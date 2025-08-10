नवी दिल्ली- राहुल गांधी यांनी निवडणुकीत मत चोरीचा आरोप केल्यानंतर काँग्रेसनं आता डिजीटल मोहिम सुरू केली आहे. नवीन सुरू केलेल्या वेबपोर्टलवर नोंदणी करून जनता निवडणूक आयोगाला मत चोरीबाबत जाब विचारू शकते, असे काँग्रेसनं म्हटलं आहे. तसेच विरोधी पक्षनेत्यांनी डिजीटल मतदार सूचीच्या केलेल्या मागणीला जनता पाठिंबा देऊ शकते,
काँग्रेसनं सुरू केलेल्या नव्या वेब पोर्टलवर राहुल गांधी यांनी एक व्हिडिओ पोस्ट केला आहे. त्यांनी व्हिडिओमध्ये म्हटलं आहे, हा देशद्रोह आणि राजद्रोह आहे. वेळ येईल, आम्ही तुम्हाला पकडणार आहोत. वाचू शकणार नाहीत. आपण मत चोरीचा पर्दाफाश करणार आहोत, हे महत्त्वपूर्ण आहे. गांधी यांनी एक्स मीडियावरदेखील पोस्ट केली आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले, मत चोरी, एक व्यक्ती, एक मत हा लोकशाहीच्या मुलभूत तत्वावर हल्ला आहे. स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुकीसाठी स्पष्ट अशी मतदार सूची आवश्यक आहे.
वोट चोरी ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 10, 2025
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ़-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है।
चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ़ है - पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट… pic.twitter.com/BIahCz2YBb
राहुल गांधींनी काय म्हटलं-लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते गांधी म्हणाले, 'निवडणूक आयोगाकडं आमची स्पष्ट अशी मागणी आहे. पारदर्शकता दाखवून डिजिटल मतदार यादी जाहीर करावी. त्याप्रमाणं जनता आणि राजकीय पक्ष स्वतः त्याचे परीक्षण करू शकतील. राहुल गांधी यांनी जनतेला मत चोरी पोर्टलवर नोंदणी करून या मागणीला पाठिंबा देण्याचं आवाहन केलं. पुढे ते पुढे म्हणाले, 'ही लोकशाहीच्या रक्षणाची लढाई आहे.' कोणीही वेबपोर्टलच्या लिंकवर क्लिक करून 'मत चोरीचा पुरावा, निवडणूक आयोगाची जबाबदारीची मागणी आणि मत चोरीचा अहवाल' डाउनलोड करू शकतो.
पोर्टलवरील व्हिडिओमध्ये राहुल गांधींनी भाजपा आणि निवडणूक आयोगाच्या संगनमतानं निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी स्वरुपाची फसवणूक केल्याचा पुनरुच्चार केला. कर्नाटकातील एका मतदारसंघात घोटाळा झाल्या दावा करण्यात आला आहे. ते म्हणाले, बंगळुरू सेंट्रलच्या फक्त एका विधानसभा मतदारसंघात एक लाखाहून अधिक बनावट मतदार आढळले आहेत. त्यामुळे भाजपाला हा लोकसभा मतदारसंघ जिंकण्यास मदत झाली. कल्पना करा की जर अशा स्वरुपाचा घोटाळा ७०-१०० जागांवर होत असेल तर ते निष्पक्ष निवडणुका संपणार आहेत. काँग्रेसनं यापूर्वी महाराष्ट्रासह अनेक ठिकाणी चिंता व्यक्त केली. आता आमच्याकडे पुरावे आहेत. आम्ही या मतचोरीच्या विरोधात पूर्ण ताकदीनं लढणार आहोत. आमच्या लोकशाहीचं रक्षण करण्यासाठी आमच्या लढ्यात सामील व्हा.
जारी होणाऱ्या प्रमाणपत्रात काय आहे? पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर, त्यांच्या नावानं एक प्रमाणपत्र जारी केलं जातं. त्यामध्ये ते मतचोरीच्या विरोधात आहेत, असा मजकूर येतो. प्रमाणपत्रात असे लिहिलं आहे की, 'मी निवडणूक आयोगाकडून डिजिटल मतदार यादीच्या राहुल गांधींच्या मागणीला पाठिंबा देतो.' पोर्टलद्वारे लोकांना एका नंबरवर कॉल करून एसएमएस दिलेली लिंक भरून नोंदणी करण्याचा पर्यायदेखील देते. या प्रमाणपत्रावर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल आणि कोषाध्यक्ष अजय माकन यांची स्वाक्षरी आहे. अनेक काँग्रेस नेते आणि समर्थकांनी मतचोरीच्या वेबपोर्टलवर नोंदणी केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर प्रमाणपत्रे शेअर केली आहेत.
काँग्रेसचे अध्यक्ष रोडमॅपवर करणार चर्चा-राहुल गांधी यांचे आरोप सुरू असताना विरोधी पक्षनेत्यांनी खोटे आरोप केल्याबद्दल राहुल गांधींनी देशाची माफी मागावी, अशी मागणी केली. किमान तीन राज्यांमध्ये कथित मत चोरीवरून राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर आरोप केले आहेत. काँग्रेसकडून राहुल गांधींच्या 'मत चोरी'च्या आरोपाला देशभरात पोहोचविलं जाणार आहे. काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे ११ ऑगस्ट रोजी सर्व राज्यांच्या प्रभारींची बैठक घेणार आहेत. काँग्रेस, एनएसयूआय, महिला काँग्रेस आणि सेवा दल यासारख्या संघटनांचे प्रमुखही रोडमॅपवर चर्चा करणार आहेत.
हेही वाचा-