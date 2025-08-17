ETV Bharat / bharat

चार दिवसात जम्मू काश्मीरमध्ये दुसरी ढगफुटी; कठुआ जिल्ह्यात चार जणांचा मृत्यू - CLOUDBURST KATHUA

जम्मू-काश्मीरच्या कठुआ जिल्ह्यात ढगफुटी झाल्यानं किमान चार जणांचा मृत्यू झाला. तर अनेक जण जखमी झाले आहेत. तेथे बचाव कार्य सुरू असल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

Cloudburst Hits Kathua
ढगफुटीचे दृश्य (Source-ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2025 at 12:48 PM IST

कठुआ (श्रीनगर)- जम्मू काश्मीरमधील किश्तवाडनंतर कठुआ जिल्ह्यात ढगफुटी झाली आहे. ही ढगफुटी एवढी भयंकर आहे की, त्यात सुदूर हे गाव उद्धवस्त झालं आहे. या नैसर्गिक आपत्तीत चार जणांचा मृत्यू झाला असून सहा जण जखमी झाले आहेत. प्रशासनाकडून बचावकार्य हाती घेण्यात आलं आहे. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

कठुआ जिल्ह्यातील सुदूर गावामध्ये ढगफुटी झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी रविवारी दिली. शनिवारी रात्री आणि रविवारी पहाटे ढगफुटी झाल्यानं घाटी गावाला जाणारा रस्ता बंद झाला आहे. ढगफुटीत जमीन आणि मालमत्तेचं नुकसान झालं आहे. अथक प्रयत्नानंतर पोलीस आणि राज्य आपत्ती निवारण दल यांच्या संयुक्त पथकाला घटनास्थळी पोहोचता आलं आहे. स्थानिक स्वयंसेवकांच्या मदतीनं बचावकार्य सुरू करण्यात आलं आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार चार लोकांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले आहेत.

  • कठुआ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत बागड आणि चांगडा गाव तसेच लखनपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दिलवान-हुतली गावात भूस्खलन झालं आहे. मात्र, मोठे नुकसान झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही.

मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलं दु:ख- मुसळधार पावसामुळे परिसरातील जलाशयाची पाणीपातळी वाढली आहे. उझ नदीनं धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. जिल्हा प्रशासन परिस्थितीवर नजर ठेवून आहे. जलाशयापासून दूर राहण्याचं प्रशासनानं नागरिकांना आवाहन केलं आहे. जम्मू-कश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी ढगफुटीनंतर संकटात सापडलेल्या लोकांना मदत करण्याचं आणि सुरक्षित ठिकाणी नेण्याचे प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दुर्घटनेबाबत दु:ख व्यक्त केलं आहे.

किश्तवाडमधील ढगफुटीनंतर 60 जणांचा मृत्यू- 14 ऑगस्ट रोजी साधारणत: दुपारी साडेबारा वाजता किश्तवाड जिल्ह्यातील मचैल माता मंदिराजवळ चाशोटी येथे ढगफुटीनंतर अचानक पूर आला. या पुरात तात्पुरता बाजार, मचैल माता यात्रींसाठी सुरू केलेलं सामुदायिक स्वयंपाकघर आणि सुरक्षा चौकी जमीनदोस्त झाली. पुरात किमान 16 निवासी घरे आणि सरकारी इमारती, तीन मंदिरे, चार पाणचक्क्या, 30 मीटर लांबीचा पूल आणि किमान 12 वाहनांचे नुकसान झालं. ढगफुटी झाल्यानंतर 60 जणांचा मृत्यू झाला. तर 60 ते 70 लोक बेपत्ता झाले आहेत. बेपत्ता झालेल्या लोकांचा अद्याप शोध सुरू आहे. मृतांमध्ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे (CISF) दोन कर्मचारी आणि स्थानिक पोलिसांमधील विशेष पोलिस अधिकारी (SPO) यांचा समावेश आहे.

