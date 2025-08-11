ETV Bharat / bharat

आसाराम बापूला दिलासा ; राजस्थान उच्च न्यायालयानं अंतरिम जामीन वाढवला, 'हे' दिलं कारण - ASARAM INTERIM BAIL EXTENDED

राजस्थान उच्च न्यायालयानं लैंगिक छळाच्या आरोपाखाली शिक्षा भोगत असलेल्या आसाराम बापूला दिलासा दिला आहे. आसाराम बापूला 29 ऑगस्टपर्यंत अंतरिम जामीन वाढवून देण्यात आला आहे.

आसाराम बापू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2025 at 2:00 PM IST

जोधपूर : बलात्काराच्या आरोपाखाली जन्मठेप भोगत असलेल्या आसाराम बापूच्या उपचारासाठी राजस्थान उच्च न्यायालयानं त्याला 29 ऑगस्टपर्यंत अंतरिम जामीन वाढवला आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश मेहता आणि न्यायमूर्ती विनीत कुमार माथूर यांच्या खंडपीठासमोर आसाराम बापूच्या वतीनं उपचारांसाठी अंतरिम जामीन वाढवण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला. गुजरात उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाल्यानंतर राजस्थान उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला. आसाराम बापूच्या वतीनं वकील निशांत बोरा आणि वकील यशपाल सिंह राजपुरोहित यांनी बाजू मांडली. सरकारच्या वतीनं अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी यांनी युक्तीवाद केला.

आसाराम बापूला दिलासा : वकील यशपाल सिंह यांच्या मते, उच्च न्यायालयानं आसारामचा अंतरिम जामीन 29 ऑगस्टपर्यंत वाढवला आहे. मात्र उच्च न्यायालयानं अहमदाबाद सरकारी रुग्णालयातील 3 डॉक्टरांच्या वैद्यकीय पथकाला आसारामची तपासणी करून 27 ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. वैद्यकीय पथकात तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश असावा, यात 2 हृदयरोग आणि 1 न्यूरोलॉजी डॉक्टरांचाही समावेश असावा. संपूर्ण तपासणी केल्यानंतर अहवाल उच्च न्यायालयाला ईमेलद्वारे पाठवण्यात यावा, अशा सूचना उच्च न्यायालयानं दिल्या आहेत.

आसाराम 2013 पासून जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहात कैदेत : लैंगिक छळाच्या आरोपाखाली आसाराम 2013 पासून जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहात कैदेत होता. त्यानंतर 2018 मध्ये आसारामला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली. या दरम्यान गुजरातमध्ये लैंगिक छळाच्या आणखी एका प्रकरणात आसारामला जन्मठेपेची शिक्षाही ठोठावण्यात आली. आसारामनं तुरुंगातून बाहेर येण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले, मात्र त्याला दिलासा मिळाला नाही. या वर्षी 7 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरातमधील प्रकरणात आसारामला 3 महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. तर राजस्थान उच्च न्यायालयानंही 3 महिन्यांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला. अंतरिम जामीन पूर्ण झाल्यानंतर आसारामनं मध्यवर्ती कारागृहात आत्मसमर्पण केलं.

आसारामचा वाढवण्यात आला अंतरिम जामीन : 7 एप्रिल 2025 रोजी आसारामचा अंतरिम जामीन 3 महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला. 1 जुलैला अंतरिम जामीन पूर्ण झाल्यानंतर तो आत्मसमर्पण करणार होता, परंतु राजस्थान उच्च न्यायालयानं 9 जुलैपर्यंत अंतरिम जामीन वाढवला. गुजरात उच्च न्यायालयानं अंतरिम जामीन एक महिन्यासाठी वाढवला. राजस्थान उच्च न्यायालयात ८ जुलैला सुनावणी झाल्यानंतर आसारामच्या उपचारांसाठी अंतरिम जामीन एक महिन्यानं म्हणजेच 12 ऑगस्ट 2025 पर्यंत वाढवण्यात आला. अंतरिम जामीन पूर्ण होण्यापूर्वी आसारामनं अर्ज केला. त्यामुळे त्याला न्यायालयानं 29 ऑगस्टपर्यंत दिलासा दिला आहे. यावेळी अहमदाबादच्या सरकारी रुग्णालयाकडून आसारामची तपासणी केल्यानंतर अहवाल मागवण्यात आला आहे.

