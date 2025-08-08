चेन्नई: तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी पुन्हा एकदा शैक्षणिक धोरणात दोन भाषाच राहणार असल्याचा पुनरुच्चार केला. उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टॅलिन महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्यामुळे तेथील राज्य सरकारनं त्रिभाषिक धोरण मागे घेतल्याचं सांगितलं. चेन्नईतील अण्णा शताब्दी ग्रंथालयात शालेय शिक्षण विभागानं आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते.
चेन्नईतील अण्णा शताब्दी ग्रंथालयात शालेय शिक्षण विभागानं आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी 'तामिळनाडू राज्य शिक्षण धोरण २०२५' चे प्रकाशन केले. त्यांनी उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाणाऱ्या सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे आणि लॅपटॉपदेखील प्रदान केले. या कार्यक्रमात तामिळनाडुचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन कार्यक्रमात म्हणाले, "मी विद्यार्थ्यांना भेटल्यावर प्रत्येकवेळी शिक्षणाचं महत्त्व सांगत राहतो. या वर्षी तामिळनाडूमध्ये सरकारी शाळांमधून १२वीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या ७५ टक्के विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला आहे. पुढील वर्षी हे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण अधिक वाढेल, अशी आशा आहे".
काय आहे तामिळनाडूच्या शिक्षण धोरणाचे उद्दिष्ट- मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले, "तामिळनाडूमध्ये प्रत्येक गोष्टीत एक असाधरण वैशिष्ट्य असते. येथे प्रगतीशील विचारसरणी आहे. आम्ही भविष्यासाठी लागणारी गरज लक्षात घेऊन त्या दृष्टीनं राज्य शिक्षण धोरण तयार केलं आहे. या शिक्षण धोरणाद्वारे आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचन आणि स्मरण ठेवणारे विद्यार्थी तयार करणं नाही. तर विचार करणारे आणि प्रश्न विचारणारे विद्यार्थी तयार करणं आहे. आमचे उद्दिष्ट त्यांच्या भविष्यातील जीवनासाठी आवश्यक ऊर्जा प्रदान करणं आहे. सर्जनशील विद्यार्थी करणं हेदेखील उद्दिष्ट आहे".
शारीरिक शिक्षण हे मूलभूत शिक्षणाशी जोडले जाईल. मातृभाषा तमिळ ही आपली ओळख आणि अभिमान असेल. द्विभाषिकतेचे मुख्य धोरण आहेत. तमिळ आणि इंग्रजी असेल, हे आमचे ठाम धोरण असेल. मी पुन्हा सांगतो, द्विभाषिक धोरण हे आमचे ठाम असे शैक्षणिक धोरण आहे-तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री, स्टॅलिन
'प्रतिक्रियावादी विचारांना स्थान नाही'- मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले, "शाळांमध्ये प्रतिक्रियावादी विचारांना स्थान नाही. शाळा सर्वांसाठी आहेत, तिथे कोणासाठीही अडथळा नाही. आम्ही कोणालाही अडथळा बनू देणार नाही. आम्ही शैक्षणिक भेदभाव संपवणार आहोत. आमचे शिक्षण धोरण तुम्हाला हवे असलेले शिक्षण मिळविण्यासाठी संधी देईल. आम्ही शैक्षणिक समानता स्थापित करून ज्ञानावर आधारित शिक्षण लागू करू. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे तर्कसंगत शिक्षण असेल".
ही फक्त एक सुरुवात आहे - मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्यानंतर तामिळनाडूचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टॅलिन यांनी कार्यक्रमाला संबोधित केले. ते म्हणाले, "संगम काळापासून तमिळ लोक शिक्षण क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत. परंतु त्यादरम्यान कटकारस्थानांमुळे तमिळ लोकांच्या शिक्षणात अडथळे येत होते. शिक्षणाचा अधिकार पुन्हा मिळविण्यासाठी द्रविड चळवळ सुरू झाली होती".
शिक्षण पुन्हा राज्य यादीत आणले पाहिजे- उदयनिधि स्टॅलिन म्हणाले की, " कोणत्याही भाषेची जबरदस्ती लादणं हे तामिळनाडूचे लोक कधीही स्वीकारणार नाहीत. हा तामिळनाडूच्या भूमीचा इतिहास आहे. येथील मुख्यमंत्र्यांनी सुरू केलेले भाषा हक्कांचे युद्ध महाराष्ट्रात पसरले. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाल्यामुळे तेथील राज्य सरकारनं त्रिभाषिक धोरण मागे घेतले. जेव्हा सर्व राज्ये अशा प्रकारे जागरूक होतील, तेव्हा केंद्र सरकारला निश्चितच त्रिभाषिक धोरण सोडावे लागेल. भारताच्या संविधानात शिक्षण राज्य सूचीत होते. त्यानंतर ते समवर्ती सूचीत समाविष्ट करण्यात आले. यामुळे, तमिळनाडूच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर अनेक प्रकारे हल्ला होत आहे. म्हणून, शिक्षण पुन्हा राज्य यादीत आणले पाहिजे. मी यासाठी तामिळनाडू राज्य शिक्षण धोरणाला सुरुवात मानतो".
