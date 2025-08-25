हैदराबाद : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी सोमवारी उस्मानिया विद्यापीठात एक प्रभावी भाषण दिलं. शिक्षण हे एकमेव साधन आहे, ज्याद्वारे समाजात बदल घडवून आणता येतो, असं रेवंत रेड्डी यांनी सांगितलं. दरम्यान, तेलंगणाच्या स्थापनेनंतर रेवंत रेड्डी हे या संस्थेत भाषण करणारे पहिले मुख्यमंत्री बनले आहेत. आश्वासनं, जोरदार राजकीय टिप्पणी आणि युवा सक्षमीकरणाच्या आवाहनांनी भरलेलं त्यांचं भाषण विद्यार्थ्यांना प्रेरित ठरलं आहे.
...तर मी प्रामाणिकपणे उत्तर देईन : रेवंत रेड्डी यांनी उस्मानिया विद्यापीठात कला महाविद्यालयात खुल्या सभेसाठी परत येण्याचं आश्वासन दिलं आणि विद्यार्थ्यांना पोलिसांचा हस्तक्षेप होऊ देऊ नका, असं आवाहन केलं. "जर तुम्ही मला थांबवलं आणि प्रश्न विचारला तर मी प्रामाणिकपणे उत्तर देईन. डिसेंबरमध्ये बैठक घ्या आणि तुम्हाला आवश्यक असलेलं सर्व काम मी मंजूर करेन," असं आश्वासन रेवंत रेड्डी यांनी विद्द्यार्थ्यांना दिलं.
शिक्षण हाच प्रत्येक गोष्टीचा एकमेव उपाय : शिक्षण आणि रोजगाराबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी समाजात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी दर्जेदार शिक्षण हा एकमेव मार्ग आहे, यावर भर दिला. त्यांनी सांगितलं की, "शिक्षण हाच प्रत्येक गोष्टीचा एकमेव उपाय आहे. म्हणूनच मी सामाजिक जबाबदारी म्हणून कुलगुरूंची नियुक्ती केली. आम्ही आधीच 60,000 लोकांना नियुक्तीची कागदपत्रे दिली आहेत," असं रेवंत रेड्डी यांनी नमूद केलं. तसंच सरकारकडे वाटप करण्यासाठी जमीन नसली तरी, शिक्षण क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी ते वचनबद्ध असल्याचंही त्यांनी मान्य केलं.
विद्यापीठ ही केवळ एक संस्था नाही, तर... : मुख्यमंत्र्यांनी उस्मानिया विद्यापीठाच्या वारशाचं कौतुक केलं आणि तेलंगणा चळवळीतील भूमिकेचं आणि त्यातून उदयास आलेल्या पी.व्ही. नरसिंह राव, चेन्ना रेड्डी आणि जयपाल रेड्डी यांच्यासह अनेक नेत्यांचं स्मरण केलं. "उस्मानिया विद्यापीठ ही केवळ एक संस्था नाही; ती तेलंगणाचा समानार्थी आहे. या विद्यापीठानं चळवळीला बळ दिलं आणि राज्य आणि राष्ट्राला आकार देणारे आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी निर्माण केले," असं रेवंत रेड्डी यांनी सांगितलं.
ड्रग्जच्या वाढत्या धोक्याविरुद्ध इशारा : याचबरोबर, षड्यंत्र रचून उस्मानिया विद्यापीठ कमकुवत केल्याबद्दल रेवंत रेड्डी यांनी मागील सरकारांवर टीका केली आणि ड्रग्जच्या वाढत्या धोक्याविरुद्ध इशारा दिला. "शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गांजा वापरला जात आहे. समाजात गांजा आणि ड्रग्ज पसरले आहेत," असा इशारा रेवंत रेड्डी यांनी दिला. याचबरोबर, रेवंत रेड्डी यांनी तेलंगणा जन समितीचे (TJS) प्रमुख एम. कोडंडरम यांना पाठिंबा देण्याचा पुनरुच्चार केला. राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांवर टीका करताना ते म्हणाले, "आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ आणि कोडंडरम यांना एमएलसी बनवू. ते 15 दिवसांत पुन्हा एमएलसी होतील."
नव्यानं बांधलेल्या इमारतींचं उद्घाटन : दरम्यान, या दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांनी दुंडुभी आणि भीमा वसतिगृहांसह 90 कोटींच्या नव्यानं बांधलेल्या इमारतींचं उद्घाटन केलं आणि डिजिटल ग्रंथालय आणि आधुनिक वाचन कक्षाची पायाभरणी केली. वसतिगृह सुविधांसाठी आदिवासी कल्याण विभागाकडून अतिरिक्त 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यावेळी मंत्री अदलुरु लक्ष्मण, वेम नरेंद्र रेड्डी, टीजेएस प्रमुख कोदंडराम आणि ओयूचे कुलगुरू प्रा. कुमार मोलुगाराम हेही उपस्थित होते.
