राहुल गांधींच्या 'मत चोरी' आरोपाला काँग्रेस देशभरात पोहोचविणार; जाणून घ्या, सविस्तर - CONGRESS ON VOTE THEFT

२०२६ मध्ये निवडणुका होणाऱ्या आसाम आणि केरळमधील मतदार यादीतील कोणत्याही फेरफारची तपासणी करण्यासाठी काँग्रेसनं स्थानिक कार्यकर्त्यांना दक्ष राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

congress leader Rahul Gandhi on vote theft
राहुल गांधी इंडिया आघाडीत माहिती देताना (Source- ETV Bharat Reporter)
By Amit Agnihotri

Published : August 8, 2025 at 10:52 PM IST

नवी दिल्ली: निवडणूक आयोग आणि भाजपामधील कथित संगनमत उघड करण्यासाठी काँग्रेस आक्रमक होणार आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर केलेल्या 'मत चोरी' आरोपाची काँग्रेसकडून देशभरात माहिती पोहोचविली जाणार आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी कर्नाटकातील विधानसभा मतदारसंघाची आकडेवारी सादर केली होती. भाजपाला फायदा मिळवून देण्यासाठी मतदार यादीत फेरफार करून 'मत चोरी'चे हे मॉडेल अनेक मतदारसंघांमध्ये लागू करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप राहुल गांधींनी केला. हे आता भाजपा आणि निवडणूक आयोगाच्या संगनमतानं होत असून गुन्हा असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

लोकसभा निवडणुकीत काय घडलं होतं? काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीनं २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका लढवल्या होत्या. काँग्रेसनं एकूण ४५३ लोकसभा जागांपैकी २३२ जागांवर यश मिळविलं होतं. इंडिया आघाडीनं ४०० पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचा दावा करणाऱ्या भाजपाला २४० जागांवर रोखण्यात यश मिळविलं. बहुमतासाठी २७२ जागांसाठी ३२ जागा कमी असल्यानं भाजपाला संयुक्त जनता दलानं आणि टीडीपीचा पाठिंबा घ्यावा लागला.

गांधींनी कर्नाटकमधील मतदारसंघात काय घडल्याचा आरोप?- काँग्रेसशासित कर्नाटकातील बंगळुरू मध्यवर्ती लोकसभा मतदारसंघांतर्गत येणाऱ्या महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात 'मत चोरी'शी संबंधित संशोधनावर आधारित खुलासे केले. राहुल गांधी म्हणाले, "कर्नाटकातील २८ पैकी १६ लोकसभा जागा आम्हाला जिंकण्याची अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात आम्ही ९ जागा जिंकल्या होत्या. जर काँग्रेसकडे देशभरातील निवडणूक डेटाची सॉफ्ट कॉपी मिळाली तर नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान व्हावेत यासाठी भाजपानं मतदार यादी कशी हाताळली हे दिसू शकले असते. "

लोकसभेतील पराभवाचं काँग्रेसला आश्चर्य- एका विधानसभा जागेच्या मतदार यादीतील सुमारे एक लाख मतदारांशी छेडछाड केल्याने भाजपाला लोकसभा निवडणूक जिंकण्यास मदत झाली. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानं काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आश्चर्यचकित झाले. कारण २०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं ऐतिहासिक विजय नोंदवला होता. तेव्हा काँग्रेसनं २२४ पैकी १३५ जागा जिंकून भाजपाचा पराभव केला होता."

  • काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यानं सांगितलं की, राहुल गांधी यांनी ७ ऑगस्ट रोजी केलेले खुलासे देशभरातील लोकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरले आहेत. आता त्यांचा संदेश सर्व राज्यांमध्ये पोहोचविणं महत्त्वाचं आहे.

मतदार यादीतील फेरफारामुळे महाविकास आघाडीचा पराभव- महाराष्ट्राचे प्रभारी एआयसीसी सचिव बीएम संदीप यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितंल, "शंभर टक्के राहुल गांधींचा 'मत चोरी'चा संदेश देशभरात पोहोचविला जाणार आहे. त्यांनी सार्वजनिक केलेली माहिती देशभरातील मतदारांना समजावून सांगितली पाहिजे. शेवटी, हा मतदारांच्या मतदानाच्या अधिकाराचा प्रश्न आहे." बीएम संदीप यांच्या मते निवडणूक यादीतील अशाच प्रकारच्या फेरफारांमुळे काँग्रेस, शिवसेना (यूबीट), राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) -सपासह महाविकास आघाडीला नोव्हेंबर २०२३ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला."

निकाल स्वीकारणं कठीण होते- महाराष्ट्राचे प्रभारी एआयसीसी सचिव बीएम संदीप पुढे म्हणाले, "मे २०२४ च्या राष्ट्रीय निवडणुकीत महाविकास आघाडीनं महाराष्ट्रातील ४८ पैकी ३१ लोकसभा जागा जिंकून खूप चांगली कामगिरी केली होती. एकट्या काँग्रेसनं १४ जागा जिंकल्या होत्या. पण पाच महिन्यांनंतर महाविकास आघाडीला महायुतीकडून विधानसभा निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. निकाल स्वीकारणं कठीण होते. कारण ते फेरफारानं झाल्याचं दिसून आले. त्यानंतर पाच महिन्यांत राज्यात सुमारे ४१ लाख मतदार जोडले गेल्याचं कळालं. तर २०१९ पासून ३१ लाखांनी मतदारांची वाढ झाली आहे. महाविकास आघाडीनं निवडणूक आयोगाकडे याबद्दल तक्रार करुनही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

कशामुळे काँग्रेस राबविणार मोहिम?काँग्रेस 'मत चोरी'चा संदेश केरळ आणि आसाममध्येही घेऊन जाणार आहे. या दोन्ही राज्यात पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूडीएफला केरळमध्ये सत्ताधारी एलडीएफ आणि आसाममध्ये सत्ताधारी भाजपाला पराभूत करण्याची आशा आहे. गेल्या ९ वर्षांपासून केरळ आणि आसाममध्ये एलडीएफ आणि भाजपाची सत्ता आहे. जर काँग्रेस पक्षानं लोकसभा निवडणुकीत २० ते २५ जागा जास्त जिंकल्या असत्या तर एनडीएला सत्ता मिळाली नसती, असा काँग्रेसकडून दावा करण्यात येत आहे.

केरळचे एआयसीसी प्रभारी सचिव पीव्ही मोहन यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितलं की, "राहुल गांधी यांचे खुलासे योग्य वेळी आले आहेत. काही जागांवर मतदार यादीत फेरफार केल्यामुळे २०२१ च्या निवडणुकीत एलडीएफनं विजय मिळवला आहे. सुरुवातीपासूनच त्यांना संशय होता. परंतु त्यांच्याकडे कोणताही पुरावा नव्हता. आता आम्ही स्थानिक कार्यकर्त्यांना मतदार यादीवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितलं आहे. तसेच २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बूथवर सक्रिय राहण्यास सांगत आहोत," असेही ते म्हणाले.

  • आसामाचे एआयसीसीचे प्रभारी सचिव मनोज चौहान यांनी ईटीव्ही भारतला सांगितले की, "राज्यात मतदार यादीत फेरफार करण्याचा कोणताही प्रयत्न होऊ नये, याकरिता आम्ही बूथ पातळीवरील कार्यकर्त्यांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत."

