ओडिशाची राजधानी भुवनेश्वर जवळील नुआगान (Nuagaon) गावातील लोक जणु मातीवर प्रेम करतात. त्यांच्या हातातील कला मातीमध्ये जीव ओतताना दिसते.

मातीपासून पासून तयार केलेली मूर्ती (ETV Bharat)
भुवनेश्वर : टेराकोटा गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नुआगनमधील (Nuagaon) ६० कुटुंबांचे जीवन आता बदलले आहे. मातीतून चमत्कार घडवण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व काही त्यांच्याकडे आहे. परंतु कला जिवंत ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडे फक्त काही कलाकार आहेत. कारण किंमतीत होणारी वाढ, मातीचा अनियमित पुरवठा, बाजारपेठेशी तुटत जाणारी नाळ, नगण्य किंवा अजिबात न मिळणारा सरकारी पाठिंबा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, या कलेपासून दूर जाणारी पोटापाण्यासाठी वेगळी वाट धरणारी सध्याची पिढी.

मातीला आकार देणारे गाव (ETV Bharat)

गावाच्या खाली आहे कार्यशाळा : भुवनेश्वरपासून फक्त पाच किलोमीटर अंतरावर हे गाव आहे. गावाच्या अस्तित्वाचा संकेत देणारा एक फलक मुख्य रस्त्यावरुन अगदी स्पष्ट दिसतो. टेराकोटा ग्राम नुआगन, ज्याचा अर्थ "टेराकोटा गाव, नुआगन" असा होतो. गावाच्या रस्त्यापासून अगदी जवळच मोठी 'कार्यशाळा' आहे. झाडी असलेला परिसर, काही मोडक्या-तोडक्या झोपड्या, इकडे तिकडे मातीचे ढिगारे, धुळीने माखलेला पण सुंदर कोरलेला पण भेगाळलेला हत्ती, रंगवलेल्या भांड्यांच्या रांगा आणि मातीचे ढीग अशी ही कार्यशाळा डोळ्यात भरुन उरते. या कार्यशाळेत, मातीकामाच्या बारकाव्यांमध्ये रमलेले व्यावसायिक टेराकोटा कलाकार दिसतात. ते ओडिशातील राज्य कला आणि हस्तकला विकास संस्थेचे (SIDAC) प्रशिक्षक तरुण तपन साहू आणि काही विद्यार्थ्यांसह काम करतात. राउरकेला आदिवासी संग्रहालयाला सजवण्यासाठी टेराकोटा भित्तिचित्र बनवत आहेत.

Clay Creations Fire And Earthy
मातीपासून तयार केलेल्या वस्तू (ETV Bharat)

टेराकोटा कलेत पारंगत कलाकार : तरुण यांनी सांगितलं, "५० फूट लांबी आणि १७ फूट उंचीचे हे भित्तीचित्र (म्यूरल) गावातील कलाकारांनी आणि त्यांच्या काही विद्यार्थ्यांनी बनवले आहे. "मला ऑर्डर देण्यास सांगण्यात आले होतं आणि मी हे गाव त्यासाठी निवडलं कारण मी बराच काळ मातीकाम आणि टेराकोटात काम केलं आहे. मला माहीत आहे की, येथील कलाकार खूप सर्जनशील आणि प्रतिभावान आहेत. शिवाय, हे ठिकाण मी जिथे राहतो तिथून फक्त तीन किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळं कलाकारांना मार्गदर्शन करणं माझ्यासाठी सोपं आहे. भित्तीचित्र विक्रमी वेळेत पूर्ण झालं आणि आम्ही ते रंगकामासाठी पाठवलं आहे. ते लवकरच राउरकेला येथे नेलं जाईल".

Clay Creations Fire And Earthy
मातीपासून तयार केलेली मडकी (ETV Bharat)

SIDAC ने दिलं प्रशिक्षक : तरुण तपन साहू गेल्या १५ वर्षांपासून मातीकाम करत आहेत आणि SIDAC ने त्यांना प्रशिक्षक म्हणून निवडलं आहे. त्यांच्या मूळ गावी त्यांची एक कार्यशाळा देखील आहे, जिथे ते या कलेच्या कामात रमलेले असतात. पण कला आणि कलाकारांबद्दल सर्वकाही अलबेल आहे असं नाही. त्यांनाही अनेक प्रश्न सतावत आहेत, तसंच त्यांच्या हास्यामागे चिंता स्पष्ट दिसत आहे.

Clay Creations Fire and Earthy Scents
तयार केलेली मातीची भांडी ठेवताना कलाकार (ETV Bharat)

म्हणून मुलं कला शिकण्यात रस घेत नाहीत : बाजारात हंडे आणि पाण्याचे माठ बनवणाऱ्या कलाकारांना कमी पैसे मिळतात. कारण यामध्ये जास्त कलाकुसरीचं काम नसतं. " मात्र टेराकोटाच्या ऑर्डर्सना चांगले पैसे मिळतात. त्यासाठी बाजारपेठेची अडचण आहे. मोठ्या बाजारासाठी आम्हाला जास्त उत्पादन करावे लागेल, पण मातीच्या कमतरतेमुळं आम्ही ते करू शकत नाही. हेच मुख्य कारण आहे की, आमची मुले ही कला शिकण्यात रस घेत नाहीत. असं तपन साहू म्हणतात.

Clay Creations Fire and Earthy Scents
मातीला आकार देण्याचे साहित्य (ETV Bharat)

ग्राहक ऑर्डर देण्यासाठी गावात येतात : सरकार गावात विविध कौशल्य विकास कार्यशाळा आयोजित करत आहे, परंतु त्यातील सहभाग कमी होत चालला आहे. येथील प्रत्येक घराला माती आणि कोळशाचा वास आहे. मात्र ही कला पुढे नेणारे फार कमी आहेत."पूर्वी, ग्राहक टेराकोटा खरेदी करण्यासाठी किंवा ऑर्डर देण्यासाठी गावात येत असत, पण आता फारसे येत नाहीत. कुंभारकाम कलाकारांना आता अलिकडच्या काळातील लोकांच्या आवडीनुसार वस्तू बनवण्याची वेळ आली आहे. लोकांना त्यांच्या घरात आणि बाल्कनीत कलाकुसरीच्या वस्तू ठेवण्याचे वेड आहे, परंतु त्यांना हवे असलेले डिझाइन किंवा वस्तू मिळत नाहीत,".

Clay Creations Fire and Earthy Scents
भांडी तयार करण्याची माती (ETV Bharat)

बिर्याणी हंडी बनवतात : गावातील कलाकार म्हणतात की, ते व्यावसायिक मागणी पूर्ण करण्यासाठी बिर्याणी हंडी बनवत आहेत. "बिर्याणी आणि पूजाविधीसाठी भांड्यांची मागणी आहे. लोक अजूनही ही भांडी बनवतात, जी १४ रुपयांना विकली जातात. इथले कलाकार कुशल आहेत ते अद्भुत कलाकुसरीच्या वस्तुंची निर्मिती करू शकतात, परंतु त्यांना तशा जास्त ऑर्डर मिळत नाहीत,"

Clay Creations Fire and Earthy Scents
वस्तू तयार करताना कलाकार (ETV Bharat)

गावातील प्रत्येक घरात कलाकार : "कलाकारांनी कार्यशाळाही आकर्षक केली पाहिजे त्यासाठी कलात्मक आणि सर्जनशील गोष्टी इथे बनवून ठेवण्याची वेळ आली आहे. जेव्हा लोक भेट देतात तेव्हा त्यांना एका हस्तकला गावाचे स्वरूप आणि अनुभूती मिळायला हवी," असं ते ठामपणे सांगतात. गावातील प्रत्येक घरात कलाकार आहेत, ज्यात महिलांचाही समावेश आहे.

Clay Creations Fire and Earthy Scents
गावचा रस्ता दाखवलेला फलक (ETV Bharat)

कलेच्या ऐवजी नोकऱ्यांकडे ओढा : साठ वर्षांच्या 'रबिनी राणा' यांनी या कलेचा उत्तुंग उदय पाहिला आहे तसंच त्यांनी अनेक स्थिंत्यतरंही अनुभवली आहेत. त्यांच्याकडे या कलेसाठीचं मोजकंच साहित्य आहे. भांडी भाजण्यासाठी त्यांची भट्टीही आहे. परंतु दिवे आणि हंड्यांशिवाय दुसरं काहीही बनवण्यासाठी त्यांच्याकडे आता वेळ नाही. जर मी प्रशिक्षण घेण्यासाठी कार्यशाळेत गेले तर माझं घरकाम कोण करेल? असा त्यांचा प्रश्न. तसंच गेल्या २०-२५ वर्षांपासूनचा अनुभव सांगताना त्या म्हणाल्या की, अनेक मुलांना आमच्याकडून कलेच्या बारकाव्यांबद्दल शिकण्याऐवजी खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्या अधिक जवळच्या वाटतात. रबिनी त्यांच्या बहिणीसोबत वेळ मिळाल्यावरच मातीची भांडी बनवते.

Clay Creations Fire And Earthy
नक्षीकाम केलेली वस्तू (ETV Bharat)

कला लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न : कच्च्या मालाचा पुरवठा आणि बाजारपेठेशी तुटलेपणा यातून कला टिकून राहण्यासाठी संघर्ष करत असताना, इंद्राणी मुखर्जीसारखे काही जण नेटाने काम करत आहेत. त्या सांगतात, "मी आणि माझे पती ही कला अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. ओडिशात कला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी आम्ही एक होमस्टे चालवतो. आमच्या संशोधनादरम्यान, आम्हाला या कलाकृतीची आवड निर्माण झाली. सरकार कलाकारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी सोपस्कार बजावत असेल, परंतु ही परंपरा जिवंत ठेवण्यास मदत करण्याचे अनेक मार्ग आहेत," असं इंद्राणी सांगतात.

Clay Creations Fire And Earthy
मातीच्या मूर्ती (ETV Bharat)

पुढची पिढी वारसा जपण्यास तयार नाही : इंद्राणी यांना वाटते की, समस्या वेगवेगळ्या गटांमध्ये आहेत. "येथे काम करणाऱ्या लोकांचे योग्य प्रकारे एकत्रीकरण करण्याचा पूर्ण अभाव आहे. जर कलाकारांना केवळ कागदावरच नव्हे तर प्रत्यक्षात एकत्र आणता आलं तर खूप मोठा फरक पडेल. सध्या, हे कलाकार हातात हात घालून राहतात, १२-१४ रुपयांना हंडी विकतात. पुढची पिढी हा वारसा जपण्यास तयार नाही कारण मिळणारा मोबदला खूप कमी आहे," असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं.

Clay Creations Fire And Earthy
मातीपासून पासून तयार केलेली रंगीत भांडी (ETV Bharat)

दिवसाचे सहा ते सात तास काम : ६४ वर्षीय भास्कर मुदुलीसारखे कलाकार आहेत, जे गेल्या २५ वर्षांपासून त्यांच्या गावातील नुआगन कार्यशाळेत येत आहेत. ते ऑर्डरनुसार वस्तू बनवण्यात दिवसाचे सहा ते सात तास काम करत आहेत. त्यांना दोन वर्षे हस्तकलांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आणि त्यांनी कौशल्य वाढीसाठी विविध कार्यशाळांमध्ये भाग घेतला आहे.

मातीसाठी सरकारला विनंती करू : "मातीच्या उपलब्धतेपेक्षा मोठी कोणतीही समस्या नाही असं मला वाटतं. आम्ही सरकारला चांगल्या दर्जाची माती मिळवण्यात मदत करण्याची विनंती करू. माझ्यासाठी, मार्केटिंगही तितकी मोठी चिंता नाही जितकी आमच्याकडे असलेल्या सहकारी संस्थेअंतर्गत कलाकारांना एकत्र आणण्यात अडचण आहे". कलाकार त्यांच्या सहकारी संस्थेबद्दल, नुआगन उत्कलमणी कुंभकर शिल्प समबाया समितीबद्दल नाराजी व्यक्त करतात. जी जवळजवळ निष्क्रिय राहिली आहे. त्यांचा आरोप आहे की सरकारी निधी मिळूनही, समाज कलाकारांना किंवा कलेला वाढवण्यासाठी काम करत नाही.

२०,००० रुपयांना खरेदी : हस्तकला संचालनालयाच्या उपसंचालक मानगोबिंदा जेना यांनी मातीच्या पुरवठ्यातील समस्या मान्य केल्या आणि लवकरच उपाय करण्याचं आश्वासन दिलं. "कलाकारांना माती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी आम्ही पावले उचलत आहोत. सहकारी संस्था जितक्या सक्रिय असाव्यात तितक्या सक्रिय नाहीत याची आम्हाला जाणीव आहे. आम्ही त्या दिशेनं काम करत आहोत आणि लवकरच या समस्या सोडवल्या जातील याची खात्री देऊ शकतो.

