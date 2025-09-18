चमोली नंदनगरमध्ये ढगफुटी: 12 जण ढिगाऱ्याखाली गाडल्याची भीती, बचावकार्य सुरू
चमोली जिल्ह्यातील नंदनगर परिसरात ढगफुटी झाल्यानं तब्बल 12 नागरिक बेपत्ता झाले आहेत. हे नागरिक ढिगाऱ्याखाली गाडल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
Published : September 18, 2025 at 2:07 PM IST
देहरादून : नंदनगर परिसरात पुन्हा एकदा ढगफुटीनं हाहाकार उडवला आहे. बुधवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नंदनगर परिसरातील कुंतारी आणि धुर्मा गावात मोठ्या प्रमाणात दहशत पसरली. स्थानिक पोलिसांच्या मते ढिगाऱ्याखाली 12 जण दबल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. दोन महिला आणि एका मुलाला जखमी अवस्थेत रेस्क्यू करण्यात आलं आहे. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. कुंतारी लगफली आणि धुर्मा वॉर्डमध्ये 27 ते 30 इमारती आणि गोशाळांचं नुकसान झालं. चमोलीचे जिल्हाधिकारी संदीप तिवारी आणि चमोलीचे पोलीस अधीक्षक सर्वेश पनवार नुकसानग्रस्त परिसरातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी दाखल झाले आहेत.
धुर्मा परिसरात दोन जण बेपत्ता : धुर्मा परिसरात दोन नागरिक बेपत्ता झाल्याची माहिती मिळाली आहे. यामध्ये गुमान सिंह (वय 75) आणि विक्रम सिंह यांची पत्नी ममता देवी (वय 38) यांचा समावेश आहे, अशी माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे. घटनास्थळावर एसडीआरएफ पथक बाधित आणि बेपत्ता नागरिकांचा शोध घेत आहे. घटनास्थळवर बचाव कार्य सुरू आहे. घरात अडकलेल्या अनेक नागरिकांशी त्यांचे नातेवाईक बोलले आहेत. काही जण बेपत्ता आहेत, अशी माहिती यावेळी स्थानिक नागरिकांनी यावेळी दिली आहे.
ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली अनेक घरं : स्थानिक रहिवासी नंदन सिंह रावत यांनी याबाबत माहिती दिली. यावेळी ते म्हणाले की, "कुंत्री गावातील अनेक घरं ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली आहेत. नागरिक कुठं आहेत हे माहीत नाही. घरात अडकलेल्या काही नागरिकांशी फोनवरून बोललो आहे," असं सांगितलं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा आपत्ती व्यवस्थापन आणि पुनर्वसन सचिव विनोद कुमार सुमन यांच्याशी चमोली जिल्ह्यात मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे.
युद्धपातळीवर बचावकार्य करण्याचे आदेश : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी चमोली जिल्ह्यातील बाधित परिसरात युद्धपातळीवर मदत आणि बचावकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. बाधितांना तत्काळ मदत पुरवून असुरक्षित ठिकाणांहून सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. जखमी झालेल्या नागरिकांना उपचार देण्याचे आणि बेपत्ता नागरिकांच्या शोधासाठी तातडीनं बचावकार्य हाती घेण्याचे निर्देशही त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
