राज्यातील पूरपरिस्थितीची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिली. जास्तीत जास्त मदतीचं मोदींचं आश्वासन
राज्यातील पूर परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलीय.
नवी दिल्ली : सध्या राज्यातील विविध भागात पावसाचा हाहाकार सुरू आहे. मराठवाडा, सोलापुरात महापूर आलाय. पावसाच्या या रौद्ररुपामुळं शेतकरी हवालदिल झालाय. हातातोंडाशी आलेलं पिक डोळ्यांसमोर वाहून गेलं. घर-दार, जनावरं, अन्नधान्य वाहून गेलं. आता आपल्या या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभा करण्याचं मोठं आवाहन आहे. दरम्यान, राज्यातील या पूर परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलीय. देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेतली.
पंतप्रधान मोदींनी दिलं मदतीचं आश्वासन : "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक निवेदनं दिलंय. राज्यातील पूरपरिस्थितीची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिली. नुकसानाबाबतची कल्पना त्यांना दिली. एनडीआरएफच्या माध्यमातून भरीव मदत करण्याची विनंती त्यांना केली. जास्तीत जास्त मदत करण्याची विनंतीही त्यांना केली. या विनंतीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सकारात्मकता दाखवली आहे," अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेटीनंतर दिली. प्रस्ताव लवकर पाठवा. त्यावर लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याचं आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं.
जास्तीत जास्त मदतीची विनंती : देवेंद्र फडणवीस यांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत गृहमंत्र्यांना देखील निवेदन दिलं होतं, त्यानंतर त्यांनी आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली आहे. महाराष्ट्रावर पावसामुळे मोठं संकट कोसळलं आहे, राज्यात मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. दिवाळीपूर्वी सरकारला शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्यायची आहे. त्यासाठी एनडीआरएफचे जे निकष आहेत, त्या व्यतिरिक्त देखील केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात मदत लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांचा हा दिल्ली दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.
कर्जमाफी ही वारंवार करता येत नाही : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेत त्यांच्यासमवेत तब्बल 1 तास चर्चा केली. भेटीदरम्यान कागदपत्रांची फाईल घेऊन मुख्यमंत्री पंतप्रधानांसमोर बसल्याचंही दिसून आलं. या भेटीत मराठवाड्यासह राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीची माहिती देत केंद्र सरकारकडून मदतीची मागणीही केली. "राज्यातील नुकसानीसंदर्भात सध्या माहिती घेण्याचं काम सुरू आहे, आढावा सुरू आहे. एकदा हे काम पूर्ण झाल्यानंतरच एकूण किती नुकसान झालंय हे सांगता येईल," असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं. "कर्जमाफीसंदर्भात आमची समिती अभ्यास करत आहे, कारण कर्जमाफी ही वारंवार करता येत नाही. आता खरीप हंगामासाठी घेतलेलं कर्ज फेडण्याची वेळ पुढच्या वर्षी येणार आहे. आता, शेतकऱ्यांना तातडीची मदत त्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल हे महत्त्वाचं आहे. त्यानुसार आम्ही काम करत आहोत," असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
