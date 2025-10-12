'घुसखोरीमुळे मुस्लीम लोकसंख्या वाढली', अमित शाहांच्या वक्तव्यावर काँग्रेसची टीका; म्हणाले, 11 वर्षे तुम्ही काय करत होता?
काँग्रेसनं गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका केली आणि म्हटलं आहे की, विधानसभा निवडणुकांमुळे अशा टिप्पण्या केल्या जात आहेत.
Published : October 12, 2025 at 1:36 PM IST
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या एका विधानावरून राजकीय वादळ निर्माण झालं आहे. त्यांनी म्हटलं होतं की घुसखोरीमुळे देशातील मुस्लीम लोकसंख्या वाढली आहे. यावरून आता काँग्रेसनं एनडीए सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते गेल्या 11 वर्षांपासून सत्तेत आहेत, मग ते कोणाला दोष देत आहेत?
'अमित शाह यांनी मुद्दाम विधान केलं' : काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा म्हणाले की, गृहमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावरून असं दिसून येतं की त्यांचे सरकार गेल्या 11 वर्षांपासून निष्क्रिय आहे. त्यांनी कबूल केलं की त्यांच्या सरकारनं कोणतंही काम केलं नाही. खेडा म्हणाले की, "शाह यांनी हे विधान जाणूनबुजून केलं आहे, जेणेकरून आगामी विधानसभा निवडणुकांवर प्रभाव पडेल."
The Minister of Cooperation said the most uncooperative thing on 10th Oct to fan the Hindu-Muslim fire, and polarise voters ahead of the upcoming elections. He pointed to the increasing population of Muslims on X, to insinuate that there is widespread ‘Muslim infiltration’ in… pic.twitter.com/pmg16jdgV7— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) October 11, 2025
अमित शाह नेमकं काय म्हणाले होते? : अमित शाह यांनी म्हटलं होतं की, "1951 ते 2011 पर्यंतच्या जनगणनेत सर्व धर्मांच्या लोकसंख्या वाढीतील फरक मुख्यतः घुसखोरीमुळे आहे. या काळात मुस्लीम लोकसंख्या 24.6 टक्क्यांनी वाढली आहे, तर हिंदूंची लोकसंख्या 4.5 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. हा फरक प्रजननामुळे नाही, तर घुसखोरीमुळे आहे आणि ही घुसखोरी मुख्यतः पाकिस्तान आणि बांगलादेशकडून झाली आहे."
कल इस अकाउंट से भाषण के लाइव ट्वीट करते समय एक ट्वीट में टाइपिंग की गलती हो गई थी (जिसे बाद में ठीक कर दिया गया)।— Office of Amit Shah (@AmitShahOffice) October 11, 2025
केंद्रीय गृह मंत्री श्री @AmitShah जी ने कहा कि 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर 24.6% रही (न कि कुल मुस्लिम जनसंख्या, जैसा कि गलती से पोस्ट हो गया… pic.twitter.com/Ee1DnjMYCn
'गृहमंत्र्यांवर डाव उलटा पडला' : पवन खेडा यांनी शाह यांनी त्यांची पोस्ट डीलिट केल्याबद्दल टीका केली. खेडा म्हणाले की, "गृहमंत्री निवडणुकीपूर्वी मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करत होते, पण त्यांचा हा डाव उलट पडला आणि त्यांना आपली पोस्ट हटवावी लागली." काँग्रेसनं म्हटले की यामुळे सत्य मिटवता येणार नाही.
गृह मंत्री होते हुए @AmitShah झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि 1951 से 2011 तक मुसलमानों की जनसंख्या सिर्फ 4.04 फीसद बढ़ी है। pic.twitter.com/2EaLgCVG6M— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 12, 2025
'प्रचाराला कमी पडलो' : काँग्रेस पक्षानं म्हटलं आहे की, 2005 ते 2013 दरम्यान काँग्रेसने 88792 बांगलादेशी नागरिकांना हद्दपार केलं होतं, तर भाजपानं मागील 11 वर्षांत 10 हजारांहून कमी लोकांना हद्दपार केलं आहे. पवन खेडांनी म्हटलं की, आमच्या सरकारनं चांगलं काम केलं, पण आम्ही त्याचा मोठा प्रचार केला नाही.
'आपला देश धर्मशाळा नाही' : ट्विट डिलीट करण्याबाबत, गृहमंत्र्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, या अकाउंटवरून भाषण लाईव्ह-ट्विट करताना एक चूक झाली होती (जी नंतर दुरुस्त करण्यात आली). त्यांनी सांगितलं की 2001 ते 2011 दरम्यान मुस्लीम लोकसंख्या वाढीचा दर 24.6 टक्के होता (एकूण मुस्लीम लोकसंख्या नाही, जे चुकून पोस्ट करण्यात आले होते). शाह म्हणाले की आपला देश कोणतीही धर्मशाळा नाही, मोदी सरकार घुसखोरांना शोधून काढण्यासाठी आणि त्यांना देशाबाहेर पाठवण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
असदुद्दीन ओवैसी यांची प्रतिक्रिया : एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनीही गृहमंत्री अमित शाह यांच्या विधानाला चुकीचं आणि भडकावणारं म्हटलं आहे. अशा विधानांनी देशातील सामाजिक एकता आणि शांततेला धोका निर्माण होतो, असंही ते म्हणाले.
