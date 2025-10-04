ETV Bharat / bharat

Coldrif कफ सिरपमध्ये आढळला विषारी पदार्थ, सिरपवर बंदी घालण्याचे सरकारचे आदेश

मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात कोल्ड्रिफ सिरप (बॅच क्रमांक SR-13) पिल्यानंतर सहा मुलांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याचा आरोप होता. यानंतर आता प्रशासनानं मोठा निर्णय घेतलाय.

Government ban Coldrif Cough Syrup
सिरप (IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2025 at 11:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई/नवी दिल्ली : श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनीने उत्पादित केलेल्या कफ सिरप कोल्ड्रिफच्या विक्रीवर तामिळनाडू, मध्य प्रदेश सरकारनं तत्काळ बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. कोल्ड्रिफ सिरप बॅच क्रमांक SR-13 (उत्पादन तारीख मे २०२५, समाप्ती तारीख एप्रिल २०२७) बाबत औषध नियंत्रण विभागाने तत्काळ नियामक कारवाई केली आहे. त्याचा फॉर्म्युला पॅरासिटामोल, फेनिलेफ्राइन हायड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरामाइन मॅलेट सिरप आहे. सिरपचा हा बॅच श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, इमारत क्रमांक ७८७, बंगळुरू हायवे, सनगुवरचाथिरम, कांचीपुरम जिल्हा, तमिळनाडू-६०२१०६ येथे तयार केला जातो.

तमिळनाडू सरकारला दिली होती माहिती : मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात १ ते ७ वर्षे वयोगटातील सहा मुलांच्या मृत्यूमध्ये कोल्ड्रिफ सिरप (बॅच क्रमांक SR-१३) च्या संशयास्पद भूमिकेबद्दल तमिळनाडू सरकारला १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मध्य प्रदेश ड्रग्ज कंट्रोल अथॉरिटीकडून माहिती मिळाली, असे एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.

खोकल्याच्या सिरपमध्ये दूषितता : मुलांचे अचानक मूत्रपिंड निकामी झाल्याचे वृत्त आहे. प्राथमिक विषारी शास्त्रात सिरपमध्ये डायथिलीन ग्लायकोल (DEG) दूषित असल्याचे आढळून आले. याचा अर्थ खोकल्याच्या सिरपमध्ये दूषितता होती.

विषारी आणि नेफ्रोटॉक्सिक पदार्थांनी दूषित : श्रीसन फार्मास्युटिकल्सच्या तपासणीत अनेक अनियमितता आढळून आल्या. असे आढळून आले की, कथित बॅचमध्ये नॉन-मेडिसिनल ग्रेड प्रोपीलीन ग्लायकॉल वापरण्यात आले होते, जे कदाचित डायथिलीन ग्लायकॉल (DEG) आणि इथिलीन ग्लायकॉल, दोन्ही विषारी आणि नेफ्रोटॉक्सिक पदार्थांनी दूषित होते.

प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आढळून आले : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने शनिवारी सांगितले की, "मध्य प्रदेश सरकारच्या विनंतीवरून, तामिळनाडू अन्न सुरक्षा आणि औषध प्रशासन (FDA) ने तामिळनाडूतील कांचीपुरम येथील मेसर्स श्रीसन फार्माच्या उत्पादन परिसरातून कोल्ड्रिफ कफ सिरपचे नमुने घेतले आहेत. या नमुन्यांवरील चाचण्यांचे रिपोर्ट ३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी संध्याकाळी उशिरा आमच्यासोबत शेअर करण्यात आले. नमुन्यांमध्ये डीईजीचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त आढळून आले."

हेही वाचा -

  1. कफ सिरपची नशेसाठी आंतरराज्यीय तस्करी; एनसीबी मुंबईकडून 15 लाखांचा साठा जप्त, तिघे अटकेत - Cough Syrup Smuggling Case Mumbai
  2. Natural Cough Remedie : थंडीच्या दिवसात तुम्हालाही झाला सर्दी खोकला तर करा 'हे' उपाय...

For All Latest Updates

TAGGED:

COLDRIF COUGH SYRUPGOVERNMENT BAN COLDRIF COUGH SYRUPकोल्ड्रिफ कफ सिरप बंदीछिंदवाडा मुलांचे मृत्यू प्रकरणCOLDRIF COUGH SYRUP CONTAINS DEG

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.