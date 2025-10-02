"भारतातील लोकशाहीवरील हल्ला हे सर्वात मोठं आव्हान"- राहुल गांधी
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कोलंबियामध्ये मोदी सरकारवर टीका केली. लोकशाहीवरील हल्ला हे भारतातील सर्वात मोठे आव्हान असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
Published : October 2, 2025 at 11:14 PM IST
नवी दिल्ली/बोगोटाकाँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कोलंबियामध्ये बोलताना केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. भारतातील सर्वात मोठं आव्हान लोकशाहीवरील हल्ला असल्याचं लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यानं म्हटलं आहे. कोलंबियातील ईआयए विद्यापीठात एका कार्यक्रमात बोलताना राहुल गांधी यांनी म्हटलं. त्यांनी संरचनात्मक त्रुटी या मुद्द्यावर प्रकाश टाकला. देशाच्या विविध परंपरांना भरभराटीला यावी, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
राहुल गांधी म्हणाले, "भारतामध्ये अभियांत्रिकी आणि आरोग्यसेवा यासारखी क्षेत्र मजबूत आहेत. त्यामुळे मी देशाबद्दल खूप आशावादी आहे. परंतु त्याच वेळी, या रचनेत काही त्रुटी आहेत या त्रुटी भारताला दूर करण्याची आवश्यकता आहे. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे भारतातील लोकशाहीवरील हल्ला आहे. विविधतेसाठी लोकशाही व्यवस्था महत्त्वाची आहे. विविधता धार्मिक श्रद्धांसह विविध परंपरा, चालीरीती आणि विचारांना भरभराटीला आणते. भारतातील लोकशाही व्यवस्थेवर हल्ला होत असल्यानं मोठा धोका होतो. भारतात अनेक धर्म, परंपरा आणि भाषा आहेत."
दुर्बलांना मारहाण करणे अशी आरएसएसची विचारसरणी- राहुल गांधींनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि भारतीय जनता पक्षावर (भाजप) जोरदार टीका करत भ्याडपणा त्यांच्या विचारसरणीचा गाभा असल्याचं म्हटलं. त्यांनी विनायक दामोदर सावरकर यांच्या पुस्तकातील एका घटनेचा उल्लेख केला. सावरकरांचे मित्र एका विशिष्ट धर्माच्या माणसाला मारहाण करताना ते आनंदी होते. आरएसएसची विचारसरणी दुर्बलांना मारहाण करणे अशी आहे. जे अधिक शक्तिशाली आहेत, त्यांच्यापासून पळून जाणे ही त्यांची विचारसरणी आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांची राहुल गांधींवर टीका- केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राहुल गांधी यांच्या "लोकशाहीवरील हल्ला" या वक्तव्यावर टीका केली. ते म्हणाले, "लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांना देशात भारताची बदनामी करण्याची सवय आहे. विदेशात देशाच्या संवैधानिक संस्थांची बदनामी करण्याची राहुल गांधींना सवय झाली आहे. देशातील जनतेला ही वागणूक मान्य करत नाही," असे केंद्रीय मंत्री यांना सांगितलं.
राहुल गांधी हे सत्य बोलणारे- काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना त्यांना निर्भय नेते म्हटलं. " जे आपल्या देशात घडत आहे याबद्दल राहुल गांधी बोलत आहेत. जर आपण सोनम वांगचुक यांचे उदाहरण घेतले तर कोणी हे लोकशाहीवादी कसे म्हणू शकते? संपूर्ण जग पाहत आहे. गाझा आणि पॅलेस्टाईनमध्येही आपण सामान्य लोकांवर इस्रायलच्या हल्ल्यांना विरोध करायला हवा होता. पण ते तेही करू शकत नाहीत. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली आपण सुरू केलेली संविधानाच्या रक्षणाची लढाई ही आपल्याला चीन किंवा रशियासारखे होण्यापासून रोखण्यासाठी होती. भारत चीन किंवा रशियासारखा होण्यापासून रोखण्यासाठी राहुल गांधींनी संविधान बचाव यात्रा सुरू केली. राहुल गांधी हे सत्य बोलणारे आहेत. त्यांना कोणतीही भीती नाही. संसदेत राहुल गांधींनी आपल्या चर्चेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी डोनाल्ड ट्रम्प खोटे असल्याचे जाहीर करावे यावर भर दिला होता."
