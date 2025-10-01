ETV Bharat / bharat

महिन्याची सुरुवात महागाईनं! तेल कंपन्यांनी वाढवल्या गॅस सिलेंडरच्या किमती, असे आहेत नवीन दर

देशात एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत 16 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमतीत करण्यात आली आहे.

archived photo
संग्रहीत छायाचित्र (ETV Bharat)
हैदराबाद : ऑक्टोबर महिन्याची सुरुवात अनेक मोठ्या बदलांनी झाली आहे. महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सर्वसामान्यांना महागाईचा मोठा फटका बसला आहे. देशात एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 16 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. तेल विपणन कंपन्यांनी सर्वच शहरांतील एलपीजीच्या किमती वाढवल्या आहेत. तथापि, ही वाढ 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत करण्यात आली आहे, तर 14 किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. नवीन किमती आज सकाळी लागू झाल्या.

जाणून घ्या नवीन दर : सरकारी मालकीची तेल कंपनी इंडियन ऑइलच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, नवी दिल्लीत 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची किंमत 15 रुपयांनी वाढली आहे. नवीन दर 1580 वरून 1595 रुपये झाला आहे. कोलकातामध्ये नवीन किंमत 1684 वरून 1700 रुपये झाली आहे. मुंबईत, हाच सिलेंडर 1531 वरून 1547 रुपयांना उपलब्ध होईल. चेन्नईमध्ये, आजपासून व्यावसायिक गॅस सिलेंडर 1738 वरून 1754 रुपयांना उपलब्ध होईल. राजधानी नवी दिल्लीत गॅस सिलेंडरची किंमत 15 रुपयांनी वाढली आहे, तर इतर महानगरांमध्ये ही वाढ 16 रुपयांनी करण्यात आली आहे.

अनेक दिवसांनी बसला दणका : यापूर्वी तेल कंपन्या दर महिन्याला कमर्शियल गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत कपात करत होत्या, मात्र सणासुदीच्या हंगामात मोठा दणका बसला आहे. मागील महिन्यात, म्हणजेच सप्टेंबरमध्ये कंपन्यांनी 51 रुपये 50 पैशांची कपात केली होती. तर ऑगस्टमध्ये सुमारे 33 रुपये 50 पैशांनी किंमत कमी करण्यात आली होती. जुलैमध्येही 58 रुपयांची कपात करण्यात आली होती.

घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमतीत बदल नाही : कमर्शियल गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत सातत्याने कपात होत असतानाच, यावेळी कंपन्यांनी दरवाढ करून ग्राहकांना मोठा धक्का दिला आहे. मात्र, 14 किलो वजनाच्या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या किमती मात्र स्थिर राहिल्या आहेत, म्हणजेच त्यात कोणताही बदल झालेला नाही.

शेवटचा बदल 8 एप्रिलला झाला होता : 14 किलो एलपीजी सिलेंडरचा दर शेवटच्या वेळेस 8 एप्रिल रोजी बदलण्यात आला होता. त्यानंतर आजपर्यंत हे सिलेंडर दिल्लीमध्ये 853 रुपये, कोलकातामध्ये 879 रुपये, मुंबईमध्ये 852.50 रुपये आणि चेन्नईमध्ये 868.50 रुपये दराने मिळत आहे.

दर महिन्याच्या 1 तारखेला होतो दरांचा आढावा : तेल कंपन्या दर महिन्याच्या 1 तारखेला एलपीजी सिलेंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात आणि त्यानुसार दरांमध्ये बदल केला जातो. हे नवीन दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील क्रूड ऑईलच्या किमती, भारतीय रुपयाची स्थिती आणि इतर आर्थिक घटकांच्या आधारावर ठरवले जातात.

कॉमर्शियल सिलेंडर महागल्याने व्यवसायिकांना फटका : कमर्शियल गॅस सिलेंडरचे दर वाढल्यामुळे विशेषतः हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे आणि इतर व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे, कारण हे सर्वजण मोठ्या प्रमाणावर या गॅसचा वापर करतात.

