्या, लघवीत जळजळ आणि ताप अशी लक्षणे जाणवली होती. डॉक्टरांनी त्यांची तपासणी केली असता मूत्रपिंड काम करणं बंद झाल्याचं आढळलं. मृत्युमुखी पडलेल्या सर्व मुलांचे वय २ ते ५ वर्षांच्या दरम्यान होते. प्रकृती बिघडल्यानं अनेकांना नागपूर आणि भोपाळमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मुलांच्या मृत्यूचे वाढते प्रमाण पाहून देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये कफ सिरपवर बंदी घालण्यात आली आहे.
